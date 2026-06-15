La presencia femenina en directorios impulsa la rentabilidad y resiliencia, según KPMG Perú

Una ilustración representa a un hombre y una mujer sentados en un consultorio de psicología, debatiendo sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica terapéutica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Julia Sáenz, Socia Líder de Tax & Legal en KPMG Perú, sostuvo en el GLI Forum Latam 2026 que la integración de mujeres en juntas directivas constituye una decisión estratégica de negocio para las empresas de la región. La ejecutiva remarcó que la diversidad de género en los órganos de gobierno corporativo no solo incide en la gobernanza, sino que fortalece la resiliencia y la competitividad de las organizaciones.

Durante su participación en el panel “Mujeres en juntas directivas”, Sáenz afirmó que la discusión sobre equidad ha evolucionado desde el ámbito de la responsabilidad social hacia un enfoque centrado en la rentabilidad y la gobernanza. “Un directorio que no refleja la realidad de su sociedad y no integra la diversidad de pensamiento por falta de equidad de género es un directorio que opera a media capacidad”, declaró la especialista.

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En una oficina abierta, una mujer de pie con papeles en mano es observada por cuatro colegas sentados, manteniendo una postura firme y expresión tranquila bajo la atención del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe Global Female Leaders Outlook 2025 de KPMG respalda la postura de la ejecutiva. El documento revela que el 71% de las mujeres líderes en Sudamérica cree que la paridad de género en puestos de liderazgo permite alcanzar los objetivos de crecimiento empresarial. La publicación también indica que la mitad de las líderes regionales encuestadas estima que la igualdad de representación podría lograrse en menos de diez años, mientras que el 22% considera posible lograr este objetivo en menos de cinco años. Por otro lado, un 28% proyecta plazos superiores a quince años o duda de que la paridad llegue a concretarse.

Sáenz subrayó que la brecha entre el optimismo y el escepticismo persiste debido a barreras estructurales dentro de las organizaciones. “Desde mi experiencia profesional, considero que para romper los techos de cristal y que más mujeres alcancen el C-Suite, son necesarios la flexibilidad y los modelos de trabajo híbridos. Soy una convencida de que las normas y las estructuras organizacionales deben evolucionar para enfocarse en la igualdad de oportunidades, dejar de penalizar la vida personal y empezar a premiar el talento y la eficiencia”, expuso la ejecutiva en el encuentro. Añadió que la presencia femenina en los espacios de toma de decisión genera directorios más estratégicos, resilientes y rentables.

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Una inspectora de trabajo documenta meticulosamente sus hallazgos en un portafolios mientras realiza una revisión en una planta industrial moderna con maquinaria y cajas en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciberseguridad: los nuevos frentes de riesgo para las empresas peruanas en 2026

El informe global Consideraciones sobre ciberseguridad 2026 de KPMG advierte que la inteligencia artificial, la cadena de suministro y la infraestructura crítica redefinirán la agenda de ciberseguridad empresarial en Perú. Según datos recogidos por Infobae, el 79% de los líderes empresariales consultados identifica el cibercrimen como una amenaza directa para la prosperidad futura de sus organizaciones.

El documento, citado por Infobae, señala que la aceleración de la inteligencia artificial (IA) y la presión regulatoria han transformado los entornos digitales, obligando a las empresas a fortalecer su resiliencia digital. El 92% de los ejecutivos tecnológicos encuestados considera que la gestión de agentes de IA será una habilidad esencial en los próximos cinco años.

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Un detective de mediana edad observa múltiples pantallas con datos digitales y conversaciones en una oficina policial moderna con iluminación azul tenue, enfocado en su trabajo de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano regional, el 2025 Cybersecurity Report del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) destaca avances en la madurez cibernética, aunque persisten desafíos en la consolidación de recursos, talento especializado y protección de infraestructura crítica. El reporte señala que Perú ha progresado en capacidades de respuesta a incidentes y coordinación institucional, aunque enfrenta retos ante una digitalización creciente y amenazas transfronterizas.

De acuerdo con el estudio KPMG CEO Outlook 2025, los principales riesgos identificados por las organizaciones incluyen el cibercrimen y la inseguridad cibernética (79%), exigencias regulatorias (69%) y conflictos geopolíticos (57%). El informe recomienda a las empresas preparar a sus equipos para la seguridad autónoma, adaptar la arquitectura tecnológica a nuevas regulaciones, asegurar los sistemas de IA, gestionar identidades no humanas, habilitar la hiperconectividad de sistemas digitales e industriales, avanzar hacia la criptografía post-cuántica, proteger la cadena de suministro y ampliar el rol del Director de Seguridad de la Información (CISO).

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Una ilustración editorial conceptual muestra la dicotomía entre sociedades abiertas y regímenes de control a través de un chip semiconductor central, con símbolos democráticos y sistemas de vigilancia en lados opuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thalia Martinez, gerente senior de Servicios de Asesoría en TI y Riesgos de KPMG en Perú, afirmó a Infobae que “el reto ya no es preguntarse si serán objetivo de un ciberataque, sino qué tan preparadas están para operar durante y después de un incidente”. La especialista enfatizó que la ciberseguridad debe tratarse a nivel de directorio, dado su impacto sobre la confianza de los clientes, la continuidad operativa y la capacidad de innovación.

KPMG sostiene que las empresas peruanas deben gestionar la ciberseguridad como una inversión en continuidad, confianza y crecimiento, y no solo como un gasto operativo. La preparación para anticipar, responder y proteger los vínculos con clientes, proveedores e inversores determinará la capacidad de las organizaciones para enfrentar los riesgos emergentes en 2026.

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