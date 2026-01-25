Gol de Alex Valera para 2-0 en Universitario vs U. de Chile por ‘Noche Crema’ 2026

El delantero puso el 2-0 en el Estadio Monumental. (Video: TV Perú)

Universitario de Deportes no dejó de pisar el acelerador. A pesar de que halló una ventaja inicial, al cierre del primer tiempo, con una anotación de Martín Pérez Guedes, continuó con un ritmo altísimo ante la Universidad de Chile, en el Monumental, hasta asestar el golpe definitivo.

A través de Alex Valera, goleador incontestable a nivel nacional, la ‘U’ logró ampliar la diferencia contra su oponente en el score. Apareció dentro del área, en medio de un tumulto, para mandar dentro de las redes ‘azules’ una pelota lanzada, de manera rasante, por el descollante Andy Polo desde el costado derecho.

La Noche Crema 2026 no se quedó con esas actuaciones. El ‘Tunche’ Rivera, quien entró de cambio por Edison Flores, pidió permiso para unirse a la fiesta con una definición impecable de taco, impulsada por un centro rasante, lanzado por la franja izquierda, de parte del ecuatoriano José Carabalí.

De esa manera, Universitario pasó por encima de una floja U. de Chile que jamás pudo asentarse sobre la hierba del estadio Monumental, escenario deportivo que contó con un lleno absoluto por parte de los simpatizantes ‘cremas’, que sueñan con un nuevo logro deportivo en Perú como el tetracampeonato.

Goleador

Alex Valera registró una mejora en su promedio goleador durante el año anterior. Su incremento en la producción ofensiva, reflejado en 16 goles y 6 asistencias, lo posicionó como el máximo artillero de Universitario , desempeñando un papel clave en la obtención del tricampeonato de Liga 1.

Gracias a este rendimiento, el ‘Cholo’ fue incluido en el once ideal de la temporada, formando dupla en el ataque con Facundo Callejo, el máximo artillero del curso pasado vistiendo la camiseta de Cusco FC. Además, fue distinguido con el premio MVP del año, superando a jugadores como Jairo Concha, Iván Colman y César Inga.

“Estoy feliz y muy contento por todo ese esfuerzo, tanto mío como del grupo. Este premio es de todo el grupo y también del comando técnico. Durante toda mi carrera me han criticado y hace un tiempo eso me dejaba pensando, pero ahora me da igual y hay que seguir adelante”, dijo en la gala de premiación.

El contrato de Valera con Universitario se extiende hasta finales de 2026. No obstante, existe la posibilidad de que, en los próximos meses, se concrete una reunión para negociar un nuevo acuerdo, con el objetivo de reforzar su vínculo ante eventuales propuestas de clubes extranjeros.

Fixture Apertura 2026

Fecha 1 : Universitario vs. ADT

Fecha 2 : Cusco FC vs. Universitario

Fecha 3 : Universitario vs. Cienciano

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5 : Universitario vs. FC Cajamarca

Fecha 6 : Los Chankas vs. Universitario

Fecha 7 : Universitario vs. UTC

Fecha 8 : Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9 : Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10 : Universitario vs D. Garcilaso

Fecha 11 : Melgar vs. Universitario

Fecha 12 : Universitario vs Alianza Atlético

Fecha 13 : Juan Pablo II vs. Universitario

Fecha 14 : Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15 : Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 16 : CD Moquegua vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo