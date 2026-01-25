Perú Deportes

Golazo de Martín Pérez Guedes tras espectacular remate en Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026

Con un disparo de gran efecto, el volante ‘crema’ abrió el marcador y puso a la ‘U’ en ventaja, desatando la euforia de la hinchada en el Estadio Monumental

Guardar
El volante la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: TV Perú)

En la presentación oficial del plantel 2026 de Universitario de Deportes este sábado 24 de enero, Martín Pérez Guedes se encargó de encender la emoción de los hinchas al abrir el marcador del partido frente a Universidad de Chile en la Noche Crema 2026, disputada en el Estadio Monumental. Con un disparo de gran efecto, el volante puso a su equipo en ventaja y desató la euforia de la afición presente en las tribunas.

El partido se jugó con alta intensidad y mucho roce, y ambos equipos intentaron acercarse constantemente al arco rival, aunque sus ataques se estrellaron en los últimos metros. La ‘U’ se mostró más incisiva durante el primer tiempo, generando las oportunidades más claras, y finalmente logró concretar la anotación que buscaba desde el pitazo inicial.

La jugada del gol se gestó gracias a una distribución colectiva del balón que llevó a Universitario hasta el área rival. Alex Valera intentó superar a la defensa chilena con un fuerte disparo, pero no logró concretar. Cuando Javier Altamirano quiso despejar el balón lejos del área, cometió un error y cedió la posesión a Pérez Guedes en una posición muy peligrosa

El volante quedó frente al arco sin marca y no dudó ni un segundo. Sacó un potente remate con la derecha, con un efecto notable que desconcertó al portero Cristopher Toselli, y puso a Universitario en ventaja antes del entretiempo, para el delirio de la hinchada. Así llegó el 1-0 para los ‘merengues’ en su noche.

La celebración de Martín Pérez
La celebración de Martín Pérez Guedes tras anotar en la Noche Crema 2026. Crédito: Movistar Deportes

Martín Pérez Guedes, figura imprescindible en Universitario

Llegó a Universitario en 2023 y desde el primer momento dejó en claro su calidad. Martín Pérez Guedes se consolidó rápidamente como una figura clave del equipo, y en 2026 no es la excepción. Con Javier Rabanal ahora al mando del plantel, el volante vuelve a ser titular y ya empieza a hacerse notar con sus primeros goles desde la pretemporada.

No sorprende a nadie. Pérez Guedes ha demostrado ser un volante con olfato goleador, que llega constantemente al área rival y representa un peligro constante para cualquier defensa. En la Noche Crema 2026 lo volvió a evidenciar con un golazo que desató la alegría de los hinchas merengues presentes en el Estadio Monumental.

Ahora, el volante apunta a mantener ese nivel durante toda la temporada. Su objetivo es ser determinante no solo en el campeonato local, sino también en los desafíos internacionales que se avecinan. Universitario buscará defender su sueño del tetracampeonato nacional y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, con Martín como una de sus principales cartas.

Martín Pérez Guedes sueña con
Martín Pérez Guedes sueña con el tetracampeonato de Universitario de Deportes.

Terminó la pretemporada

Más allá del gol de Martín Pérez Guedes, el amistoso sirvió como escenario para la presentación oficial del plantel 2026. Los hinchas pudieron ver a los nuevos refuerzos, al comando técnico y a los jugadores históricos del club, mientras disfrutaban de un espectáculo que incluyó música, animación y la tradicional fiesta de bienvenida que caracteriza a la Noche Crema.

El entrenador, aunque todavía enfocado en pulir detalles tácticos, celebró la reacción del equipo. La apertura del marcador evidenció la eficacia ofensiva del plantel y la capacidad de sus mediocampistas para generar peligro, un aspecto que será clave de cara a la temporada oficial en la Liga 1 2026.

Con la pretemporada finalizada, Universitario ahora concentrará sus energías en el debut oficial en el Torneo Apertura. El equipo crema se enfrentará a ADT el domingo 1 de febrero, desde las 18:00 horas (hora peruana), en condición de local en el Estadio Monumental, con la intención de iniciar con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato nacional.

Temas Relacionados

Martín Pérez GuedesUniversitario de DeportesU. de Chileperu-deportes

Más Noticias

Gol de José ‘Tunche’ Rivera tras certera definición para goleada en Universitario vs U. de Chile por Noche Crema 2026

El delantero ‘crema’ se anticipó a la defensa rival tras un preciso centro de José Carabalí desde la izquierda y definió con categoría para celebrar el 3-0 en el Estadio Monumental

Gol de José ‘Tunche’ Rivera

Gol de Alex Valera para 2-0 en Universitario vs U. de Chile por ‘Noche Crema’ 2026

El goleador peruano no podía faltar en la fiesta de presentación. Durante los primeros compases del complemento dejó su impronta goleadora al aprovechar licencias defensivas del oponente. Desenvolvimiento aprobado

Gol de Alex Valera para

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Con goles de Martín Pérez Guedes, Alex Valera y José Rivera, el equipo de Javier Rabanal viene ganando 3-0 al conjunto chileno. Todo esto el día de su presentación oficial desde el estadio Monumental de Ate. Sigue las incidencias

Universitario vs U. de Chile

El Inter Miami aprovechó su visita a Alianza Lima en Noche Blanquiazul 2026 para realizar una clínica juvenil en Perú

La iniciativa impulsada por el vigente campeón de la MLS permitirá fomentar el fútbol en los jóvenes toda vez que se reforzará el intercambio cultural

El Inter Miami aprovechó su

Alan Cantero intercambió camiseta con Lionel Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami: “Ojalá no me despierte de este sueño”

La ‘Máquina’ rompió a llorar al momento que recibió la camiseta del ‘10′ del Inter Miami, el ídolo de toda su vida y al que tiene tatuado en su muslo derecho

Alan Cantero intercambió camiseta con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno impulsa proyecto de ley

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

‘Chiquito’ Flores y su lamentable

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Melissa Paredes apareció como conductora de ‘Estás en todas’ junto a ‘Choca’ Mandros: “¿Se quedará?"

Cómo luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

DEPORTES

Gol de Alex Valera para

Gol de Alex Valera para 2-0 en Universitario vs U. de Chile por ‘Noche Crema’ 2026

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

El Inter Miami aprovechó su visita a Alianza Lima en Noche Blanquiazul 2026 para realizar una clínica juvenil en Perú

Alan Cantero intercambió camiseta con Lionel Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami: “Ojalá no me despierte de este sueño”

Pablo Guede rompe el silencio tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco: “Más que molestarme, me duele”