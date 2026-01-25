Golazo de Martín Pérez Guedes tras espectacular remate en Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026

El volante la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: TV Perú)

En la presentación oficial del plantel 2026 de Universitario de Deportes este sábado 24 de enero, Martín Pérez Guedes se encargó de encender la emoción de los hinchas al abrir el marcador del partido frente a Universidad de Chile en la Noche Crema 2026, disputada en el Estadio Monumental. Con un disparo de gran efecto, el volante puso a su equipo en ventaja y desató la euforia de la afición presente en las tribunas.

El partido se jugó con alta intensidad y mucho roce, y ambos equipos intentaron acercarse constantemente al arco rival, aunque sus ataques se estrellaron en los últimos metros. La ‘U’ se mostró más incisiva durante el primer tiempo, generando las oportunidades más claras, y finalmente logró concretar la anotación que buscaba desde el pitazo inicial.

La jugada del gol se gestó gracias a una distribución colectiva del balón que llevó a Universitario hasta el área rival. Alex Valera intentó superar a la defensa chilena con un fuerte disparo, pero no logró concretar. Cuando Javier Altamirano quiso despejar el balón lejos del área, cometió un error y cedió la posesión a Pérez Guedes en una posición muy peligrosa

El volante quedó frente al arco sin marca y no dudó ni un segundo. Sacó un potente remate con la derecha, con un efecto notable que desconcertó al portero Cristopher Toselli, y puso a Universitario en ventaja antes del entretiempo, para el delirio de la hinchada. Así llegó el 1-0 para los ‘merengues’ en su noche.

La celebración de Martín Pérez Guedes tras anotar en la Noche Crema 2026. Crédito: Movistar Deportes

Martín Pérez Guedes, figura imprescindible en Universitario

Llegó a Universitario en 2023 y desde el primer momento dejó en claro su calidad. Martín Pérez Guedes se consolidó rápidamente como una figura clave del equipo, y en 2026 no es la excepción. Con Javier Rabanal ahora al mando del plantel, el volante vuelve a ser titular y ya empieza a hacerse notar con sus primeros goles desde la pretemporada.

No sorprende a nadie. Pérez Guedes ha demostrado ser un volante con olfato goleador, que llega constantemente al área rival y representa un peligro constante para cualquier defensa. En la Noche Crema 2026 lo volvió a evidenciar con un golazo que desató la alegría de los hinchas merengues presentes en el Estadio Monumental.

Ahora, el volante apunta a mantener ese nivel durante toda la temporada. Su objetivo es ser determinante no solo en el campeonato local, sino también en los desafíos internacionales que se avecinan. Universitario buscará defender su sueño del tetracampeonato nacional y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, con Martín como una de sus principales cartas.

Martín Pérez Guedes sueña con el tetracampeonato de Universitario de Deportes.

Terminó la pretemporada

Más allá del gol de Martín Pérez Guedes, el amistoso sirvió como escenario para la presentación oficial del plantel 2026. Los hinchas pudieron ver a los nuevos refuerzos, al comando técnico y a los jugadores históricos del club, mientras disfrutaban de un espectáculo que incluyó música, animación y la tradicional fiesta de bienvenida que caracteriza a la Noche Crema.

El entrenador, aunque todavía enfocado en pulir detalles tácticos, celebró la reacción del equipo. La apertura del marcador evidenció la eficacia ofensiva del plantel y la capacidad de sus mediocampistas para generar peligro, un aspecto que será clave de cara a la temporada oficial en la Liga 1 2026.

Con la pretemporada finalizada, Universitario ahora concentrará sus energías en el debut oficial en el Torneo Apertura. El equipo crema se enfrentará a ADT el domingo 1 de febrero, desde las 18:00 horas (hora peruana), en condición de local en el Estadio Monumental, con la intención de iniciar con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato nacional.