Octavio Rivero, delantero de la U. de Chile, confirmó conversaciones con Universitario durante gestiones que no llegaron a buen puerto

El plantel de la Universidad de Chile ha arribado a Lima para darse cita en la Noche Crema 2026, el evento de presentación de la plantilla de Universitario de Deportes. La escuadra de la capital chilena será el rival de los ‘merengues’ en el juego amistoso que tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate. En la escuadra ‘azul’ destaca la presencia de Octavio Rivero, delantero que estuvo recientemente en los planes de Universitario.

En las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez, el uruguayo de 34 años exhibió su alegría por estrenarse con la camiseta de la ‘U’ de Chile en un encuentro con las graderías abarrotadas. “Va a ser mi primer partido a estadio lleno. Vamos a ver cómo se da todo mañana”, sostuvo en diálogo con ‘Jax Latin Media’. Conviene mencionar que el nacido en la ciudad uruguaya de Treinta y Tres llegó esta temporada al club procedente de Barcelona de Guayaquil.

Luego, el jugador se refirió a su frustrada llegada a Universitario de Deportes. El ariete reconoció que estuvo al tanto de conversaciones entre su agente y los directivos del club. “A mí no me llegó nada, sé que hablaron con mi representante, pero no sé en qué quedó”, concedió Rivero, quien terminó firmando por la Universidad de Chile, luego de anotar 14 tantos con el ‘ídolo del astillero’ en el 2025.

Pese a que las conversaciones no llegaron a buen puerto, Universitario continuó con la búsqueda de un delantero para que compita directamente con Álex Valera y Sekou Gassama en el mercado ecuatoriano. El club inició gestiones con LDU y fichó a Lisandro Alzugaray, artillero argentino de 35 años.

Universitario excede el límite de plazas para extranjeros

Universitario de Deportes encara un año de desafíos históricos en este 2026. El club tiene como meta principal alcanzar el tetracampeonato nacional, una hazaña inédita en la era profesional del balompié peruano. En paralelo, el equipo centrará sus esfuerzos en la Copa Libertadores con la intención de superar sus registros más recientes en el torneo continental.

Para liderar este proceso, la directiva contrató a Javier Rabanal en reemplazo de Jorge Fossati. Con el fin de fortalecer el nuevo esquema, la institución sumó diversos refuerzos internacionales; no obstante, actualmente la cantidad de futbolistas foráneos sobrepasa el límite permitido.

Esta situación se originó luego de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no lograran aprobar el examen de nacionalización. Aunque la dirigencia planeaba contar con ambos como jugadores locales, por ahora siguen ocupando plaza de extranjeros. De todas formas, los defensores cuentan con una última oportunidad para rendir la prueba a finales de este mes.

La nómina de extranjeros la integran José Carabalí, Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Caín Fara, Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira. Si Riveros y Di Benedetto fallan nuevamente en su trámite, el club enfrentará un panorama crítico, pues se verá obligado a rescindir el contrato de uno de sus siete futbolistas actuales.

Horario de Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026

El duelo entre los ‘cremas’ y los ‘azules’ está programado para este sábado 24 de enero como parte del evento Noche Crema 2026. El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 22:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

¿Dónde ver Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026?

El partido entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile llegará a todo el país a través de TV Perú. Gracias a la señal abierta del canal 7, la afición merengue podrá disfrutar del juego de forma gratuita. Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento en vivo y al detalle de la Noche Crema 2026 con toda la información desde el Estadio Monumental.

