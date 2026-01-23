Universitario confirmó que sus partidos pasarán por L1 Max este 2026: Franco Velazco se reunió con Agustín Lozano y se adelantarán pagos.

El administrador de la 'U' detalló reuniones con Agustín Lozano y la FPF.

Franco Velazco tomó la palabra en medio de la conferencia de prensa, donde se presentó a los cinco refuerzos de Universitario de Deportes para el 2026. El administrador temporal del club ‘crema’ respondió las consultas sobre los derechos de transmisión de sus partidos de la Liga 1.

Velazco inició contando que pudo reunirse con el mandamás de la FPF el pasado jueves 22 de enero. Este junte fue beneficioso para su equipo. “Mantuve una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, motivada por la preocupación por los derechos de televisación. El encuentro resultó positivo, ya que nos explicó el estado actual del modelo en trámite y, según lo expuesto, el proceso avanza de manera favorable".

Asimismo, el directivo detalló lo que le dijo Lozano en dicha reunión, revelando que le adelantarán los pagos a la ‘U’. “Nos informó que ya se habían firmado acuerdos con la operadora 1190 y garantizó que, a partir de la próxima semana, Universitario de Deportes recibirá los primeros abonos por estos derechos. Esto brinda una importante tranquilidad al club”.

Franco Velazco aprovechó la oportunidad para consultar sobre los famosos 60 días para pagar por los derechos de transmisión y obtuvo la siguiente respuesta: “Se nos confirmó que, como parte del acuerdo, los plazos anteriores quedaron sin efecto y ahora los pagos serán puntuales desde este año”.

Finalmente, el administrador de la ‘U’ dejó en claro que limaron asperezas con los integrantes de la FPF y 1190 Sports luego de entredichos. “Consideramos que la Federación ha gestionado correctamente este asunto, asegurando la estabilidad económica y financiera de los clubes. Los temas surgidos en las últimas semanas han quedado resueltos y Universitario de Deportes puede enfocarse plenamente en sus objetivos deportivos”.

Universitario confirmó que sus partidos pasarán por L1 Max este 2026: Franco Velazco se reunió con Agustín Lozano y se adelantarán pagos.

1190 Sports pagará a Universitario: ¿Y los demás clubes?

Universitario confirmó que 1190 Sports desembolsará el pago por los derechos de transmisión. No obstante, hay otros clubes nacionales que vienen reclamando el retraso de la empresa extranjera. Uno de ellos es Melgar, que no ha percibido el dinero de la temporada 2023.

El cuadro ‘dominó’ lleva meses pronunciándose, a través de su administrador Ricardo Bettocchi, pero no hubo respuesta desde la empresa que cuenta con las facultades de televisación de los compromisos del campeonato peruano. La FPF tampoco se ha pronunciado sobre ese tema en específico.

Melgar no recibe dinero de 1190 Sports por derechos de transmisión.

Ahora, el ‘león del sur’ no sería el único afectado. 1190 Sports, según información del periodista deportivo Daniel Rodríguez, pedirá que se extienda el plazo para ponerse al día con los pagos de los meses de noviembre y diciembre. Esta era una de las condiciones para que las transmisiones no sean interrumpidas y el inicio del torneo no se retrase.

“La FPF le ha solicitado a los clubes que facturen el mes de enero, bajo la promesa de que la próxima semana se les pagará. Sin embargo, no se ha referido a las deudas por noviembre y diciembre, a pesar de que el compromiso de 1190 Sports era que se pondrían al día el 16 de enero”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

El anuncio de Franco Velazco podría generar molestía en los otros equipos de la Liga 1, los cuales se encuentran a la espera de su dinero. Además, denota el mal proceder de 1190 Sports, dando un trato diferenciado, dependiendo del club y su magnitud en el fútbol peruano. Se avecina un nuevo conflicto por los derechos de TV.