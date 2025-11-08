Perú Deportes

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

El administrador de la ‘U’ confirmó que el contrato con el Consorcio terminará en diciembre y mostró firme postura sobre alinearse a la Federación la próxima temporada

Universitario de Deportes vivió la fiesta del tricampeonato tras la premiación que se dio en el estadio Monumental, la noche del viernes 7 de noviembre. Los ‘cremas’ recibieron el ansiado trofeo y dieron la vuelta olímpica ante la mirada de todos sus hinchas que gozaron en el nuevo título de la Liga 1 2025.

Con el objetivo alcanzado, los ‘cremas’ vienen planificando lo que será el 2026: se está analizando las renovaciones y fichajes. También deberán resolver un tema pendiente: los derechos de transmisión. Su contrato con el Consorcio Fútbol Perú termina en diciembre, lo que quiere decir es que GOLPERU ya no televisará sus encuentros, y tendrá que alinearse a la Federación Peruana de Fútbol la próxima temporada.

Franco Velazco, administrador de la ‘U’, confirmó que el contrato con el Consorcio terminará en diciembre, y aseguró que todavía no se reunió con la FPF para ver los derechos de TV. Precisó que espera llegar a un buen acuerdo para beneficio de todos los clubes.

“Nosotros estamos a la expectativa. Es de conocimiento público que los derechos de transmisión con el Consorcio se acaban en el mes de diciembre. Así que va a ser importante la participación de la ‘U’ para lograr consensos con los demás clubes de fútbol y lograr una mejor negociación y ver las mejores alternativas. No solamente para la ‘U’, sino también para el beneficio de todos los clubes, porque entendemos nosotros, por lo que se escucha en medios de comunicación, que hay condiciones que no son las acordes para garantizar la solvencia financiera de los clubes”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

Club emuló lo que pasó en la final del 2023 ante Alianza Lima en Matute. (Video: GOLPERU)

¿Universitario no pasará sus partidos por la TV en 2026?

Franco Velazco mostró una drástica postura sobre alinearse a la Federación Peruana de Fútbol respecto a los derechos de transmisión para la próxima temporada. El administrador lanzó una advertencia a la FPF si es que no se llega a un buen acuerdo para que L1 Max pueda televisar sus partidos.

“Todavía no hay conversaciones, pero siempre se dice que los derechos le pertenecen a la Federación. Eso es verdad, es normativa internacional, es normativa FIFA, pero no han contemplado la variable de que si es que la ‘U’ no quiere que sus partidos se transmitan. El hecho de que exista una normativa internacional en derecho de organización no obliga a la ‘U’ a que permita transmitir sus partidos. De repente no queremos transmitir nuestros partidos y prescindimos de ese ingreso y se acabó. Tenemos nuestros hinchas y nuestros sponsors”, disparó el mandamás.

Franco Velazco es el actual
Franco Velazco es el actual administrador de Universitario de Deportes. Crédito: Prensa U

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre los derechos de televisión de Universitario?

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol confirmó que los partidos de Universitario de Deportes se transmitirá por L1 Max tras el término del contrato con el Consorcio Fútbol Perú, lo mismo pasará con Sport Boys.

Universitario este año tiene que alinearse a la Federación, así como Sport Boys. Tienen que alinearse a la FPF porque es un mandato estatutario, es un mandato FIFA, y se tiene que respetar. Universitario como Sport Boys va a llegar su momento que se van a sentar con el Comité de Dirección, se tengan que sentar con la Federación para saber cuáles son las condiciones, y seguramente si tienen una oposición nos harán saber, pero hoy no tenemos nada de esto”, declaró Agustín Lozano.

El presidente de la FPF señaló que los dos clubes deberán alinearse a L1 Max. (Trivu)

