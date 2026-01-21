Perú Deportes

Sekou Gassama llegó al Perú para sumarse a Universitario: el senegalés estará en la Noche Crema 2026

Después de varios días de espera, el flamante delantero de la ‘U’ arribó la capital peruana para incorporarse a la pretemporada

El senegalés se incorporará a los entrenamientos de Universitario. (Jax Latin Media)

Finalmente llegó. El miércoles 21 de enero, Sekou Gassama arribó a Lima, Perú, para sumarse a la pretemporada de su nuevo club, Universitario de Deportes. De esta forma, el senegalés podrá participar en la Noche Crema 2026, evento de presentación del vigente tricampeón del fútbol peruano.

Pasado las 7 de la mañana, el delantero de 30 años pasó la puerta de vuelos internacionales del nuevo aeropuerto Jorge Chávez del Callao. Ahí, lo esperaban los trabajadores de la ‘U’, quienes lo saludaron y lo conducieron a la movilidad que lo llevaría al hotel, donde posiblemente viva por un tiempo.

Gassama no pudo ser alcanzado por la prensa nacional, por lo que no brindó declaraciones a su llegada a la capital peruana. El africano tendrá su primera interacción con los hinchas ‘merengues’ durante la Noche Crema el próximo sábado 24 de enero en el estadio Monumental de Ate.

¿Cómo llega Gassama?

El anuncio de Sekou Gassama como nuevo futbolista de Universitario desató múltiples críticas. Su presente deportivo no es el mejor, habiendo solo disputado 11 partidos y anotado 1 gol en su último club Eldense, de la Tercera División de España.

Los malos comentarios hacia el jugador y la directiva ‘merengue’ se intensificaron luego de que se conociera que el ‘9′ no se sumaría a la pretemporada hasta mitad del mes de enero. El deportista acusó problemas familiares, pero se le vio acompañando a la selección de Senegal durante la Copa de África.

Gassama recibió el respaldo del entrenador Javier Rabanal y el director deportivo Álvaro Barco. Este último manifestó lo siguiente: "Estamos completamente comprometidos con él.J unto con el entrenador, le hemos dado el valor que merece, ya que es un jugador que puede alcanzar su mejor nivel, a pesar de las dificultades que ha enfrentado. Hemos evaluado esta situación y la afrontaremos en consecuencia. Consideramos que tiene la capacidad necesaria y contamos con el respaldo para apoyarlo“.

En cuanto a lo físico, el estratega Rabanal reveló que Sekou Gassama ha estado trabajando a distancia, bajo la supervisión del preparador de Universitario. Esto con el objetivo de ganar tiempo y solo tenga que recuperar el ritmo futbolístico, debido a que no afronta un partido oficial desde el 25 de mayo de 2025.

El senegalés está en un hotel y pasará los exámenes médicos en las próximas horas. (Jax Latin Media)

Refuerzos completos en Universitario

Con la llegada de Sekou Gassama, todos los refuerzos de la ‘U’ ya se encuentran en el Perú. Los primeros en sumarse fueron los argentinos Caín Fara y Héctor Fértoli. Ambos entrenaron bajo el mando de Javier Rabanal, aunque el segundo en mención sufrió una lesión, que lo alejará de las canchas por un tiempo.

Después, arribó a la capital peruana, el ‘gaucho’ Lisandro Alzugaray tras despedirse por todo lo alto en LDU de Quito con una conferencia de prensa. El atacante extranjero estuvo acompañado de toda su familia al pisar el aeropuerto Jorge Chávez.

El delantero argentino llega procedente de LDU.

Posteriormente, el brasileño Miguel Silveira llegó de sorpresa. Nadie tenía información de su contratación hasta que hizo su aparición en el país. El habilidoso y joven futbolista ya se unió a la pretemporada, pero no pudo sumar minutos en el reciente amistoso ante Melgar.

Ahora, Sekou Gassama será el último en incorporarse a la pretemporada de la ‘U’. El delantero senegalés tendrá algunos días para ponerse a punto y ser considerado en el debut de la Liga 1 2026, el cual está pactado para el próximo domingo 1 de febrero en el estadio Monumental de Ate.

