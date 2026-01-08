Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se sumará tarde a la pretemporada de Universitario: “Vale la pena esperarlo”

El director deportivo de Universitario explicó por qué contrató al delantero senegalés pese a incorporarse tarde a la pretemporada. (Jax Latin Media)

Las expectativas en torno al arranque de Universitario de Deportes en la temporada 2026 han estado marcadas por la incertidumbre sobre la incorporación del delantero Sekou Gassama, quien fue anunciado como refuerzo para este año. Durante los últimos días, versiones sobre posibles complicaciones personales del futbolista senegalés generaron dudas acerca de su arribo a Lima y su participación en la pretemporada en Campo Mar. En este contexto, Álvaro Barco, director deportivo del club, salió a desmentir los rumores y aseguró el respaldo institucional al jugador.

“Estamos completamente comprometidos con él. Junto con el entrenador, le hemos dado el valor que merece, ya que es un jugador que puede alcanzar su mejor nivel, a pesar de las dificultades que ha enfrentado. Hemos evaluado esta situación y la afrontaremos en consecuencia. Consideramos que tiene la capacidad necesaria y contamos con el respaldo para apoyarlo. El entrenador está convencido de que, aunque no haya podido incorporarse desde el inicio, vale la pena esperar por su aporte”, manifestó Barco tras el entrenamiento de los ‘cremas’ en el complejo deportivo de Lurín.

El directivo profundizó en la atención que el comando técnico ha ofrecido al delantero desde el primer momento, con énfasis en el aspecto físico. “Desde ayer, el comando técnico, especialmente el preparador físico, está supervisando su trabajo para que realice entrenamientos específicos. Se reconoce que, en el aspecto físico, es un jugador con gran diferencia. Considerando que la Copa Libertadores para nosotros comienza en abril, creemos que tiene el valor y el respaldo necesarios para esperarlo”, explicó.

El dirigente también se refirió a la posibilidad de reforzar el plantel en caso de que la FPF ratifique un cupo extranjero adicional. “Entendemos que los hinchas puedan estar molestos, ya que todos quisiéramos tener la plantilla completa en este momento. Además, si la federación ratifica un cupo adicional, posiblemente incorporemos un jugador en los próximos días. El calendario es extenso y compartimos la ansiedad de querer tener el equipo listo, pero es necesario tener paciencia para conformar el mejor plantel posible en febrero”, remarcó.

Álvaro Barco explicó por qué fichó a Sekou Gassama pese a que se unirá tarde a la pretemporada de Universitario.

Javier Rabanal también habló de Gassama

Antes de las declaraciones de Barco, el técnico de Universitario, Javier Rabanal, se pronunció sobre la situación del delantero africano y la versión de que ya no llegaría a la institución. “Gassama mantiene el mismo plan de trabajo y de llegada. Hasta donde tengo conocimiento, la información sobre que no vendrá no es cierta”, afirmó el entrenador para Canal N.

El técnico español abordó dos temas muy polémicos en el mundo Universitario. (Canal N)

Los amistosos que afrontará Universitario en la pretemporada 2026

Mientras aguarda la inminente incorporación de Gassama, Universitario de Deportes comenzó su pretemporada bajo la dirección de Javier Rabanal con la mira puesta en el tetracampeonato de la Liga 1 y un papel destacado en la próxima Copa Libertadores. El plantel realizó exámenes médicos el 5 de enero y, al día siguiente, cumplió su primera sesión de entrenamiento en el complejo de Campo Mar, ubicado en Lurín.

La institución confirmó una serie de amistosos preparatorios de cara al debut en la Liga 1, previsto para el 30 de enero, en tanto no surjan inconvenientes con los derechos de transmisión. El cronograma de partidos incluye enfrentamientos ante Sport Boys el 17 de enero en Campo Mar, Melgar el 20 de enero en el estadio Monumental y un encuentro internacional con Universidad de Chile el 24 de enero, también en el Monumental.

Los tres amistosos de Universitario para la pretemporada 2026.

El administrador del club, Franco Velazco, precisó en entrevista que solo el duelo ante el elenco chileno se disputará con público, programado para la tradicional Noche Crema el 24 de enero a las 20:00 horas. Esta determinación responde a la solicitud de Rabanal, quien prefiere que la mayoría de los partidos de preparación se realicen a puertas cerradas para optimizar las sesiones tácticas y el trabajo interno del plantel.