Lisandro Alzugaray fue despedido como ídolo en LDU y presidente del club ecuatoriano elogió a Universitario: “Tomamos la mejor decisión”

‘Licha’ brindó una conferencia de prensa para despedirse y sus compañeros lo sorprendieron entonando cánticos resaltando su importancia en la institución ‘alba’

El viernes 16 de enero, Universitario de Deportes sorprendió a todos anunciando el fichaje de Lisandro Alzugaray. A la par, el atacante argentino se encontraba en Ecuador despidiéndose de LDU de Quito, donde dejó una huella, ganando cuatro títulos entre ellos la Copa Sudamericana en el 2023.

El popular ‘Licha’ tuvo una conferencia de prensa, donde confirmó que se marchaba de la institución y compartió su sentir: “Solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Me voy feliz de que en tres años logramos cuatro títulos, que no es fácil”.

Además, el atacante de 35 años dejó abierta la posibilidad de que regresar a la entidad ‘blanca’, aunque reconoció que será muy difícil por su edad. “El fútbol tiene estas cosas que no controlamos. Hoy me toca despedirme.Si en algún momento se da la posibilidad de retornar, será difícil por mi edad, pero me voy contento y feliz de haber dejado todo por esta camiseta”.

Fue muy emotivo, al punto que Alzugaray derramó algunas lágrimas mientras que comunicaba su partida de LDU. Y es que no es nada fácil para el ‘gaucho’ dejar el equipo que fue su casa durante tres temporadas, donde alcanzó el éxito y recibió el cariño de la hinchada.

Después de expresar su tristeza, Lisandro fue sorprendido por sus compañeros, entre ellos Ricardo Adé, quienes interrumpieron su rueda de prensa, entonando cánticos: “’Licha’ no se va, ‘Licha’ no se va...”, se pudo escuchar. El delantero y sus amigos sellaron este momento con un abrazo.

Lisandro Alzugaray fue despedido como ídolo en LDU y presidente del club ecuatoriano elogió a Universitario.

Presidente de LDU elogia a Universitario

Por otro lado, el presidente de LDU, Isaac Álvarez, destacó a Universitario de Deportes al referirse al futuro de Lisandro Alzugaray en la conferencia. “No sería correcto, por la amistad y el afecto que tengo por Lisandro, no haber permitido su llegada a ese gran club. Le deseo lo mejor”.

El mandamás del cuadro ecuatoriano, asimismo, dejó en claro que Javier Rabanal fue el que solicitó el fichaje del delantero argentino. “Allí hay grandes amigos, como el presidente y el entrenador, quien fue campeón hace poco en Ecuador y conoce a ‘Licha’, tal vez no tanto como nosotros, pero sabe quién es y fue quien lo solicitó”.

Por último, Álvarez manifestó que la salida de Alzugaray a la ‘U’ dejará un beneficio a LDU, por lo que el atacante no llega gratis a Ate. “También valoro que esta transferencia representa un aporte económico importante para nuestra institución. Por eso, a nuestra hinchada, quiero decirle que tomamos la mejor decisión posible y, en este caso, permitir la salida de Lisandro era lo que correspondía por responsabilidad”.

Isaac Álvarez se refirió a la salida de Lisandro Alzugaray al cuadro peruano.

Los números de Alzugaray y las posiciones que puede ocupar en Universitario

Lisandro Alzugaray se despidió de LDU haciendo una buena campaña en lo personal. Durante la temporada 2025, participó en 51 partidos oficiales. Bajo la conducción de Tiago Nunes, el argentino convirtió nueve goles y aportó cuatro asistencias en competencias nacionales. En la Copa Libertadores, se destacó como el máximo anotador de su equipo, con cinco tantos y una habilitación.

‘Licha’ aportará mucho a Universitario, debido a que es un futbolista polifuncional. El argentino se mueve por todo el frente de ataque, tanto como extremo, segundo punta y único delantero. En el esquema tradicional (3-5-2) de la ‘U’, podría encajar haciendo dupla con Alex Valera o también como interior.

