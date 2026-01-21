Paulo Autuori descarta fichar otro ‘9’ en Sporting Cristal y se defiende: “PSG contrató a Messi, Mbappé y Neymar, ¿y qué pasó?”

El entrenador confirmó que no sumará un nuevo centrodelantero y asumió la plena responsabilidad por la decisión frente al plantel y la directiva. | Exitosa Noticias

Paulo Autuori fue tajante. En medio de los cuestionamientos por el poder ofensivo de Sporting Cristal, el entrenador brasileño dejó en claro que no llegará otro delantero centro para el inicio oficial de la temporada 2026 y que la responsabilidad por la producción goleadora del equipo será exclusivamente suya. Así lo manifestó en declaraciones a Exitosa, donde explicó su postura, respaldó al plantel actual y defendió su visión de trabajo.

El técnico ‘celeste’ aseguró que la posición del ‘9’ está bien cubierta y que confía plenamente en los atacantes que tiene a disposición, liderados por Felipe Vizeu e Irven Ávila. En ese sentido, descartó que la juventud o la falta de experiencia de algunos delanteros del plantel sea un factor negativo dentro de su planificación.

“No vamos a traer ‘9’, de manera clara y directa. Vamos a empezar con (Felipe) Vizeu. El tema de experiencia para mí no es nada, porque en 2002 teníamos un montón de experiencia y no hicimos nada; fue cuando entraron los chicos que ganamos”, señaló Autuori, recordando el título nacional que consiguió con Sporting Cristal tras una renovación profunda del plantel.

El estratega de 69 años fue enfático al remarcar que sus decisiones no se basan en discursos, sino en antecedentes concretos. “Esto no son palabras, son hechos. El rendimiento y el potencial son importantes. Esa preocupación debe tener el fútbol peruano, porque no tiene jugadores”, añadió.

Paulo Autuori descarta fichar otro ‘9’ extranjero en Sporting Cristal. Crédito: Prensa SC

Comparación con PSG

Paulo Autuori también utilizó un ejemplo del fútbol europeo para reforzar su argumento y explicar que la jerarquía individual no garantiza resultados colectivos. “PSG contrató a Messi, Mbappé y Neymar, ¿y qué pasó? Lo que es garantía es el trabajo de calidad y la fortaleza mental”, sostuvo.

En esa misma línea, volvió a dejar en claro que no habrá cambios en su postura respecto al mercado de fichajes. “Que tengan muy claro: no va a venir ‘9’, esto es mi responsabilidad. Vamos a jugar con los jugadores que están aquí, pero la plantilla de fútbol es un sistema abierto, siempre está con entradas y salidas”, explicó.

Confianza total en su plantel

Más allá de los nombres y edades, Paulo Autuori subrayó que busca ambición y compromiso en su equipo. “Lo que nosotros queremos es hambre, no experiencia solamente. Hambre de ganar, de conquistar títulos. A veces, un joven que tiene potencial va a ser tapado porque es muy sencillo traer a un jugador con experiencia”, reflexionó.

Para el entrenador brasileño, la calidad no está relacionada con la edad, sino con la mentalidad y el rendimiento. En esa línea, dejó en claro que la producción goleadora de Sporting Cristal quedará bajo su criterio y conducción esta temporada. “Asumo la total responsabilidad de este tema y listo, vamos a trabajar de esta manera y no vamos a crear novelas”, sentenció.

Felipe Vizeu será la principal arma de ataque de Sporting Cristal en este 2026. Crédito: Prensa SC

Finalmente, Autuori se mostró confiado en lo que puede ofrecer el equipo rimense en esta nueva campaña. Según explicó, ha observado una evolución positiva en varios futbolistas que ya estuvieron en el plantel la temporada pasada.

“Tenemos el conocimiento y convicción de lo que necesitamos, y esta plantilla va a dar una respuesta positiva, porque tengo certeza de que muchos jugadores que transitaron del año pasado van a tener buen rendimiento. ¿Qué me da certeza? El día a día, los entrenamientos y la vivencia que uno tiene en ver jugadores”, concluyó.

Con una postura firme y sin margen para dudas, Paulo Autuori deja claro que el proyecto deportivo de Sporting Cristal seguirá su curso sin incorporar otro ‘9’, asumiendo plenamente la responsabilidad por el rendimiento ofensivo del equipo.