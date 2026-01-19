Paolo Guerrero se motiva tras marcar su primer gol en 2026 con Alianza Lima: “Estoy con ansias de que inicie el campeonato”

El 'Depredador' ya palpita el inicio de la temporada oficial. (Video: ESPN)

Paolo Guerrero ya comienza a palpitar la temporada oficial. Tras anotar su primer gol con Alianza Lima en 2026, en lo que será su último año como futbolista profesional, el ‘Depredador’ celebró la victoria por 3-2 ante Colo Colo en Montevideo, correspondiente a la Serie Río de la Plata. Ahora, el delantero aguarda con entusiasmo los próximos desafíos, que incluyen la Liga1 y la primera fase de la Copa Libertadores, con la motivación de cerrar su carrera a lo grande.

El atacante peruano fue determinante en el triunfo sobre el cuadro chileno, al abrir el marcador en el primer tiempo y colaborar en la ofensiva a lo largo de todo el compromiso. Su participación fue clave no solo en el resultado, sino también en la circulación del balón y en la generación de opciones para sus compañeros. Guerrero destacó la importancia del trabajo colectivo por encima de lo individual.

“Siempre es importante anotar, pero creo que el trabajo del grupo es para resaltar. Creo que los muchachos han entendido a la perfección lo que pide el profe, cada vez nos vamos amoldando al sistema con el sacrificio de cada uno”, declaró el delantero a ESPN, resaltando la disciplina táctica y el compromiso del plantel en cada acción dentro del campo.

Para Guerrero, el partido ante Colo Colo representó un paso más en la preparación física y mental de Alianza Lima de cara a los próximos desafíos. El ‘Depredador’ resaltó que, más allá de los goles y del resultado positivo, lo importante es mantener la concentración y la constancia en el trabajo diario.

Paolo Guerrero inició el 2026 con un golazo en la Serie Río de la Plata.

“Muy feliz por el resultado, pero toca continuar trabajando. El 24 tenemos la Noche Blanquiazul, vamos a tener que hacer un gran partido también y seguir así para el comienzo del campeonato. Este año va a ser muy exigente”, expresó, refiriéndose al evento previo que marcará el inicio formal de la temporada 2026.

El capitán aliancista subrayó que el equipo tiene la motivación necesaria para afrontar un año competitivo, en el que se buscará volver al reinado en el torneo local y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Según sus palabras, la victoria ante Colo Colo y la pretemporada son herramientas para alcanzar los objetivos colectivos.

Liderazgo dentro del grupo

Además de su rendimiento dentro del campo, Paolo Guerrero destacó su rol como referente dentro del plantel. El delantero aseguró que procura ser un apoyo constante para sus compañeros, acompañándolos tanto en los entrenamientos como en los momentos más complicados del partido.

“Creo que me siento como uno más del grupo que trata de agregarle ese granito de arena, de estar ahí día a día con los chicos, siempre apoyando a cada uno. Por ahí siempre hay uno que se cae, pero tenemos que estar apoyando”, afirmó, dejando en claro que su liderazgo se basa en el ejemplo y en la cercanía con sus compañeros.

Paolo Guerrero en disputa del balón con Arturo Vidal en Alianza Lima vs Colo Colo. Crédito: Serie Río de la Plata

Expectativas personales y colectivas

El delantero también compartió sus expectativas para la temporada, que será especial ya que ha decidido que será su último año como futbolista profesional. “Este año va a ser lindo y duro, pero tenemos muchas expectativas buenas. Espero cumplir mis objetivos, estoy con todas las ansias de que comience el campeonato, hacer todo lo mejor y que nos vaya super”, declaró Guerrero, mostrando motivación y determinación por cerrar su carrera de la mejor manera, defendiendo los colores de Alianza Lima.

Con estos objetivos claros, el ‘Depredador’ se perfila como una pieza clave en el equipo tanto dentro como fuera de la cancha. Su compromiso, liderazgo y motivación son un ejemplo para el plantel y una señal para la hinchada de que Alianza Lima buscará dar pelea en todos los frentes durante la temporada 2026.