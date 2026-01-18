Perú Deportes

Periodistas ecuatorianos se pelean en vivo por Paolo Guerrero: fue comparado con Darío Benedetto y todo se descontroló

Ocurrió en el programa deportivo ‘Esto es Fútbol’, donde hablaron de la posible llegada del delantero argentino a Barcelona SC. “¿Quién tiene más trayectoria?”, lanzaron en el set

Esto luego que uno de los panelistas lo comparara con Darío Benedetto, quien suena para Barcelona SC. (Video: Esto es Fútbol).

Perdieron los papeles. Periodistas ecuatorianos del programa ‘Esto es Fútbol’ se dijeron de todo al comparar a Paolo Guerrero con Darío Benedetto, quien suena fuerte para llegar a Barcelona de Guayaquil. El centro de la pelea fue la edad con la que pisaron el campeonato de dicho país.

Todo arrancó cuando Esteban Ávila, conectado vía online con todo el panel, cuestionó el posible fichaje del delantero argentino de 35 años para el ‘astillero’, argumentando su poca cuota goleadora y que ya pasó su mejor momento futbolístico. Esto, sin imaginar la reacción de sus compañeros.

Pero fue Ufredo Borbor el que mencionó a Paolo Guerrero para contradecir a Ávila en vivo. “Paolo Guerrero vino de 40 años a Liga (de Quito) y ahí no dijo nada usted”, lanzó muy ofuscado. “¿En serio estás comparando a Paolo Guerrero con Darío Benedetto?”, le respondió indignado.

“¿Quién tiene más trayectoria?”, insistió Borbor. Tras ello, todo el set respondió a una sola voz que el goleador peruano estaba por encima de Benedetto. Sin embargo, la discusión no quedó ahí, ya que otro personaje levantó la voz.

“Paolo Guerrero jugó un Mundial. Jugó en Bayern Múnich”, lanzó a gritos, y con algunos insultos, Vito Muñoz. Ufredo Borbor, lejos de querer defender a Darío Benedetto, solo atinó a decir: “A todo le damos contra. Hay que ilusionar al pueblo. Estamos contagiados de mala vibra”.

Así le fue a Paolo Guerrero en Ecuador

Paolo Guerrero vivió una etapa intensa durante su paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito en la temporada 2023. Su llegada al club ecuatoriano se anunció el 14 de julio, bajo un contrato inicial de seis meses con opción de renovación, lo que generó gran expectativa en la afición local y entre los seguidores del delantero.

Guerrero debutó oficialmente el 3 de agosto en un encuentro internacional frente a Ñublense, correspondiente a la Copa Sudamericana. En aquel partido disputado como visitante, el delantero anotó el único gol a los 60 minutos, asegurando la victoria 1-0 para el conjunto ecuatoriano. Este inicio prometedor marcó el tono para una campaña cargada de emociones y desafíos.

Conmebol recordó gol de Paolo Guerrero ante Ñublense por la Copa Sudamericana 2023

Tras ese primer gol, el delantero experimentó una racha sin anotaciones que se extendió por varios partidos, lo que generó cierto malestar entre los hinchas de LDU. No obstante, el 27 de septiembre, Guerrero volvió a destacar al marcar ante Defensa y Justicia en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2023. Su celebración, especialmente efusiva y dirigida al público, reflejó el alivio y la presión acumulada durante esas semanas, convirtiéndose en un momento clave de la temporada.

El desenlace de la Copa Sudamericana resultó memorable tanto para el delantero como para el club. En la final frente a Fortaleza, el título se definió por penales tras un encuentro igualado. Guerrero falló el primer disparo de su equipo, pero la figura de Alexander Domínguez emergió al detener tres tiros, permitiendo que Liga Deportiva Universitaria se corone campeón. Con este logro, Paolo Guerrero se convirtió en el primer futbolista peruano en alzar la Copa Sudamericana con un club extranjero, consolidando un hito en su carrera y en la historia del fútbol peruano.

El delantero peruano marcó doblete frente a los argentinos por Copa Sudamericana. (Video: ESPN)

Durante su paso por el torneo continental, el delantero sumó tres goles en siete partidos, aportando al avance y consagración del club. En el campeonato nacional ecuatoriano, Guerrero también fue protagonista al marcar cinco goles en quince encuentros, la mayoría en la recta final del torneo, contribuyendo al título local obtenido por LDU.

Al concluir la temporada, el delantero optó por no continuar en el club. La decisión estuvo motivada por la salida del director técnico Luis Zubeldía y la incertidumbre sobre su continuidad como titular en el equipo. Así, Paolo Guerrero cerró su etapa en Ecuador con dos títulos y actuaciones decisivas, consolidando su legado como uno de los delanteros más destacados de Sudamérica y dejando una huella imborrable en la historia de Liga Deportiva Universitaria. Se despidió como campeón nacional y continental, logrando el reconocimiento de la hinchada y de todo el fútbol sudamericano.

