Perú Deportes

Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026: plantel listo para iniciar pretemporada

Con la confirmación del ‘Depredador’, los ‘blanquiazules’ arrancarán sus trabajos pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores. Entérate del calendario de los victorianos

Paolo Guerrero renovó con Alianza
Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026. (Créditos: Alianza Lima)

Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse: Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026. Todo se concretó el pasado jueves 1 de enero, coincidiendo con las celebraciones de Año Nuevo y el cumpleaños del propio jugador, cumpliendo así las expectativas de los hinchas.

El club oficializó la continuidad de su principal referente ofensivo para la temporada, consolidando la estabilidad del equipo luego de un periodo de transferencias marcado por numerosos movimientos en Matute, y en vísperas del debut en la fase inicial de la Copa Libertadores 2026.

El ‘Depredador’, quien en la campaña pasada ratificó su capacidad goleadora, volverá a ejercer el liderazgo dentro de un plantel que afronta el compromiso de disputar el campeonato nacional. Con este acuerdo, los ‘blanquiazules’ dejan en claro su apuesta por la experiencia y jerarquía del delantero, proyectándolo como la figura central para encarar los retos internacionales que se presentan en el calendario próximo.

“𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐬𝐮 𝐯𝐢́𝐧𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥. Seguimos juntos, seguimos creyendo", publicó Alianza en sus redes sociales.

Paolo Guerrero se quedará en
Paolo Guerrero se quedará en Alianza Lima por todo el 2026. (Créditos: Alianza Lima)

El delantero nacional desempeñó un papel clave en el ataque de los ‘íntimos’ durante la temporada anterior, una actuación que se refleja en las estadísticas que avalan la extensión de su vínculo contractual. A pesar de la experiencia acumulada a lo largo de su carrera, Guerrero ha demostrado que su capacidad para definir situaciones de gol permanece inalterable.

A lo largo del año, el atacante participó en 38 encuentros oficiales, en los que anotó 18 goles y aportó 3 asistencias, cifras que confirman su influencia en el rendimiento ofensivo del equipo. Su presencia en el área resultó fundamental para que Alianza continuara en la disputa de los principales objetivos en cada uno de los torneos en los que tomó parte.

Alianza Lima listo para arrancar pretemporada de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores

Terminaron las vacaciones para los ‘blanquiazules’, los jugadores están arribando a la capital para sumarse a la pretemporada que estará al mando de Pablo Guede. El técnico argentino arrancará su era este sábado 3 de enero con los seis refuerzos que llegaron a Matute por el momento.

El nuevo comienzo de los ‘íntimos’ será con los exámenes médicos que se realizarán en Matute a las 07:00 horas, y luego se irán a la Videna para iniciar con los trabajos físicos a partir de las 16:30 horas. El mismo plan se dará el domingo 4 de diciembre.

Calendario de Alianza Lima en pretemporada

Sábado 3 de enero

07:00 horas | Exámenes médicos en el estadio Alejandro Villanueva

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Domingo 4 de enero

07:00 horas | Exámenes médicos en el estadio Alejandro Villanueva

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Lunes 5 de enero

08:00 horas | Entrenamiento en el Complejo EGB de Lurín

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Martes 6 de enero

08:00 horas | Entrenamiento en el Complejo EGB de Lurín

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Miércoles 7 de enero

Viaje de Lima a Montevideo

Calendario de Alianza Lima para
Calendario de Alianza Lima para inicio de pretemporada 2026

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Sábado de 1 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Fixture de Alianza Lima en
Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Temas Relacionados

Paolo Guerrero Alianza Lima Liga 1 Copa Libertadores

