Maëva Orlé hizo autocrítica tras agónica victoria de Alianza Lima ante Atenea y opinó de su grupo en el Sudamericano: “Perdimos la confianza”

El sábado 17 de enero, Alianza Lima sufrió para vencer a Atlético Atenea, que planteó un gran juego en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria en el quinto set (3-2) y acortaron distancias con los primeros lugares de la tabla de posiciones de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Maëva Orlé fue la figura del compromiso al aparecer en momentos complicados para las ‘íntimas’. La opuesta francesa brindó declaraciones e hizo una fuerte autocrítica post partido: “Estuvo muy largo. Qué partido. Atenea jugó muy bien. Creo que nosotras estuvimos irregulares durante todo el partido. Fueron cinco sets, pero al final ganamos, que es lo importante“, fue lo primero que dijo para las cámaras de Latina TV.

La referente de Alianza respondió la consulta sobre el motivo por el que su equipo se mostró muy inestable durante este compromiso ante las ‘diosas’. "Probablemente en algún momento perdimos la confianza. No lo sé, es parte del deporte. Solo necesitamos continuar. Hay que volver a jugar“.

Atlético Atenea dio pelea a Alianza Lima

Alianza Lima saltó a la cancha y se vio sorprendido por Atlético Atenea, que con Lorena Góngora ha dado pasos agigantados en esta temporada, con el orden y juego en equipo como sus principales sellos. Las ‘diosas’ se llevaron el primer set 25-20.

Pero, las vigentes bicampeonas despertaron e igualaron el score con un 25-23. En el tercer parcial, las ‘íntimas’ volverían a dominar, concretando su remontada con un 25-18. Este último resultado dejó la sensación que se acabaría pronto el cotejo.

Sin embargo, las chicas de Góngora dieron una muestra de su carácter y forzaron el quinto y definitivo set, ya que ganaron el cuarto con un 25-22. En el último parcial, sus fallas en el servicio y la jerarquía de su rival terminaron sentenciando la victoria de las ‘blanquiazules’.

Su opinión del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Por otro lado, Maëva Orlé opinó del grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, que se celebrará en Lima desde el miércoles 18 hasta domingo 22 de febrero. La opuesta francesa se refirió al hecho de que compartirán serie con la Universidad San Martín.

“Sí, va a ser difícil porque perdimos contra San Martín una vez. En el Sudamericano vamos para ganar la mayor cantidad de partidos posible. Ahora necesito concentrarme en el próximo partido”, expresó la europea.

El grupo de Alianza quedó conformado de la siguiente forma:

- San Martín (Perú)

- Club Banco República (Uruguay)

Según el sistema de clasificación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, los equipos que finalicen en el primer lugar de cada grupo avanzarán a la semifinal, junto con el mejor segundo de todas las zonas.

En este escenario, Alianza Lima tiene opciones de terminar en la cima del Grupo A, mientras que San Martín podría ubicarse como el mejor segundo en la fase inicial, lo que permitiría que ambos conjuntos nacionales permanezcan en el torneo.

Posición de Alianza Lima en la tabla

Con su triunfo apretado ante Atlético Atenea, Alianza Lima solo pudo sumar 2 puntos y no 3 como se esperaba. Por ese motivó, no logró alcanzar al líder y clásico rival, Universitario de Deportes. Las ‘blanquiazules’ tienen 32 puntos, mientras que las ‘cremas’ cuentan con 33 unidades.

Además, hay que considerar que la ‘U’ todavía no disputa su compromiso por la fecha 2 de la segunda fase. Lo hará mañana domingo 18 de enero cuando se enfrente a Olva Latino desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

