“Felipe Chávez tiene un talento futbolístico tremendo”: Bayern Múnich responde con optimismo al nivel del joven mediocentro de Perú

Con cada semana que pasa, ‘Pippo’ sigue deslumbrando en las oficinas del club muniqués. Aun así enfrenta un problema mayúsculo: la amplia rivalidad con otros prometedores jóvenes

Felipe Chávez integra el plantel
Felipe Chávez integra el plantel principal muniqués. - Crédito: FC Bayern

Con 18 años, Felipe Chávez está, de alguna manera, revolucionando el fútbol peruano en el exterior. Ha dejado atrás un capítulo fascinante como la revelación del Campus del FC Bayern para convertirse en una realidad al aparecer, con mucha recurrencia, en las conformaciones del entrenador Vincent Kompany en el plantel ‘muniqués’ que disputa la Bundesliga.

Pippo’ se muestra muy optimista en cuanto a su futuro, misma posición que comparte el área directiva del club de Baviera. Las autoridades transmiten una absoluta sensación de confianza por el imponente crecimiento del prometedor ‘38′, del que solo emiten comentarios tanto halagüeños como esperanzadores.

Felipe Chávez debutó en la
Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con 18 años. Crédito: Bayern Múnich.

Así lo ha confirmado Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich, en una reciente conferencia de prensa con los medios locales: “’Pipposiempre ha estado involucrado con los jugadores mayores y jugó muy bien en el amistoso contra el Salzburgo. Tiene un talento futbolístico tremendo y es un jugador muy interesante. Ha evolucionado muy bien”.

La metodología que ejerce el club más ganador de la Bundesliga permite que el mediocentro de Perú sienta una integración total con el equipo ‘bávaro’, en cuyas filas aparecen otros valores con las mismas ganas de trascender. "Estudiamos a cada joven jugador individualmente y hablamos de los partidos con ellos”, declaró Freund.

El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

Dentro de esa enorme evaluación que realiza tanto el comando técnico del FC Bayern como las altas esferas, cada semana en la antesala de los lances, destacan los prometedores Lennart Karl, Michael Olise, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, David Santos Daiber y Jonas Urbig.

El internacional con la selección peruana, ahora, deberá demostrar que cuenta con el carácter, músculo e inventiva suficiente para jugar los duelos de la Bundesliga, aunque la competencia que tiene por delante es dura y reduce sus posibilidades. A ello, además, conviene subrayar que la recuperación de Jamal Musiala lo puede relegar mucho más en las consideraciones.

Felipe Chávez, entre irse al
Felipe Chávez, entre irse al ascenso de Alemania o luchar por un lugar en FC Bayern. - Crédito: RMS

