Felipe Chávez se posiciona en una encrucijada: ¿continúa con Bayern Múnich o acepta propuestas de clubes de la 2. Bundesliga?

La presencia del joven valor peruano, de 18 años, no está del todo encarrilada con los ‘muniqueses’ por la competencia feroz con futbolistas diferenciales como Michael Olise y Lennart Karl

Felipe Chávez, entre irse al ascenso de Alemania o luchar por un lugar en FC Bayern. - Crédito: RMS

Felipe Chávez ha protagonizado uno de los episodios más felices para el fútbol en Perú al realizar su primera aparición con el FC Bayern en la Bundesliga. El hecho aconteció en el arranque de la segunda rueda en la avergonzante goleada 8-1 sobre Wolfsburgo, en un repleto Allianz Arena.

Con el lance ya oleado y sacramentado, el entrenador Vincent Kompany ordenó a ‘Pippo’ prepararse para realizar su ingreso desde la banca de suplentes a los 83′ minutos. Aunque el tiempo fue corto, el volante peruano aprovechó su oportunidad cumpliendo con un rol aceptable al asumir la conducción del trámite del juego.

Felipe Chávez sosteniendo diálogo con Luis Díaz al momento de su ingreso al duelo contra Wolfsburg. - Crédito: AFP

El debut del ‘38′ no solo recibió la atención entera de su país, también en Alemania, sobre todo de un contingente importante de clubes de la 2. Bundesliga que, de acuerdo con el popular tabloide BILD, han hecho llegar distintas ofertas formales para establecer una cesión inmediata en el mercado invernal.

Los argumentos que ofrecen los equipos interesados, cuyas identidades no han sido reveladas, son escenario perfecto y regularidad para que Felipe Chávez pueda ganar más experiencia en un circuito que puede potenciar, incluso más, sus cualidades como la velocidad, la visión, la técnica, la organización y el ataque.

El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

Decidido

Por más cantos de sirena que intenten convencer al seleccionado de Perú, incluso de clubes de España e Italia tal y como ha informado Sky Sports en los últimos días, existe una determinación fija en cuanto a su futuro: mantenerse en Baviera sin importar las condiciones y obstáculos que aparezcan.

De eso informó de manera categórica BILD: “Preferiría dar el siguiente paso en su desarrollo en el FC Bayern“. De tal manera, Felipe Chávez optará por ignorar cualquier acercamiento con el propósito de estar enfocado al 100% en su ilusionante etapa con los ‘muniqueses’, aunque surge un problema no menor.

Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con 18 años. Crédito: Bayern Múnich.

La competencia que tiene por delante ‘Pippo’, de 18 años, es descomunal con la presencia de dos jóvenes excepcionales como Michael Olise y Lennart Karl. A ello, conviene mencionar, se sumará muy pronto la inclusión del desequilibrante Jamal Musiala, quien está recuperándose satisfactoriamente de una fractura en el peroné.

De tal forma que los minutos —sean muchos o pocos— que pueda ganar Felipe Chávez dependerán exclusivamente de la valoración del técnico Vincent Kompany, que al día de hoy ha cumplido su palabra de recurrir a los jóvenes que destacan sobremanera en los complejos de entrenamiento en Säbener Straße, Múnich.

Las mejores acciones de 'Pippo' en el duelo amistoso contra el club más laureado de Austria. | VIDEO: Bayern Iconic

