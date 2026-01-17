RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre RB Leipzig y Bayern Múnich por la fecha 18 de la Bundesliga 2025-2026.
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y de la selección Colombia, ha acaparado la atención en Alemania al exhibir un extenso tatuaje en la espalda. La pieza, aún en proceso, tiene como protagonista el rostro de un león, una imagen cargada de significados personales y familiares para el futbolista oriundo de Barrancas (La Guajira).
La jornada 18 del campeonato alemán comenzó con un vibrante 3-3 entre el Werder Bremen y el Eintracht Frankfurt, en el estadio Weserstadion, el 16 de enero de 2025.
Con los goles de Justin Njinmah al minuto 29, de Jens Stage al 78 y de Jovan Milosevic al 80 para Werder Bremen. Los tantos del cuadro visitante llegaron por medio de Arnaud Kalmuendo al minuto de partido, de Nnamdi Collins al 56 y de Ansgar Knauff al 90+4.
A continuación, así se jugará el complemento de la fecha:
16 de enero de 2026
Werder Bremen 3-3 Eintracht Frankfurt
17 de enero de 2026
Borussia Dortmund vs. St. Pauli
Colonia vs. Mainz 05
Hamburgo vs. Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen
Wolfsburgo vs. Heidenheim
18 de enero de 2026
Stuttgart vs. Unión Berlín
Augsburgo vs. Friburgo
El partido se jugará el 17 de enero de 2026 en el estadio Red Bull Arena, de Leipzig, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.
El árbitro del encuentro será Sascha Stegemann.
Los “Gigantes de Baviera” ganaron en su última salida por 3-1, el 14 de enero de 2026 al Colonia, en el estadio RheinEnergieStadion. Los goles para los dirigidos por Vincent Kompany fueron de Serge Gnabry al 45+5, de Kim Min-Jae al 71 y de Lennart Karl al 84 de partido, mientras que el cuadro local se adelantó por medio de la anotación de Linton Maina al 41 de partido.
En el cuadro local, derrotaron por 2-0 al Friburgo con los goles de Willi Orban al minuto 53 y de Romulo Cardoso al 56 de partido.
En lo que se refiere al último partido que jugaron ambos equipos, hay que ir al 22 de agosto de 2025, cuando Bayern Múnich goleó por 6-0 a la escuadra Red Bull en el estadio Allianz Arena.
Las anotaciones llegaron gracias al triplete de Harry Kane, el doblete de Michael Olise y la anotación de Luis Díaz.