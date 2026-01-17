RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Luis Díaz quiere pelear todos los campeonatos durante la temporada 2025-2026-crédito Michaela Stache/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre RB Leipzig y Bayern Múnich por la fecha 18 de la Bundesliga 2025-2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel