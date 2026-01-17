Deportes

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Con la mitad de la temporada en transcurso, el equipo dirigido de Vincent Kompany quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán


Luis Díaz quiere pelear todos
Luis Díaz quiere pelear todos los campeonatos durante la temporada 2025-2026-crédito Michaela Stache/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre RB Leipzig y Bayern Múnich por la fecha 18 de la Bundesliga 2025-2026.

15:24 hsHoy

Resultados al descanso

El momento cuando Julian Brandt
El momento cuando Julian Brandt marca el primer gol para Borussia Dortmund ante St. Pauli-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Borussia Dortmund 1-0 St. Pauli

  • Estadio:  WWK Arena de Colonia
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Goles: Julian Brandt al minuto 45+1

Colonia 0-1 Mainz 05

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Goles: Stefan Bell al minuto 29

Hamburgo 0-0 Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Árbitro: Robert Schröder
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Goles: Wouter Burger al minuto 9

Wolfsburgo 0-1 Heidenheim

  • Estadio: Volkswagen Arena de la ciudad de Wolfsburgo
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Goles: Adrian Beck al minuto 45+1
15:11 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el duelo ante RB Leipzig

Kim Min Jae, Dayot Upamecano,
Kim Min Jae, Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Harry Kane, protagonistas en el afiche de los "Gigantes de Baviera"-crédito @FCBayernES/X
14:51 hsHoy

Luis Díaz sorprende en Alemania con el detalle “más escandaloso de la Bundesliga”: así luce la figura del Bayern Múnich

La imagen que el jugador se hizo en la espalda es un homenaje a su familia y causó furor en varios medios de comunicación del país europeo

Luis Díaz no solo destaca
Luis Díaz no solo destaca en Alemania por su gran momento con el Bayern Múnich, sino que ahora llama la atención por su tatuaje - crédito Michaela Stache/REUTERS

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y de la selección Colombia, ha acaparado la atención en Alemania al exhibir un extenso tatuaje en la espalda. La pieza, aún en proceso, tiene como protagonista el rostro de un león, una imagen cargada de significados personales y familiares para el futbolista oriundo de Barrancas (La Guajira).

Leer la nota completa
14:42 hsHoy

Ya comienza la fecha 18 en simultáneo de la Bundesliga

El escolta del Bayern Múnich
El escolta del Bayern Múnich en la Bundesliga ya juega en el Iduna Park-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
12:25 hsHoy

Así va la fecha 18 de la Bundesliga

Yukinara Sugawara, izquierda, y Amos
Yukinara Sugawara, izquierda, y Amos Pieper, del Werder Bremen, intentan despojar del balón a Arnaud Kalimuendo-Muinga, del Eintracht Frankfurt, en el partido de fútbol de la Bundesliga del viernes 16 de enero de 2026, en Bremen, Alemania-crédito dpa vía AP

La jornada 18 del campeonato alemán comenzó con un vibrante 3-3 entre el Werder Bremen y el Eintracht Frankfurt, en el estadio Weserstadion, el 16 de enero de 2025.

Con los goles de Justin Njinmah al minuto 29, de Jens Stage al 78 y de Jovan Milosevic al 80 para Werder Bremen. Los tantos del cuadro visitante llegaron por medio de Arnaud Kalmuendo al minuto de partido, de Nnamdi Collins al 56 y de Ansgar Knauff al 90+4.

A continuación, así se jugará el complemento de la fecha:

16 de enero de 2026

Werder Bremen 3-3 Eintracht Frankfurt

  • Estadio:  Weserstadion de Bremen
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Goles: Justin Njinmah al minuto 29, de Jens Stage al 78 y de Jovan Milosevic al 80 para Werder Bremen. Arnaud Kalmuendo al minuto de partido, de Nnamdi Collins al 56 y de Ansgar Knauff al 90+4 para Eintracht Frankfurt.

17 de enero de 2026

Borussia Dortmund vs. St. Pauli

  • Estadio:  WWK Arena de Colonia
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Colonia vs. Mainz 05

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Schröder
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Heidenheim

  • Estadio: Volkswagen Arena de la ciudad de Wolfsburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

18 de enero de 2026

Stuttgart vs. Unión Berlín

  • Estadio: MHP Arena de Stuttgart
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Augsburgo vs. Friburgo

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Martin Petersen
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
12:07 hsHoy

Los rojos quieren mantener su invicto en el campeonato alemán

Bayern Múnich es el equipo
Bayern Múnich es el equipo más goleador del campeonato con 66 goles-crédito Michaela Stache/REUTERS

El partido se jugará el 17 de enero de 2026 en el estadio Red Bull Arena, de Leipzig, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.

El árbitro del encuentro será Sascha Stegemann.

Los “Gigantes de Baviera” ganaron en su última salida por 3-1, el 14 de enero de 2026 al Colonia, en el estadio RheinEnergieStadion. Los goles para los dirigidos por Vincent Kompany fueron de Serge Gnabry al 45+5, de Kim Min-Jae al 71 y de Lennart Karl al 84 de partido, mientras que el cuadro local se adelantó por medio de la anotación de Linton Maina al 41 de partido.

En el cuadro local, derrotaron por 2-0 al Friburgo con los goles de Willi Orban al minuto 53 y de Romulo Cardoso al 56 de partido.

En lo que se refiere al último partido que jugaron ambos equipos, hay que ir al 22 de agosto de 2025, cuando Bayern Múnich goleó por 6-0 a la escuadra Red Bull en el estadio Allianz Arena.

Las anotaciones llegaron gracias al triplete de Harry Kane, el doblete de Michael Olise y la anotación de Luis Díaz.

