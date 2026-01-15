Perú Deportes

Mr Peet criticó a Pablo Guede por su estilo y desperdiciar a Federico Girotti, y lo comparó con Néstor Gorosito: "Tampoco hay fútbol"

El periodista deportivo recordó que a 'Pipo' se le cuestionaba por la falta de inventiva en los últimos metros. Algo que se sigue repitiendo con el nuevo entrenador

El periodista deportivo recordó las fuertes críticas que recibió 'Pipo' por no tener fútbol. (Madrugol)

Alianza Lima perdió 2-1 ante Atlético Unión de Santa Fe en la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026. Esta nueva derrota provocó múltiples críticas hacia Pablo Guede y sus dirigidos. El periodista deportivo Peter Arévalo fue contundente sobre las primeras pruebas desaprobadas del entrenador argentino.

El popular ‘Mr Peet’ comenzó hablando del estilo de Guede, el cual se basa en salir jugando desde el arquero y lo catalogó como peligroso en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Madrugol’. “Aun con las variantes, con lo que se hizo en el primer y segundo tiempo, Alianza no tiene fútbol. No muestra juego", expresó.

Lo comparó con Néstor Gorosito

Arévalo ratificó que el Alianza Lima de Pablo Guede no tiene fútbol de mitad de la cancha hacia adelante y recordó las fuertes críticas que había hacia Néstor Gorosito, exentrenador de los ‘íntimos’, por ese mismo factor.

“Una de las situaciones por las que se cuestionó a ‘Pipo’ Gorosito la temporada anterior fue que, cuando los equipos se defendían atrás, no había juego ni sorpresa. Hoy tampoco la hubo. Unión hizo el segundo gol, se replegó y formó un equipo corto. Alianza en el segundo tiempo fue el equipo de ‘Pipo’ Gorosito. No es una exageración”, acotó.

El también relator aseguró que no ha cambiado nada con respecto a la llegada de Guede y la salida de ‘Pipo’ de La Victoria. “Una de las críticas al equipo de Gorosito era la falta de sorpresa y la dependencia de la inspiración individual. El gol de Alianza llegó por una jugada individual de Castillo, no por una acción trabajada. Pero no se vio nada distinto respecto al equipo de Gorosito”.

Mr Peet criticó a Pablo
Mr Peet criticó a Pablo Guede por su estilo y desperdiciar a Federico Girotti, y lo comparó con Néstor Gorosito.

Guede desperdicia a Federico Girotti

Por otro lado, ‘Mr Peet’ manifestó que Pablo Guede mantiene su idea de juego -salir jugando e hilar la mayor cantidad de pases- y no busca alternativas. Por ejemplo, con balones largos tratando de explotar las cualidades de su flamante fichaje, Federico Girotti.

“No parece una idea que se ajuste a la presencia de Girotti. Si tengo a Girotti, cuya mejor virtud es el cabezazo, hay que buscarlo como ‘nueve’. Juguemos para Girotti. No puede ser que faltando diez minutos siguieran tocando la pelota sin profundidad, solo abriendo hacia los costados. Girotti levantaba la mano y no le dieron ni un solo pase. No le mandaron una sola pelota. Cuando pasa esto, es porque desde el comando técnico existe la indicación de no tirarla”, apuntó.

El periodista deportivo recomendó a Pablo Guede probar con el juego aéreo del delantero ‘gaucho’. “Aprovechemos esto para trabajar alternativas tirando la pelota arriba. Si tenemos un jugador como Girotti, cuyo potencial en el fútbol argentino es el juego aéreo, busquémoslo y acerquemos a un delantero para la segunda jugada. No se la tiramos nunca a Girotti”.

El periodista deportivo le pidió al técnico argentino utilizar el juego aéreo del 'nueve'. (Madrugol)

Próximo partido de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

Tras perder ante Independiente en el debut y caer frente a Unión en la segunda jornada, Alianza Lima dispone de un solo partido más para modificar su imagen en la Serie Río de La Plata. Este último encuentro, al menos en los papeles, representa el mayor desafío por el rival que enfrentará.

El conjunto ‘blanquiazul’ jugará contra Colo Colo de Chile, que cuenta en su plantel con figuras como Arturo Vidal. El partido está programado para el domingo 19 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, a las 19:00 horas de Perú.

