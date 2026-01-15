Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal TV del partido por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal Tv del partido por Serie Río de La Plata 2026 - Crédito: Clubes.

Este domingo 18 de enero, Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de Plata 2026 enfrentando a Colo Colo de Chile en el Estadio Parque Viera de Montevideo (Uruguay). Será la última chance del cuadro ‘blanquiazul’ para conseguir el triunfo luego de dos derrotas al hilo en el torneo. Conoce los detalles del encuentro internacional.

El equipo de Pablo Guede arrancó con mucha expectativa la pretemporada 2026 de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Esto por los grandes nombres que sumó a su plantilla como Federico Girotti, Luis Ramos y Luis Advíncula. Este último fue uno de los que más acaparó las portadas de medios deportivos.

Con los trabajos en marcha, Alianza Lima fue el único equipo peruano en participar de la Serie Río de La Plata 2026, que reúne a muchas escuadras de diferentes países de Sudamérica. Sin embargo, las cosas no iniciaron como todos sus hinchas hubieran esperado.

En su primero cotejo, los ‘íntimos’ se midieron con Independiente de Avellaneda, con el que cayeron 2-1. El gol del descuento lo marcó Alan Cantero, que ingresó en la segunda parte junto a la mayoría de suplentes. Esto porque el DT probó un once distinto para cada tiempo.

En su segunda aparición, Alianza Lima tuvo como rival a Unión de Santa Fe, al que tampoco pudo vencer y terminó perdiendo 2-1. Para los peruanos marcó el extremo Eryc Castillo, que también salió con el equipo de la segunda parte. Eso sí, en esta presentación, los tantos del rival llegaron por dos errores defensivos, aunque no de jugadores plantados en dicha zona. Ellos son: Sergio Peña y Jesús Castillo.

Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal TV del partido

La cita está programada para el domingo 19 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, desde las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Uruguay. La transmisión estará a cargo de ESPN a través de la plataforma de Disney+.

Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del partido en la web de Infobae Perú, que tendrá todas las incidencias del amistoso internacional por la jornada 3 de la Serie Río de La Plata 2026.

Así llega Colo Colo al choque con Alianza Lima

La escuadra de Arturo Vidal recién hará su debut en el Serie Río de La Plata 2026 este jueves 15 de enero cuando enfrente a Olimpia de Paraguay desde las 19:00 horas de Perú. Después, el domingo 18 de enero, se medirá con Alianza Lima. Finalmente, el miércoles 21 de enero, cerrará con Peñarol de Uruguay, también en el mismo horario.

La prioridad de Pablo Guede en la Serie Río de La Plata 2026

En una reciente entrevista para ESPN, Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, se mostró despreocupado por el poco funcionamiento colectivo de su equipo en la Serie Río de La Plata. El argentino señaló que su prioridad es el rendimiento físico y las alternativas en cuanto a las posiciones de los jugadores.

“Es pronto (para el funcionamiento del equipo). Estos partidos los vamos a utilizar para que todos puedan jugar. Para ver cosas que queremos ver, como jugadores en otras posiciones. Pero lo más importante es la parte física. Repartimos la pretemporada en tres partes”, señaló Guede.

“Lo más importante es irnos de Uruguay (19 de enero) habiendo competido tres partidos con todos los partidos que queríamos y, si es posible, sin ningún lesionado”, cerró.