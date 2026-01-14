Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del debut ‘blanquiazul’ en el Torneo Apertura de Liga 1 2026.

Perú Deportes

Alianza Lima ya tiene la programación confirmada de su primer partido en la Liga 1 2026, temporada donde irá con todo por el campeonato nacional. De acuerdo al fixture, los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura.

El periodista deportivo Ernesto Macedo, quien trabaja en L1 Max, canal oficial del certamen, compartió la información en su cuenta de X (antes llamada Twitter). Alianza se medirá con Huancayo el próximo viernes 30 de enero en condición de visita, como se tenía contemplado.

El choque entre ‘blanquiazules’ y ‘rojos’ se iniciará ese día a las 12:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio IPD de Huancayo, situado a más de 3 mil 259 metros sobre el nivel del mar y con una capacidad de 20 mil espectadores.

Alianza Lima habría adelantado su compromiso con Sport Huancayo, debido a la proximidad de su enfrentamiento con 2 de Mayo de Paraguay por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores, el cual se llevará a cabo el 4 de febrero. Los ‘íntimos’ no dejan ningún detalle al azar.

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1

Como ocurrirá a lo largo del campeonato, este y todos los partidos pasarán exclusivamente por la señal de L1 Max o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports. Esto tras la desaparición de GOLPERU producto de la finalización del contrato con Sport Boys y Universitario de Deportes.

Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y más. También, los hinchas tienen la posibilidad de suscribirse a su app y ver los cotejos en distintos aparatos tecnológicos como celulares, laptops, televisores y entre otros.

El canal de la FPF y 1190 Sports tiene los derechos de todos los equipos del campeonato peruano.

¿Cómo llegarán Alianza Lima y Sport Huancayo?

Alianza Lima es el único equipo que disputará un torneo internacional en la pretemporada. El cuadro ‘íntimo’ aceptó la propuesta de participar en la Serie Río de la Plata, donde se estrenó con una derrota (2-1) ante Independiente de Avellaneda. El único gol de los peruanos fue obra de Alan Cantero en el segundo tiempo.

Después de eso, los ‘blanquiazules’ sostendrán dos encuentros más: ante Atlético Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile. Claramente, este último duelo en mención representa un desafío mayor para la escuadra nacional por su plantilla, la cual está encabezada por Arturo Vidal.

Esos no serán los últimos amistosos de Alianza. Y es que el elenco de La Victoria invitó a Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul para sostener un encuentro histórico en la Noche Blanquiazul, la cual se realizará el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a refuerzos, el ‘equipo del pueblo’ tuvo muchos movimientos. Llegaron: Federico Girotti, Jairo Vélez, Luis Ramos, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, y el mismo entrenador Pablo Guede.

Sport Huancayo, por su parte, contrató a un nuevo estratega con mucha experiencia y campeón en Liga 1, como lo es Roberto Mosquera. El peruano dejó atrás su mal momento tras el descenso con Alianza Universidad y encabezará al ‘rojo matador’, que quiere retornar a un torneo internacional esta temporada.

Los fichajes de la escuadra de la ciudad incontrastable son los siguientes hasta el momento: Jimmy Valoyes, Franco Caballero, Jeremy Rostaing, Jean Falconí, Jeremy Canela, Diego Campos,, Rick Campodónico y Yorleys Mena.

