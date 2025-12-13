Perú Deportes

Alianza Lima reveló contundente motivo por el que se eligió a Pablo Guede como DT: refuerzos y renovaciones para el 2026

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo ‘blanquiazul’, confirmó incorporación de Luis Ramos y aseguró que Federico Girotti está cerca de Matute

El arribo de Pablo Guede como entrenador de Alianza Lima para la temporada 2026 ya es oficial. El técnico argentino asumirá el reto de mejorar la actuación internacional lograda este año y, fundamentalmente, buscará poner fin a tres campañas consecutivas sin títulos en la Liga 1. Será su primera vez al frente de un equipo del fútbol peruano.

La institución victoriana confirmó la noticia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales tras la salida de Néstor Gorosito. Los ‘blanquiazules’ revelaron el contundente motivo por el que se eligió al DT entre todas las opciones.

“Pablo es un técnico intenso, sus equipos son muy dinámicos, le da mucha importancia a los extremos; tácticamente son bien disciplinados. Eso es lo que queremos nosotros para el próximo año. Sin entrar en comparaciones, ese es el espíritu de Alianza, el sentido de pertenencia del club, y queremos ir por esa línea”, apuntó Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, en conversación con ‘L1 Radio’.

Pablo Guede y los refuerzos para el 2026

Alianza Lima oficializó su primer refuerzo para el 2026: presentó a Jairo Vélez como parte del nuevo proyecto ‘blanquiazul’. Y se conoció que pronto se dará a conocer las incorporaciones de Luis Ramos y Federico Girotti. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, reconoció que ambos jugadores están muy cerca de Matute.

“Hay algunas incorporaciones que ya hemos realizado y hemos oficializado. Hay otras que están en camino y hay algunos jugadores que estamos muy cerca de concretar y, por respeto, no lo hacemos público. Está muy cerca lo de Luis Ramos, es algo que está muy avanzado. Federico Girotti es una de las opciones. Tenemos varios perfiles por puesto; Federico es uno de los perfiles, pero también hay otros. Esperemos poder concretar. Estoy seguro de que vamos a potenciar más el plantel que teníamos este año. Nosotros creo que fuimos el mejor plantel de este año, pero no necesariamente el mejor equipo, que son dos cosas distintas. Entonces, nosotros queremos ser el mejor plantel y ser el mejor equipo también”, explicó el directivo.

¿Se quedarán Alan Cantero y Pablo Lavandeira en Alianza Lima?

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió al tema de Alan Cantero. Reveló el deseo del club de tenerlo la próxima temporada, pero precisó que todo dependerá de las elecciones que se dará en Godoy Cruz, este sábado 13 de diciembre.

“Alan puede jugar de media punta; incluso ha jugado de ‘9’. Puede jugar hasta de interior o de extremo, como lo hizo este año. Alan es muy versátil, es como Jairo Vélez, tiene, tiene esa facilidad de adaptarse a distintas posiciones. Lo hemos conversado con él, sabe el deseo que tenemos con él y descarto completamente algún otro interés; Alan quiere quedarse con nosotros. El tema es que no se puede decir nada con Alan porque hay elecciones en Godoy Cruz, que es el dueño de su carta pase. Entonces, una vez sean las elecciones, tenemos que sentarnos a conversar con A o con B, quien gane las elecciones, y ver qué hacer con el tema de Alan. Si ejecutamos la cláusula, o si lo quieren seguir prestando”, declaró el directivo.

Por el lado de Pablo Lavandeira, Navarro comentó lo siguiente: “Estamos en conversaciones con Pablo. Las decisiones las vamos a tomar con el cuerpo técnico. Es un jugador querido y puede jugar en muchas posiciones”.

