Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga

El futbolista peruano deja el club más grande de Serbia, por el que pasó sin pena de gloria, mediante una venta definitiva hacia la institución más ganadora de la historia de la República Checa

Joao Grimaldo registró un pésimo bagaje en el Partizán de Belgrado. - Crédito: Difusión

El futuro de Joao Grimaldo se esclarece. Iniciando el 2026 se conocen novedades de su porvenir. Por más que se le ha vinculado a un retorno innecesario al fútbol en Perú, su círculo empresarial decidió que continúe en el exterior, con precisión en la exótica República Checa.

El club que ha apostado por su contratación, ofreciendo una importante suma económica, es el histórico Sparta Praga, cuyos 38 títulos lo encumbran como el elenco más exitoso y ganador del territorio checo. La operación, de acuerdo con el portal Mozzart Sport, fue una compra directa abonando 1.3 millones de euros.

Joao Grimaldo fracasó en su paso por FK Partizán. - Crédito: Composición Infobae

El impulsor principal de la negociación fue el vicepresidente deportivo Predrag Mijatović, leyenda del fútbol de la República Checa y mito de la séptima Champions League del Real Madrid, quien en todo momento estuvo abierto a favorecer la venta de un Joao Grimaldo que no dio réditos en el FK Partizán.

Porque por más oportunidades que tuvo no marcó diferencias y eso originó mucha frustración tanto en el comando técnico de los ‘blanquinegros’ como en los despachos, considerando que fue la compra más cara de la historia del club, invirtiendo cerca de 1.5 millones de euros en la adquisición de su ficha desde Sporting Cristal.

Presentación oficial de Joao Grimaldo en el Partizán de Belgrado

Para los intereses financieros del Partizán, la venta de Grimaldo a Sparta Praga supondrá una importante inyección monetaria con la que podrán recuperar el monto de la tratativa con la institución del Rímac. Además, se ha consignado que en la próxima venta conservarán el 15%.

El bagaje del extremo peruano en su paso por la máxima categoría de Serbia fue totalmente lastimero. Apenas hizo aparición en 10 compromisos sin apuntarse goles o asistencias. Su problema de adaptación tanto al país como a la liga, además, impidieron que tuviera un desarrollo adecuado. Por esa situación se le dio salida, a través de una cesión, al Riga FC.

Joao Grimaldo recibiendo condecoración por ser el último Mejor Jugador del Mes. - Crédito: Riga FC

Allí Joao Grimaldo, podría decirse, encontró su lugar en el mundo y recordó aquella picardía que lo ubicó en las primeras planas en Perú. Aunque le costó, en un principio, someterse a las exigencias físicas del campeonato letón, pronto se acostumbró, ganó enteros y se posicionó como una pieza determinante.

Durante su etapa en la Virsliga, el atacante de la selección peruana contribuyó con cinco goles y cuatro asistencias, las cuales sirvieron para la consecución del título. Aunque, definitivamente, su mejor desenvolvimiento llegó en la UEFA Conference League, donde dejó cinco pases gol, uno de ellos al Sparta Praga, su nuevo club para el 2026.

El extremo peruano lleva cuatro goles anotados en la Virslīga. | VIDEO: Riga FC

Construcción

El Sparta Praga se mueve con prisa en las oficinas para reforzar al plantel, que actualmente aparece en la segunda plaza de la Chance Liga por detrás de su rival de siempre el Slavia Praga. Recientemente sumó a Matyáš Vojta, talentoso delantero que forma parte de la selección U21 y que está a solo dos goles de los máximos goleadores del curso.

Mientras se discuten otras incorporaciones, como la inminente que protagonizará Joao Grimaldo, el club ‘rojo’ ha dado inicio a sus entrenamientos de invierno con pruebas físicas bajo la supervisión estricta del entrenador Brian Priske.

Sparta Praga es uno de los clubes más históricos del fútbol checo. Fundado en 1893, nació como una institución polideportiva y pronto destacó en el fútbol. Durante el siglo XX dominó el campeonato checoslovaco, formando una intensa rivalidad con el Slavia Praga. Sparta fue conocido por su estilo ofensivo y por desarrollar grandes talentos,

Tras la separación de Checoslovaquia, continuó siendo protagonista en la liga checa, ganando múltiples títulos. Además, representó al país en competiciones europeas, dejando una huella duradera en la historia del fútbol centroeuropeo y mantiene una afición apasionada y fiel hasta la actualidad moderna competitiva.

