Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Hoy, sábado 10 de enero, la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 entra en una etapa decisiva con el comienzo de la Fase 2. En esta instancia, los diez equipos mejor posicionados del torneo competirán por asegurar un lugar en los playoffs y mantener viva la aspiración de alcanzar el título nacional.

Universitario de Deportes logró cerrar la primera etapa en lo más alto de la clasificación. Las ’pumas’ capitalizaron su buen momento deportivo y, además, sumó puntos valiosos en mesa tras un error reglamentario cometido por Facundo Morando durante el clásico frente a Alianza Lima, cuando alineó a cuatro extranjeras de manera simultánea.

El triunfo por 3-0 ante Deportivo Wanka (con parciales de 25-14, 25-11 y 25-20) consolidó la posición de Universitario como líder, superando tanto a Alianza Lima como a la Universidad San Martín, que también ganaron en la fecha final, aunque no lograron alcanzar la cima.

Resultados de los partidos de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (App y web de Latina, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Universidad San Martín vs Olva Latino (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

7:00 p.m. | Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Un nuevo comienzo para Alianza Lima

Mientras que Alianza Lima consiguió revertir una racha negativa de dos partidos sin triunfos en el cierre de la primera fase. Las bicampeonas habían perdido puntos en mesa frente a la ‘U’ y luego cayó en cancha ante la San Martín.

En la última fecha, las ‘íntimas’ enfrentaron a Regatas Lima, que también llegaba con la necesidad de sumar tras varios resultados adversos. Las de Facundo Morando logró imponerse y aseguró una victoria importante para sus aspiraciones.

El ‘equipo del pueblo’ se impuso por 3-1 a las chorrillanas, con una destacada actuación de la opuesta francesa Maeva Orlé. Los parciales en el Polideportivo Lucha Fuentes fueron 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15, resultado que permitió a Alianza finalizar la fase en la tercera posición de la tabla.

Precios de entradas

La Federación Peruana de Vóley activó la venta de entradas para los partidos de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Los aficionados pueden comprar sus boletos por medio de la plataforma digital Joinnus. Todavía quedan asientos y los ‘voleilovers’ podrán asegurar su lugar en las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

- General: S/. 20.00 soles

- Norte: S/. 30.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente: S/. 50.00 soles

