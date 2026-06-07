El Ministerio Público confirma que todo el material electoral ya está en los centros de acopio: 7 mil fiscales desplegados

Alfonso Barrenechea Cabrera pidió a los ciudadanos designados acudir con prontitud, tras reportes de tardanzas en varios locales, y recalcó que la distribución no registra problemas como en la primera vuelta.

Todo el material electoral destinado a las mesas de votación se encuentra en los centros de acopio a nivel nacional, confirmó el coordinador de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea Cabrera. Así lo informó Canal N en una transmisión especial sobre el despliegue de las autoridades fiscales en la importante jornada.

Según explicó Barrenechea Cabrera, los equipos fiscales han supervisado el proceso logístico y han desplegado siete mil fiscales en todos los locales de votación a nivel nacional.

“Tenemos ya siete mil fiscales en todos los locales de votación a nivel nacional, sin mayores inconvenientes”, declaró el funcionario en diálogo con Canal N.

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La cobertura, de acuerdo con el Ministerio Público, incluye los principales centros de votación y busca garantizar que la distribución del material electoral ocurra de acuerdo con los plazos previstos.

El material electoral destinado a las mesas de votación ya se encuentra en los centros de acopio a nivel nacional, según las Fiscalías en Prevención del Delito. (EFE/ John Reyes Mejía)

Supervisión y verificación

El proceso de traslado del material desde los centros de acopio hasta las mesas de votación fue señalado como uno de los focos de atención de las Fiscalías en Prevención del Delito. “Es el proceso del centro de acopio a la mesa de votación, estamos verificando que se efectúe a la mayor brevedad”, explicó Barrenechea Cabrera.

Según detalló, la verificación se realiza en coordinación con los equipos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se encuentran en los distintos locales de votación.

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En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de los puntos de votación con mayor afluencia, se instalaron cien mesas para aproximadamente treinta mil ciudadanos. Allí, tres fiscales supervisan el desarrollo del proceso, ya que se trata del local con mayor cantidad de mesas habilitadas en el país.

“En San Marcos son cien mesas para, aproximadamente, treinta mil ciudadanos. Contamos con tres fiscales, porque este es el lugar con mayor número de mesas a nivel nacional”, puntualizó el coordinador. La información fue recogida y difundida por Canal N.

El Ministerio Público desplegó siete mil fiscales en los locales de votación para supervisar la jornada electoral en todo el país. (Andina)

Despliegue de fiscales

Durante la mañana, se reportaron algunas demoras en la instalación de las mesas en San Marcos. Barrenechea Cabrera precisó que, a la hora prevista para el inicio del acto electoral, solo se habían instalado quince mesas de las cien previstas.

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“Aproximadamente, se han instalado quince mesas”, afirmó ante la consulta. El funcionario atribuyó estas demoras principalmente a la llegada tardía de algunos miembros de mesa, y no a la ausencia del material electoral.

En otros locales, como la Universidad de Lima y un colegio en Breña, se advirtieron retrasos en la entrega del material a los coordinadores de mesa. Sin embargo, los fiscales presentes están coordinando para que el desplazamiento del material electoral del centro de acopio a la mesa efectiva se realice lo antes posible.

“El material está en el centro de acopio, pero aún no llegaban a los coordinadores de mesa”, indicó Barrenechea Cabrera. Según el funcionario, el monitoreo fiscal tiene como prioridad evitar situaciones que puedan afectar el inicio oportuno del proceso electoral.

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Las Fiscalías en Prevención del Delito verifican junto con la ONPE el traslado del material electoral desde los centros de acopio hasta las mesas de votación. (Andina)

Llamado a los miembros de mesa

Barrenechea Cabrera realizó un llamado a los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa para que se presenten con prontitud en sus respectivos locales. “Hacemos un llamado a los ciudadanos que son miembros de mesa para que también se presenten, porque estamos apreciando en estos momentos que están llegando los miembros de mesa recién”, manifestó.

El coordinador enfatizó que la presencia del material electoral está garantizada en todos los locales, y que los retrasos observados no se atribuyen a la logística de distribución sino a la asistencia de los encargados de mesa.

Las autoridades fiscales destacaron que, a diferencia de la primera vuelta, este proceso no enfrenta inconvenientes relacionados con la entrega del material electoral. “Si hay alguna demora ya no es por el material electoral como ocurrió en primera vuelta”, aseguró Barrenechea Cabrera ante Canal N.

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Cobertura nacional

El Ministerio Público informó que el despliegue de fiscales abarca todo el territorio nacional, con presencia en cada local de votación. La coordinación con la ONPE y los equipos locales de cada centro busca asegurar que el proceso avance conforme a lo programado.

La verificación de la presencia del material electoral en los centros de acopio y su posterior traslado a las mesas de votación constituye una de las principales prioridades de la jornada.