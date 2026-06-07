Elecciones 2026: estos son los países donde los peruanos no podrán votar en la segunda vuelta

Elecciones 2026: locales de votación abren sus puertas para el inicio de la segunda vuelta| Cancillería

Miles de peruanos residentes en el exterior no podrán participar en la segunda vuelta presidencial de 2026 debido a restricciones técnicas, logísticas y de seguridad, según confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En total, la ONPE dispuso la habilitación de 92 729 mesas de sufragio, distribuidas en 10 313 locales en Perú y 219 locales en 206 ciudades del extranjero. Para estos comicios, 1 millón 194 172 peruanos que residen fuera del país están habilitados para emitir su voto.

Sin embargo, la Cancillería comunicó que no será posible garantizar el proceso electoral en Venezuela, Ghana e Irán. En estos países, las condiciones de seguridad y operatividad impiden la instalación de mesas de votación.

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Funcionarios electorales trabajan en una mesa de votación mientras peruanos residentes en Asia y Oceanía ejercen su derecho al sufragio en los locales instalados por la Cancillería del Perú. (Foto: X / Cancillería)

Además, la ciudad de Beirut (Líbano) queda fuera del proceso. La Embajada del Perú en El Cairo informó que las operaciones ofensivas entre Israel y Hezbollah imposibilitan organizar la jornada electoral en esa localidad. La medida busca preservar la integridad de los votantes y del personal consular.

De acuerdo con el organismo electoral, el proceso en el territorio nacional habilitó 90 mil 223 mesas de sufragio en su mayoría en instituciones educativas. En el extranjero, se instalaron 2.506 mesas para los peruanos habilitados fuera del país.

¿Cómo se desarrolla las elecciones en el extranjero?

La segunda vuelta se desarrolla con normalidad en varias ciudades de España, donde la totalidad de las mesas de sufragio fueron instaladas desde las primeras horas de la jornada electoral, según informó la cónsul general del Perú en Sevilla, Rosario Botton Girón.

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Personal de la Cancillería Perú sonríe detrás de una mesa de votación mientras peruanos residentes en Asia y Oceanía ejercen su derecho al sufragio. (Foto: X / Cancillería)

De acuerdo con declaraciones de la diplomática a la agencia Andina, las 14 mesas de la jurisdicción consular de Sevilla, así como las 4 de Málaga y las 6 de Almería, se encuentran habilitadas al 100%, lo que permite la atención fluida de los ciudadanos peruanos residentes en Andalucía. Botton Girón subrayó que esta organización refleja el compromiso tanto de los miembros de mesa como de la comunidad peruana en el exterior.

La cónsul también resaltó que, pese a las altas temperaturas que superan los 40 grados y la menor afluencia de personas debido a la visita del Papa en Madrid, las mesas de sufragio en Andalucía se instalaron antes de las 10 de la mañana. Este despliegue es considerado una mejora relevante en la organización y logística del proceso electoral fuera del territorio nacional.

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¿Hasta qué hora podrás votar?

La jornada electoral para los peruanos residentes en el exterior, como en las ciudades de Sevilla, Málaga y Almería en España, se extiende hasta las 5:00 de la tarde. Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y confirmó la cónsul general del Perú en Sevilla, todas las mesas de sufragio en estas localidades estarán habilitadas para recibir a los votantes desde las primeras horas de la mañana.

De esta manera, los ciudadanos tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto entre las 7:00 y las 17:00 horas, en concordancia con el horario oficial establecido para la segunda vuelta presidencial. En caso no asistan a las urnas, los ciudadanos deberán pagar una multa.

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