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Primeras urnas ya cerraron: avanza la segunda vuelta de peruanos en el exterior

La jornada ya terminó en países como Nueva Zelanda, Australia, Japón, República de Corea, China, Singapur, Filipinas y Malasia

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Europa, Medio Oriente y África atraviesan las últimas horas de votación, con una importante participación de peruanos en ciudades como Madrid, Barcelona y Milán - Créditos: ONPE.
Europa, Medio Oriente y África atraviesan las últimas horas de votación, con una importante participación de peruanos en ciudades como Madrid, Barcelona y Milán - Créditos: ONPE.

Mientras en el Perú se inicia la votación, la segunda vuelta presidencial ya marca hitos decisivos en el exterior. El cierre de las primeras 112 mesas de sufragio en Oceanía y Asia coincide con el arranque del proceso fuera del país, una jornada que comenzó el sábado a las 2:00 p. m. (hora peruana) y que ya concluyó en Nueva Zelanda, Australia, Japón, República de Corea, China, Singapur, Filipinas y Malasia.

La secuencia responde al avance de los husos horarios y a la organización consular prevista para el padrón fuera del territorio peruano. Con el cierre en esas sedes, las autoridades dan por finalizada la etapa inicial del proceso internacional, en la que los primeros reportes se concentraron en el hemisferio oriental.

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En paralelo, Europa, Medio Oriente y África transitan las últimas horas del sufragio. Ciudades con alta concentración de peruanos, como Madrid, Barcelona o Milán, reciben a miles de compatriotas que acuden a los locales habilitados para emitir su voto. En esos puntos, la elección entra en su tramo final antes del cierre oficial en cada sede, según el horario local y los protocolos establecidos para la atención de electores.

Las primeras 112 mesas de sufragio en el exterior ya cerraron en países de Oceanía y Asia - Créditos: ONPE.
Las primeras 112 mesas de sufragio en el exterior ya cerraron en países de Oceanía y Asia - Créditos: ONPE.

Una de las novedades del proceso aparece en la zona del golfo. Allí, peruanos residentes votan por primera vez en esta elección, de acuerdo con la habilitación de locales en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. La apertura de mesas en esos países amplía la cobertura del dispositivo consular y suma nuevas plazas al mapa del sufragio en el extranjero, con presencia de personal destinado a orientar a los ciudadanos.

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Con el avance del cronograma internacional, el foco se desplaza hacia América. De manera simultánea al inicio de la segunda vuelta en el territorio nacional, los consulados generales en América proceden a la apertura de mesas, en una transición marcada por el cambio de continente y por la diferencia horaria que mantiene activa la elección en distintos puntos del mundo.

En Estados Unidos, el plan contempla la instalación de las últimas mesas de votación a partir de las 9:00 a. m., con sedes programadas en Seattle, Vancouver, Phoenix, Los Ángeles y San Francisco. La organización en esas ciudades busca completar el despliegue en el país con mayor número de sedes consulares, en un tramo en el que se concentra un volumen importante de electores.

La segunda elección presidencial en el exterior cuenta con supervisión permanente a través de un Centro de Monitoreo, que sigue en tiempo real el avance de la jornada, la apertura y el cierre de mesas, además de los reportes operativos. Para este proceso, se prevé instalar 2.506 mesas de sufragio distribuidas en los cinco continentes, con el objetivo de asegurar la participación de los peruanos residentes fuera del país bajo un mismo calendario electoral.

La jornada electoral internacional comenzó el sábado a las 2:00 p. m. (hora peruana) y ya concluyó en Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas y Malasia - Créditos: ONPE.
La jornada electoral internacional comenzó el sábado a las 2:00 p. m. (hora peruana) y ya concluyó en Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas y Malasia - Créditos: ONPE.

¿Cuántos votan en Perú?

El padrón electoral definitivo, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar. De ese total, 26.114.619 electores residen en el país y están distribuidos en las 25 regiones.

El registro es el mismo utilizado en la primera vuelta del 12 de abril. Por esa razón, no participan en esta elección quienes cumplieron 18 años a partir del 13 de abril, ya que no figuran en el padrón vigente.

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