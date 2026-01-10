Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras final de la fecha 1

Arrancó una nueva etapa del campeonato con encuentros clave que comenzarán a definir el camino de cada equipo en la pelea por el título. Revisa cómo se movieron las ubicaciones tras la jornada inaugural

Este fin de semana arranca la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Este fin de semana se puso en marcha un nuevo capítulo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, con el inicio de la segunda fase del campeonato. Los diez mejores equipos de la etapa inicial volvieron a la competencia en una ronda decisiva, en la que la tabla de posiciones comenzará a ser determinante de cara a los ‘play-offs’ por el título nacional.

La nueva fase llegó tras once jornadas cargadas de intensidad y se disputará nuevamente bajo el formato de todos contra todos, donde cada set y cada punto pueden marcar la diferencia. Al término de esta ronda se definirán los cruces de cuartos de final según la ubicación final de cada equipo en la tabla. Solo los ocho primeros accederán a la siguiente instancia, mientras que los dos restantes quedarán fuera de la lucha por el campeonato.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Hay que tener en cuenta que, según lo establecido en las bases del campeonato, los puntajes obtenidos en la primera etapa se arrastran a la segunda fase. Bajo ese escenario, Universitario de Deportes y la Universidad San Martín comenzaron esta nueva ronda con la ventaja acumulada en la fase inicial.

Al término de esta etapa, los ocho equipos mejor ubicados en la tabla accederán a los ‘play-offs’, mientras que los dos últimos quedarán relegados a las posiciones finales que les correspondan. A continuación, te presentamos la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26:

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Resultados de la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los enfrentamientos de la fecha inaugural de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se llevaron a cabo este sábado 10 y domingo 11 de enero en el Polideportivo de Villa El Salvador. A continuación, te compartimos los resultados de cada encuentro de la jornada:

Sábado 10 de enero

  • Deportivo Géminis 0-3 Atlético Atenea
  • Universidad San Martín 3-0 Olva Latino
  • Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

  • Circolo Sportivo Italiano 2-3 Regatas Lima
  • Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta

Universitario, el máximo líder

Universitario de Deportes cerró la Fase 1 como líder del certamen, respaldado por un rendimiento sólido que le permitió sumar 10 victorias y una sola derrota, alcanzando un total de 30 puntos. Las ‘pumas’ también se vieron favorecidas por una victoria administrativa ante Alianza Lima, producto de una infracción reglamentaria cometida por el conjunto ‘íntimo’.

Con ese impulso, el equipo dirigido por Francisco Hervás buscará sostener su posición de privilegio en esta segunda fase. Sin embargo, el camino no será sencillo: la Universidad San Martín aparece como su principal perseguidor, mientras que Alianza intentará cobrar revancha y recuperar el terreno perdido tras el resultado del clásico, lo que anticipa una lucha cerrada en la parte alta de la tabla.

El equipo de Universitario celebra efusivamente la victoria que lo mantiene en la cima de la tabla. Observa el 'match point' y la alegría de las jugadoras tras un reñido partido.

Liga Peruana de Vóley 2025/26: también se jugará la revalidación

Mientras los diez mejores equipos compiten en la Fase 2 del campeonato, Deportivo Wanka y Kazoku No Perú deberán disputar el cuadrangular de revalidación junto a Molivoleibol y Túpac Amaru, campeones de la Liga Nacional Intermedia. En este mini torneo, solo el equipo que finalice en el primer lugar asegurará su permanencia en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley, mientras que los otros tres conjuntos jugarán la LNI 2026/2027.

Raúl Ruidíaz sorprendió con nueva

Edison Flores alentó a su

Alianza Lima gana 3-1 a

Resultados de la fecha 1

Regatas vuelve a sonreír en
