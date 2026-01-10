Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes cotejos: Alianza Lima se medirá con Independiente en su primer amistoso del año, Oliver Sonne tendrá acción con Burnley, Universitario iniciará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Hoy, sábado 10 de enero, la agenda deportiva estará cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima tendrá su primera prueba de fuego frente Independiente en la Serie Río de la Plata, Oliver Sonne tendrá acción con Burnley por la FA Cup, Universitario de Deportes arrancará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ jugarán ante los ‘diablos rojos’ su primer amistoso de la temporada en el torneo de pretemporada que se llevará a cabo en Montevideo. Pablo Guede presentará su primer once y hay mucha expectativa por conocer su estilo de juego.

Luis Advíncula fue presentado con bombos y platillos como nuevo fichaje de los victorianos. El popular ‘Rayo’ viajó a Uruguay y ya se sumó a los entrenamientos, no será tomado en cuenta para el primer cotejo, pero podría hacer su debut en la próxima jornada con Atlético Unión el miércoles 14 de enero.

Por otro lado, Universitario de Deportes iniciará la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 contra Deportivo Soan en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las ‘pumas’ saldrá a defender su liderato y marcar su camino hacia el título nacional.

Partido de la Serie Río de la Plata

- Independiente vs. Alianza Lima (19:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (14:45 horas / Latina web y aplicativo)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Real Oviedo vs. Real Betis (08:00 horas / DGO, DSports)

- Villarreal vs. Alavés (10:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 3)

- Girona vs. Osasuna (12:30 horas / DGO, DSports)

- Valencia CF vs. Elche (15:00 horas / DSports, DGO)

Partidos de Serie A

- Udinese vs. Pisa Sporting (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Como 1907 vs. Bologna (09:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- AS Roma vs. Sassuolo (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Atalanta vs. Torino (14:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Bundesliga

- Friburgo vs. Hamburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Werder Bremen vs. Hoffenheim (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Unión Berlín vs. Mainz 05 (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Heidenheim vs. Colonia (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Bayer Leverkusen vs. Stuttgart (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

Partidos de Asian Cup Sub 23

- Líbano vs. Corea del Sur (06:30 horas / OneFootball)

- Emiratos Árabes vs. Japón (06:30 horas / OneFootball)

- Irán vs. Uzbekistán (09:00 horas / OneFootball)

- Siria vs. Qatar (11:30 horas / OneFootball)

Partido amistoso

- Deportivo Cali vs. Once Caldas (07:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Copa Africana de Naciones

- Argelia vs. Nigeria (11:00 horas / Claro Sports, Claro Sports YouTube)

- Egipto vs. Costa de Marfil (14:00 horas / Claro Sports, Claro Sports YouTube)

Partidos de FA Cup

- Everton vs. Sunderland (07:15 horas / Disney+ Premium)

- Manchester City vs. Exeter City (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Burnley vs. Millwall (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Tottenham vs. Aston Villa (12:45 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- Charlton Athletic vs. Chelsea (15:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

