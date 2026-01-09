Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?

Luis Advíncula ya es una realidad en Alianza Lima. El defensa arribó a Lima tras desvinculación con Boca Juniors y se convertirá en el flamante refuerzo de los ‘blanquiazules’ para las próximas temporadas en busca del título nacional de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores 2026.

El ‘Rayo’ pisó la capital la mañana de este viernes 9 de enero y brindó sus primeras declaraciones como futbolista ‘íntimo’. Gran número de prensa e hinchas recibieron al seleccionado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde lo estaban esperando trabajadores del cuadro victoriano.

“Todo bien. Después hablaré, papi. Ya hablaré, tranquilo”, fueron las cortas palabras de ‘Lucho’, quien logró tomarse algunas fotos con los fanáticos.

Se pudo conocer que su vínculo con los ‘grones’ será por dos años. Además, el futbolista tendrá la posibilidad de extender la relación por una temporada adicional si alcanza las metas deportivas fijadas tanto en el plano individual como en el colectivo.

Luis Advíncula llegó al Perú para sumarse a Alianza Lima

¿Cuándo será presentado Luis Advíncula en Alianza Lima?

Con el arribo de Luis Advíncula al Perú, empezó su etapa en Alianza Lima. El defensa tendrá una agenda recargada este viernes 9 de enero: pasará exámenes médicos y luego firmará su contrato en Matute.

Una vez realizado el trámite correspondiente será oficializado como refuerzo de los ‘blanquiazules’ en las próximas horas y luego viajará a Uruguay para unirse a la pretemporada que se viene realizando de cara a la Serie Río de la Plata.

“Luis Advíncula ha culminado todos los trámites para su salida de Boca Juniors y llegará mañana (hoy) a nuestro país para pasar los exámenes médicos. Será presentado este fin de semana y, posteriormente, viajará a Uruguay para unirse al plantel de Alianza Lima”, informó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales.

Con la llegada de Luis Advíncula, así sería el once titular de Alianza Lima para el 2026

Fecha del debut de Luis Advíncula en Alianza Lima

El exjugador de Boca Juniors se unirá al plantel de Alianza Lima en Uruguay y su debut será en el campeonato de pretemporada Serie de Río de la Plata. Los ‘blanquiazules’ se estrenarán frente Independiente este sábado 10 de enero a las 19:00 horas, pero Luis Advíncula no estará presente porque está completando los trámites de su fichaje.

Sin embargo, podría ser considerado por Pablo Guede para el segundo encuentro que será frente Atlético Unión el miércoles 14 de enero a las 16:15 horas. Todo dependerá de los tiempos y la decisión del DT.

Cabe destacar que la participación de los ‘íntimos’ en el torneo amistoso será ante Colo Colo de Chile el domingo 18 de enero a las 19:00 horas.

Luis Advíncula se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima en Uruguay. Crédito: BOCA

Dónde se verán los duelos de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

El torneo Serie Río de la Plata 2026 permitirá el ingreso gratuito de los aficionados, quienes podrán alentar a sus equipos directamente desde las gradas. Para aquellos que no puedan acercarse a los estadios, la competencia contará con transmisión a través de Disney+ Premium en Perú y en el resto de Sudamérica, y por ESPN Premium en Argentina.

Los encuentros se jugarán entre el 10 y el 26 de enero, brindando múltiples jornadas futbolísticas tanto para el público presente como para quienes prefieran seguir los partidos en línea. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de los amistosos de los blanquiazules, incluyendo la previa, el minuto a minuto, las jugadas más destacadas y las voces de los protagonistas.

El torneo Serie Río de la Plata 2026 será transmitido por ESPN Premium y Disney+.