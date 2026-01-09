Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la fecha 1 - Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 Este fin de semana se pone en marcha una nueva etapa del campeonato con encuentros clave que comenzarán a definir el camino de cada equipo en la pelea por el título. Revisa cómo se mueven las ubicaciones

Este fin de semana arranca la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Este fin de semana se pone en marcha un nuevo capítulo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, con el inicio de la segunda fase del campeonato. Los diez mejores equipos de la etapa inicial vuelven a la competencia en una ronda decisiva, en la que la tabla de posiciones comenzará a ser determinante de cara a los ‘play-offs’ por el título nacional.