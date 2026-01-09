Perú Deportes

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán defender su liderato frente a las de Puente Piedra en el inicio de la segunda etapa de la competición. Sigue todas las incidencias

23:28 hsAyer

Tabla de posiciones de la fecha 1 - Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Este fin de semana se pone en marcha una nueva etapa del campeonato con encuentros clave que comenzarán a definir el camino de cada equipo en la pelea por el título. Revisa cómo se mueven las ubicaciones

Este fin de semana arranca
Este fin de semana arranca la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Este fin de semana se pone en marcha un nuevo capítulo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, con el inicio de la segunda fase del campeonato. Los diez mejores equipos de la etapa inicial vuelven a la competencia en una ronda decisiva, en la que la tabla de posiciones comenzará a ser determinante de cara a los ‘play-offs’ por el título nacional.

23:27 hsAyer

A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta: duelo por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán recuperar el liderato ante las ‘chalacas’ en el inicio de la segunda etapa. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cierre de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 permitió a Alianza Lima recuperar confianza tras una serie de resultados adversos. Y quedó listo para arrancar con todo la Fase 2 con el firme objetivo de lograr el tricampeonato del torneo nacional.

23:26 hsAyer

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Se inicia la segunda etapa con emocionantes duelos: Alianza Lima se medirá con Rebaza Acosta, Universitario hará lo suyo con Soan, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 1
Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hoy, sábado 10 de enero, la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 entró en una etapa determinante con el comienzo de la Fase 2. En esta instancia, los diez equipos mejor posicionados del torneo competirán por asegurar un lugar en los playoffs y mantener viva la aspiración de alcanzar el título nacional.

16:56 hsAyer

Programación de hoy, sábado 10 de enero, por la Liga Peruana de Vóley

- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (14:45 horas / Latina web y aplicativo)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de hoy, sábado 10
Programación de hoy, sábado 10 de enero, por la Liga Peruana de Vóley
23:17 hs09/01/2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes choca hoy, sábado 10 de enero, ante Deportivo Soan como parte de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026. Este compromiso se llevará a cabo desde las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

23:16 hs09/01/2026

¿Cómo llega Universitario?

Universitario finalizó como líder de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, tras recuperar terreno en el torneo. El equipo de Ate sumó puntos en mesa debido a un error del técnico Facundo Morando en el clásico contra Alianza Lima, al alinear cuatro jugadoras extranjeras simultáneamente.

Ese fallo, junto al triunfo por 3-0 frente a Deportivo Wanka (25-14, 25-11 y 25-20), permitió a Universitario alcanzar el primer puesto de la tabla, por encima del mismo Alianza y la Universidad San Martín, que también ganaron en la última jornada sin lograr superarlo.

Francisco Hervás, entrenador de la ‘U’, utilizó la ventaja ante Wanka para dar minutos a jugadoras como Coraima Gómez, quien destacó en el partido. El cuadro de Martín Rodríguez, por su parte, deberá disputar el cuadrangular de revalidación para mantener su lugar en la máxima división.

Con una actuación dominante y el remate decisivo de Coraima Gómez, Universitario se impuso a Deportivo Wanka. El equipo celebra junto a su hinchada el liderato de la liga, cerrando una primera fase perfecta| Latina TV
23:15 hs09/01/2026

¿Cómo llega Soan?

En la última fecha, Deportivo Soan consiguió evitar la revalidación tras vencer 3-0 a Olva Latino (25-21, 25-20 y 25-20), resultado que, sumado a las derrotas de Kazoku No Perú y Wanka, le permitió asegurar su permanencia. El equipo de Puente Piedra logró imponer su juego en el Polideportivo de Villa El Salvador y buscará mejorar su desempeño en la siguiente etapa del torneo.

Deportivo Soan demuestra su garra y se impone con autoridad ante Olva Latino. Mira los momentos finales del encuentro, el punto de la victoria y la emotiva celebración del equipo que asegura su lugar en la primera división.
23:14 hs09/01/2026

Así va la tabla de posiciones de la fase 2

A diferencia de la edición pasada, el ganador de la primera fase no se lleva puntos de bonificación, no obstante, mantendrá su posición en la tabla, es decir, Universitario comenzará como primero, mientras que Soan arrancará como último.

Cabe señalar que los ocho primeros de las colocaciones avanzarán a la siguiente etapa, mientras que los dos últimos quedarán eliminados. Con los primeros clubes, se formarán los cuartos de final, de acuerdo a su ubicación, por ejemplo, el primero chocará con el octavo, el segundo con el séptimo y así sucesivamente.

Tabla de posiciones tras el
Tabla de posiciones tras el final de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV
23:13 hs09/01/2026

Horarios del Universitario vs Soan

Este compromiso está pactado para las 19:00 horas de Perú, aunque podría variar debido a la demora de los choques previos. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 20:00 horas de Bolivia y Venezuela; a las 21:00 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina.

23:12 hs09/01/2026

Dónde ver Universitario vs Soan: canal TV del partido por fecha 1

Latina TV transmitirá el Universitario vs Deportivo Soan y los seguidores podrán verlo en señal abierta por el canal 2 o 702 HD, así como en la web y la aplicación.

Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá la transmisión en su página oficial y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley de forma gratuita.

Por otro lado, Infobae Perú brindará cobertura punto a punto de este cotejo en su sitio digital. La previa, las incidencias, las declaraciones y más detalles. No te lo puedes perder.

Programación completa de la fecha
Programación completa de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

