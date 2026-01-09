Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Este fin de semana se pone en marcha un nuevo capítulo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, con el inicio de la segunda fase del campeonato. Los diez mejores equipos de la etapa inicial vuelven a la competencia en una ronda decisiva, en la que la tabla de posiciones comenzará a ser determinante de cara a los ‘play-offs’ por el título nacional.
- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (14:45 horas / Latina web y aplicativo)
- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)
- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)
¡Día de partido! Universitario de Deportes choca hoy, sábado 10 de enero, ante Deportivo Soan como parte de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026. Este compromiso se llevará a cabo desde las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.
Universitario finalizó como líder de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, tras recuperar terreno en el torneo. El equipo de Ate sumó puntos en mesa debido a un error del técnico Facundo Morando en el clásico contra Alianza Lima, al alinear cuatro jugadoras extranjeras simultáneamente.
Ese fallo, junto al triunfo por 3-0 frente a Deportivo Wanka (25-14, 25-11 y 25-20), permitió a Universitario alcanzar el primer puesto de la tabla, por encima del mismo Alianza y la Universidad San Martín, que también ganaron en la última jornada sin lograr superarlo.
Francisco Hervás, entrenador de la ‘U’, utilizó la ventaja ante Wanka para dar minutos a jugadoras como Coraima Gómez, quien destacó en el partido. El cuadro de Martín Rodríguez, por su parte, deberá disputar el cuadrangular de revalidación para mantener su lugar en la máxima división.
En la última fecha, Deportivo Soan consiguió evitar la revalidación tras vencer 3-0 a Olva Latino (25-21, 25-20 y 25-20), resultado que, sumado a las derrotas de Kazoku No Perú y Wanka, le permitió asegurar su permanencia. El equipo de Puente Piedra logró imponer su juego en el Polideportivo de Villa El Salvador y buscará mejorar su desempeño en la siguiente etapa del torneo.
A diferencia de la edición pasada, el ganador de la primera fase no se lleva puntos de bonificación, no obstante, mantendrá su posición en la tabla, es decir, Universitario comenzará como primero, mientras que Soan arrancará como último.
Cabe señalar que los ocho primeros de las colocaciones avanzarán a la siguiente etapa, mientras que los dos últimos quedarán eliminados. Con los primeros clubes, se formarán los cuartos de final, de acuerdo a su ubicación, por ejemplo, el primero chocará con el octavo, el segundo con el séptimo y así sucesivamente.
Este compromiso está pactado para las 19:00 horas de Perú, aunque podría variar debido a la demora de los choques previos. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 20:00 horas de Bolivia y Venezuela; a las 21:00 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina.
Latina TV transmitirá el Universitario vs Deportivo Soan y los seguidores podrán verlo en señal abierta por el canal 2 o 702 HD, así como en la web y la aplicación.
Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ofrecerá la transmisión en su página oficial y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley de forma gratuita.
Por otro lado, Infobae Perú brindará cobertura punto a punto de este cotejo en su sitio digital. La previa, las incidencias, las declaraciones y más detalles. No te lo puedes perder.