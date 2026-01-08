Perú Deportes

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Los 18 clubes están expectantes para conocer a su rival en su debut en el Torneo Apertura. Conoce cómo sintonizar este evento deportivo realizado por la LFP

Canal TV para ver el sorteo de la Liga 1 2026: todos los detalles de la transmisión del evento deportivo.

En medio del conflicto por los derechos de televisión, la Liga 1 organizará este viernes 9 de diciembre el sorteo del fixture de la nueva edición del campeonato, la cual contará con la participación de 18 equipos y tendrá el mismo formato que la temporada pasada.

Si bien la Liga de Fútbol Profesional no se ha pronunciado mediante sus redes sociales oficiales, se ha podido conocer que esta ceremonia se realizará desde las 19:00 horas de Perú. Probablemente, el escenario sea la Videna, situada en el distrito de San Luis, o un hotel limeño.

Además, en la antesala del sorteo, se premiará a los mejores del campeonato anterior. Hay muchas categorías, desde el mejor futbolista hasta el jugador revelación. Los deportistas de la Liga 1, Liga 2 y Liga 3 serán agasajados durante esta noche.

Dónde ver el sorteo de la Liga 1 2026

El sorteo de la Liga 1 2026 pasará por el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports: L1 Max. Este se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras como Claro, DirecTV, Best Cable, Win y entre otras más.

Asimismo, cuenta con una aplicación llamada Liga 1 Play, la cual se utiliza en distintos aparatos tecnológicos como televisores, computadoras, tables, celulares y más. Por último, Infobae Perú hará la cobertura total mediante su página web.

Cabe señalar que L1 Max no ha informado si pasará esta ceremonia mediante su canal de Youtube de forma gratuita, tal y como ocurre en estos eventos deportivos e incluso partidos del campeonato.

Sorteo de la Liga 1 2026 pasará por la señal de L1 Max.

Así podría ser el sorteo

Desde la temporada pasada, el sorteo no se realiza con las tradicionales bolitas, sino de forma automática. Lo que sí, previamente, se separa a los clubes por zonas e incluso se les empareja al compartir estadios en algunos casos, por ejemplo, los elencos cusqueños que utilizan el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En el 2025, además, los cuatro conjuntos de Lima, Sport Boys, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima tuvieron una posición exacta en el fixture por pedido de las autoridades, ya que sus partidos demandan más presencia policial y cuidado.

El fixture del nuevo campeonato peruano podría definirse de manera automática.

Formato de la Liga 1 2026

Con la presencia de 18 equipos, la Liga 1 2026 mantendrá el formato de definición utilizado en la temporada anterior. Durante el año se jugarán el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, siguiendo la dinámica habitual del certamen.

Si un mismo club obtiene ambos torneos, será proclamado campeón nacional de forma directa. El subcampeón se definirá en un playoff entre los equipos que finalicen en la segunda y cuarta posición de la tabla acumulada.

En caso de que el Apertura y el Clausura tengan distintos ganadores, el título se resolverá mediante una serie de playoffs: el primero de la tabla general enfrentará al cuarto, y el segundo jugará ante el tercero. El equipo mejor posicionado en la clasificación acumulada tendrá la ventaja de ser local en el partido final.

En cuanto a los descensos, esta temporada también se repetirá la cantidad de equipos que perderán la categoría, es decir, dos. En ese sentido, los dos últimos de la tabla acumulada del certamen doméstico serán los que tengan este triste desenlace.

Cómo se jugará la Liga 1 2026: formato y definición del campeón del torneo peruano

Los 18 clubes que participarán en la Liga 1 2026

  • Universitario de Deportes
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Cusco FC
  • FBC Melgar
  • Cienciano
  • Alianza Atlético
  • Deportivo Garcilaso
  • Sport Huancayo
  • ADT
  • Los Chankas
  • Atlético Grau
  • Sport Boys
  • Juan Pablo II College
  • UTC
  • Comerciantes Unidos
  • FC Cajamarca
  • CD Moquegua.

