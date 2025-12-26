Perú Deportes

Premiación de la Liga 1 2025: los nominados a mejor futbolista y técnico de la temporada, y cómo votar

Mucha presencia de integrantes del vigente tricampeón, Universitario, en la terna de las diferentes categorías. Alianza, Cristal y Cusco FC también tiene a sus representantes

La Liga 1 2025 terminó hace poco con la definición del segundo lugar y ganador del último boleto a la fase de grupos de la siguiente Copa Libertadores. Esta edición tuvo un campeón con muchas jornadas de antelación, como lo fue Universitario de Deportes, que conquistó su ‘tri’ y ratificó su papel de monarca en la Primera División de Perú.

La ‘U’ no fue el único elenco que hizo una buena campaña esta temporada. Cusco FC sorprendió a todos quedándose con el cupo como Perú 2 a la próxima edición de la Libertadores. Alianza Lima y Sporting Cristal estuvieron a poco de lograrlo, clasificando a los playoffs.

Pero más allá de los logros colectivos, los jugadores y técnicos se esforzaron para darle nivel al campeonato peruano. Por ese motivo, la organización de la Liga 1 hará una ceremonia de premiación, en la cual se reconocerá al mejor futbolista, entrenador, arquero, joven talento e incluso gol.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado la fecha, día y escenario de este evento que captará la atención de muchos. La temporada pasada se llevó a cabo en enero de 2025, por lo que existe la posibilidad de que esta nueva edición esté pactado para ese mismo mes.

El extremo de Universitario de Deportes se llevó el galardón más importante de la noche. | VIDEO: L1MAX

Mejor jugador

Dentro de esta terna, hay goleadores como Alex Valera y Facundo Callejo, y ‘playmakers’ como Iván Colman, Jairo Concha y Martín Távara. Todos aportaron desde su rol.

- Iván Colman (Cusco FC)

- Jairo Concha (Universitario)

- Alex Valera (Universitario)

- Martín Távara (Sporting Cristal)

- Facundo Callejo (Cusco FC)

Mejor técnico

En esta categoría podría haber una sorpresa. Si bien Jorge Fossati parte con ventaja al haber campeonado, Miguel Rondelli es favorito -según muchos- para quedarse con el galardón tras hacer una gran campaña con Cusco FC.

- Miguel Rondelli (Cusco FC)

- Jorge Fossati (Universitario)

- Néstor Gorosito (Alianza Lima)

- Gerardo Ameli (Alianza Atlético)

Mejor arquero

Es una de las ternas más parejas de esta premiación. Todos tuvieron sus momentos a lo largo del 2025. Lo que podría pesar son las estadísticas, partidos disputados y vallas invictas.

- Sebastián Britos (Universitario)

- Guillermo Viscarra (Alianza Lima)

- Diego Enríquez (Sporting Cristal)

- Pedro Díaz (Cusco FC)

- Patrick Zubczuk (Deportivo Garcilaso)

Jugador revelación

Sporting Cristal sigue siendo la cantera más importante del Perú. Las nominaciones de sus jugadores Ian Wisdom y Maxloren Castro son muestra de ello. Incluso, este último futbolista en mención debutó en la selección peruana.

- Álvaro Rojas (Juan Pablo II)

- Ian Wisdom (Sporting Cristal)

- Edu Villar (Sport Huancayo)

- Maxloren Castro (Sporting Cristal)

- Joel Lupu (Alianza Atlético)

Mejor gol

Todos fueron realmente goles para enmarcar en un cuadro. Pero, el tanto de Carlos López traspasó fronteras, al punto de ser comparado con el de Diego Armando Maradona en medios extranjeros.

- Jairo Concha (gol a Melgar)

- Gustavo Dulanto (gol a UTC)

- Facundo Callejo (gol a Alianza Lima)

- Carlos López (gol a Alianza Universidad)

- Oshiro Takeuchi (gol a Sporting Cristal)

El colombiano marcó el 2-0 momentáneo en el duelo por fecha 11 del Torneo Clausura 2025. (L1 Max)

¿Cómo votar?

Si tienes a tus favoritos en las diferentes categorías, puedes participar en la votación realizada por la Liga 1. En sus redes sociales, encontrarás un link, que te dirigirá a una página, donde deberás registrarte con tu nombre, apellido y correo.

Después de hacerlo, te llegará un código al correo para certificar tu identidad. Finalmente, accederás al portal web, en el cual seleccionarás a tu candidado para las distintas nominaciones.

