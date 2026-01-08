Felipe Chávez se abre paso: pugna por un espacio en el Bayern Múnich para el arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26

Felipe Chávez, de 18 años, derriba la puerta en FC Bayern. - Crédito: IMAGO

La exhibición realizada por Felipe Chávez ante RB Salzburg, en el único partido amistoso de intertemporada, ha generado un intenso debate en la interna del FC Bayern. Su asistencia y anotación, con Lennart Karl como protagonista en ambas situaciones, en la goleada 5-0, en Austria, lo postulan para ganarse un espacio en el plantel principal que disputará la reanudación de la Bundesliga.

En Alemania, por lo menos, sitúan a ‘Pippo’ cada vez más cerca del elenco a cargo de Vincent Kompany. Según BILD, el diario más popular de aquel país, su descollante participación, entrando de cambio y resolviendo el envite en menos de diez minutos, le ha ocasionado “un problema de lujo” al responsable técnico ‘muniqués’.

Felipe Chávez, alegría inconmensurable. - Crédito: FC Bayern

El internacional peruano, de 18 años, ha ofrecido argumentos suficientes para ser —al menos— considerado dentro de una nueva evaluación a puertas del arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26; sin embargo, el DT de FC Bayern aún no se decanta por dar ese paso que le exigen los simpatizantes.

Y la razón pasa porque Vincent Kompany sigue encantado por la gran cantidad de futbolistas de renombre y talento que responden con garantías tanto en el mediocampo como en las fases de ataque, lo que reduce al máximo la posibilidad de ingreso para un talentoso Felipe Chavez que ya ha derrumbado la puerta en Baviera.

El peruano marcó en el amistoso ante RB Salzburgo. (Twitter)

Ahora bien, si ‘Pippo’ continúa desarrollándose de la mejor manera posible tanto en los entrenamientos del Bayern Múnich como en sus apariciones en la U23 / U19, existe una enorme chance de que halle recompensa con una promoción total al lado de futbolistas rutilantes como Luis Díaz, Manuel Neuer, Lennart Karl y Harry Kane.

Por lo pronto, el actual monarca de Alemania se alista para volver al certamen doméstico midiéndose contra Wolfsburg. Quizás en ese contexto pueda darse el anhelado debut de un Felipe Chávez que hace rato pide pista en la élite.

Felipe Chávez, futuro prometedor. - Crédito: FC Bayern

“Actúo intuitivamente”

‘Pippo’ solamente se deja llevar. Nada de lo que realiza es planificado o preparado. No bien tiene el balón en sus pies, echa a andar su talento e imaginación para ejecutar jugadas excelsas que bien pueden devenir en un pase gol o celebraciones goleadora.

Así ha quedado más que claro cuando entró de cambio frente a RB Salzburgo para hacer de las suyas en 30′ minutos. Su primera carta de presentación fue un servicio a Lennart Karl, reconociendo que “en momentos así, ni siquiera pienso”.

Lo que prosiguió fue su primera conquista con los ‘muniqueses’, propiciado en un acto de generosidad de ‘Lenni’: “Actúo intuitivamente y hago lo primero que me viene a la mente. Es increíblemente divertido estar en la cancha con estos chicos. Todos están jugando al máximo nivel”.

Y añadió: “Conozco a algunos de los chicos desde la categoría U13. El hecho de que hayamos recorrido este camino juntos y ahora podamos jugar ante semejante público es algo realmente especial. Es un gran honor estar en la cancha del FC Bayern”.

Felipe Chávez comparte su felicidad con sus seguidores tras anotar su primer gol con FC Bayern. - Crédito: @_felipe.chavez_