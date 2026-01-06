Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"

Felipe Chávez, futuro prometedor. - Crédito: FC Bayern

Felipe Chávez se abre paso en FC Bayern. Quiere demostrar, con un importante apetito goleador, que cuenta con las credenciales necesarias para ocupar un espacio dentro del armado del entrenador Vincent Kompany, dejando atrás cualquier posibilidad de seguir en el Campus, donde se ha cansado de golear en distintas categorías.

Por esas condiciones, ‘Pippo’ ha derribado la puerta en Baviera con apenas 18 años. Así ha quedado demostrado en su primera exhibición goleadora con los ‘muniqueses’ en el ensayo de intertemporada frente a RB Salzburgo, que acabó con un arrollador 5-0, en la antesala de la reanudación de la Bundesliga.

Felipe Chávez, alegría inconmensurable. - Crédito: FC Bayern

El DT del FC Bayern no pudo alinear a sus puntuales habituales por circunstancias ajenas como lesiones o enfermedades estacionarias. Por lo tanto, echó mano de una configuración alterna compuesta por varios futbolistas de la U20 que demostraron su valía en un amistoso contra el líder de la Österreichischen Bundesliga del que se sacaron demasiado conclusiones.

Aunque el show se lo robó Karl Lennart, la última joya fabricada en la ciudad deportiva Säbener Straße, por apuntarse un doblete y asumir los galones ante la ausencia de referentes, no pasó desapercibido el espléndido desenvolvimiento de Felipe Chávez, quien salió de la banca para instaurar una revolución.

El peruano marcó en el amistoso ante RB Salzburgo. (Twitter)

El mediocentro peruano hizo de las suyas con poco más de media hora sobre la hierba del Red Bull Arena. Primero se las ingenió para habilitar a ‘Lenny’ con un pase filtrado fabuloso que sirvió para el 2-0 y a manera de agradecimiento este lo asistió con un pase raso que devino en su primer gol con la camiseta ‘muniquesa’.

Hiroki Ito y Tom Bischof, también de las canteras, completaron la goleadora del Bayern Múnich. Concluido ese lance, ‘Pippo’ no tuvo mejor idea que emplear su cuenta de Instagram para celebrar con sus seguidores su noche austriaca inolvidable.

Felipe Chávez comparte su felicidad con sus seguidores tras anotar su primer gol con FC Bayern. - Crédito: @_felipe.chavez_

“¡Qué buen comienzo de año. Con ganas de más“, escribió el futbolista de la selección peruana acompañando su mensaje con un par de fotos de su jornada mágica, la cual encontró respuesta de varios simpatizantes y de algunos amigos suyos como Bassco Soyer, quien sigue muy de cerca cada una de sus participaciones.

De esa manera, Felipe Chávez ha dado un paso muy importante en su búsqueda de implicarse en el Bayern Múnich. Ante la falta de más amistosos consensuados, toca el inicio de la segunda rueda de la Bundesliga, que tendrá como primer oponente al Wolfsburgo.

Hiroki Ito, Lennart Karl, Felipe Chávez y Tom Bischof. | VIDEO: YouTube