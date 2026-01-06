Perú Deportes

Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"

El prometedor centrocampista peruano se apuntó un gol y una asistencia en el único amistoso de pretemporada de los ‘muniqueses’ frente al líder provisional de la Österreichischen Bundesliga

Guardar
Felipe Chávez, futuro prometedor. -
Felipe Chávez, futuro prometedor. - Crédito: FC Bayern

Felipe Chávez se abre paso en FC Bayern. Quiere demostrar, con un importante apetito goleador, que cuenta con las credenciales necesarias para ocupar un espacio dentro del armado del entrenador Vincent Kompany, dejando atrás cualquier posibilidad de seguir en el Campus, donde se ha cansado de golear en distintas categorías.

Por esas condiciones, ‘Pippo’ ha derribado la puerta en Baviera con apenas 18 años. Así ha quedado demostrado en su primera exhibición goleadora con los ‘muniqueses’ en el ensayo de intertemporada frente a RB Salzburgo, que acabó con un arrollador 5-0, en la antesala de la reanudación de la Bundesliga.

Felipe Chávez, alegría inconmensurable. -
Felipe Chávez, alegría inconmensurable. - Crédito: FC Bayern

El DT del FC Bayern no pudo alinear a sus puntuales habituales por circunstancias ajenas como lesiones o enfermedades estacionarias. Por lo tanto, echó mano de una configuración alterna compuesta por varios futbolistas de la U20 que demostraron su valía en un amistoso contra el líder de la Österreichischen Bundesliga del que se sacaron demasiado conclusiones.

Aunque el show se lo robó Karl Lennart, la última joya fabricada en la ciudad deportiva Säbener Straße, por apuntarse un doblete y asumir los galones ante la ausencia de referentes, no pasó desapercibido el espléndido desenvolvimiento de Felipe Chávez, quien salió de la banca para instaurar una revolución.

El peruano marcó en el amistoso ante RB Salzburgo. (Twitter)

El mediocentro peruano hizo de las suyas con poco más de media hora sobre la hierba del Red Bull Arena. Primero se las ingenió para habilitar a ‘Lenny’ con un pase filtrado fabuloso que sirvió para el 2-0 y a manera de agradecimiento este lo asistió con un pase raso que devino en su primer gol con la camiseta ‘muniquesa’.

Hiroki Ito y Tom Bischof, también de las canteras, completaron la goleadora del Bayern Múnich. Concluido ese lance, ‘Pippo’ no tuvo mejor idea que emplear su cuenta de Instagram para celebrar con sus seguidores su noche austriaca inolvidable.

Felipe Chávez comparte su felicidad
Felipe Chávez comparte su felicidad con sus seguidores tras anotar su primer gol con FC Bayern. - Crédito: @_felipe.chavez_

“¡Qué buen comienzo de año. Con ganas de más“, escribió el futbolista de la selección peruana acompañando su mensaje con un par de fotos de su jornada mágica, la cual encontró respuesta de varios simpatizantes y de algunos amigos suyos como Bassco Soyer, quien sigue muy de cerca cada una de sus participaciones.

De esa manera, Felipe Chávez ha dado un paso muy importante en su búsqueda de implicarse en el Bayern Múnich. Ante la falta de más amistosos consensuados, toca el inicio de la segunda rueda de la Bundesliga, que tendrá como primer oponente al Wolfsburgo.

Hiroki Ito, Lennart Karl, Felipe Chávez y Tom Bischof. | VIDEO: YouTube

Temas Relacionados

Felipe ChávezBayern MúnichBundesligaperu-deportes

Más Noticias

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League Word Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

La selección peruana sumó su segunda derrota en el torneo de stream y quedó al borde de la eliminación. El sábado enfrentan a Brasil

Perú cayó ante España 5-8

“No era el momento de volver”: Pedro Gallese desestimó a clubes de la Liga 1 para conservar “roce internacional” en la selección peruana

El golero nacional se incorporó a las filas del Deportivo Cali y regresó al fútbol sudamericano luego de su paso por Alianza Lima en 2019. Pese a que las ofertas de volver a Perú se presentaron, expuso su negativa por sus intenciones de continuar en el extranjero

“No era el momento de

Felipe Chávez anotó su primer gol con el Bayern Múnich en la intertemporada: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

‘Pippo’ realizó una presentación redonda en el choque ante RB Salzburgo, actual líder del campeonato austríaco, donde también asistió para la victoria 5-0 de los suyos

Felipe Chávez anotó su primer

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González

El Director General de Fútbol del club del Rímac le ha cerrado la puerta al ‘Rayo’, argumentando que se han reforzado idealmente con la incorporación del último lateral derecho de Chacarita Juniors

Luis Advíncula quedó descartado en

Teófilo Cubillas, acompañado de Ricardo Gareca y Edwin Oviedo, visitó el Vaticano para obsequiarle camiseta de antaño de Perú al papa León XIV

El histórico ‘10′ de la selección peruana enrumbó hacia la sede del Vaticano, en un viaje gestionado por el antiguo titular de la FPF, para sostener una breve reunión con Robert Prevost

Teófilo Cubillas, acompañado de Ricardo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Confirman que Rafael López Aliaga

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Ética evaluará investigar nueva agresión de Kira Alcarraz: Elvis Vergara presentará denuncia de oficio

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

ENTRETENIMIENTO

Eddie Fleischman lanza fuerte crítica

Eddie Fleischman lanza fuerte crítica hacia actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

Magaly Medina le responde a Paco Bazán: la verdadera razón por la que no criticó a María Pía Copello y Paolo Guerrero

DEPORTES

Perú cayó ante España 5-8

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League Word Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

“No era el momento de volver”: Pedro Gallese desestimó a clubes de la Liga 1 para conservar “roce internacional” en la selección peruana

Felipe Chávez anotó su primer gol con el Bayern Múnich en la intertemporada: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González

Clubes de la Liga 1 avalan ampliación de cupo de extranjeros en sus plantillas para la temporada 2026