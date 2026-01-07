Perú Deportes

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Julio César Uribe dio a conocer a los fichajes extranjeros del conjunto ‘cervecero’ para buscar el título nacional. Conoce más información

El 'Diamante' le dedicó palabras a Juan Cruz González, Gabriel Santana y Cristiano da Silva. (Video: Cristal TV)

Sporting Cristal arrancó la pretemporada 2026 con miras a lograr el título nacional tras una sequía de seis años y alejándose de lo que fueron los éxitos que lo llevaron a alzar la Liga 1 de forma intercalada. Por tal motivo, la directiva decidió reforzar el plantel con tres jugadores extranjeros como Juan Cruz González, Gabriel Santana y Cristiano da Silva. Justamente, estos fichajes fueron presentados en una reciente conferencia de prensa en La Florida, que contó con la presencia de Julio César Uribe.

“Esta conferencia nos convoca para presentar a tres grandes jugadores que se incorporan a una grande institución donde el objetivo de ser primeros es más sólido que nunca. A partir de allí, en el análisis del técnico y de toda la junta directiva, hemos coincidido algo que inusualmente se estila en nuestro fútbol, para elegir a los jugadores con el perfil que nos permita ser mucho más fuerte de lo que significó el año pasado”, afirmó el director general de fútbol.

El ‘Diamante’ añadió que tanto Juan Cruz González, como Gabriel Santana y Cristiano da Silva potenciarán un colectivo que apunta a disfrutar del fútbol a través de la calidad deportiva y personal.

Julio César Uribe junto a
Julio César Uribe junto a los fichajes de Sporting Cristal con sus respectivos dorsales. - captura: Cristal TV

La presentación oficial refuerza la apuesta de Sporting Cristal por consolidar una base competitiva, tras una temporada en la que el club no logró el título nacional, pero sí el acceso a la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

Juan Cruz González

Juan Cruz González es el nuevo lateral derecho de Sporting Cristal para la temporada 2026. El futbolista argentino proviene de Chacarita Juniors de la Primera B Nacional, donde disputó 25 partidos, marcó tres goles y recibió cinco tarjetas amarillas y una roja. Su desempeño le permitió consolidarse como titular y mostrar una regularidad destacada en la banda derecha.

González, de 29 años, no solo aporta en defensa, sino que su habilidad ofensiva y dominio de la pelota parada lo convierten en una opción versátil para el equipo dirigido por Paulo Autuori.

El jugador también cuenta con experiencia en Central Córdoba y en el club ecuatoriano Aucas, lo que amplía su bagaje internacional. Su llegada responde a la necesidad de cubrir la vacante que dejó Jhilmar Lora y a la decisión de la dirigencia de apostar por un perfil extranjero en esa posición. Al mismo tiempo, queda descartado el retorno de Luis Advíncula a la institución, ya que el lateral peruano continuará su carrera en Alianza Lima. El nuevo refuerzo argentino ya se integró a los trabajos de pretemporada en La Florida y se perfila como titular para el inicio de la Liga 1.

El anuncio del fichaje de
El anuncio del fichaje de Juan Cruz González por Sporting Cristal. - captura: Twitter Sporting Cristal

Gabriel Santana

Gabriel Santana llega a Sporting Cristal tras completar una campaña histórica con Mirassol en el Brasileirao. Santana, nacido en Salvador de Bahía y con 36 años, jugó 132 partidos, anotó 21 goles y brindó 11 asistencias en tres temporadas con el club paulista. En 2025, formó parte del plantel que llevó a su equipo al cuarto lugar de la tabla, obteniendo un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Santana se desempeña principalmente como mediapunta, aunque puede ocupar posiciones en el mediocampo ofensivo. Su capacidad para conducir el ataque y su visión de juego lo convierten en una pieza clave para el funcionamiento del equipo.

Las anotaciones del volante de 36 años en el cuadro brasileño. (Video: CH Gols)

Cristiano da Silva

La tercera incorporación es Cristiano da Silva, lateral izquierdo brasileño de 32 años que fue protagonista en la histórica victoria de Sheriff Tiraspol sobre Real Madrid en la UEFA Champions League de 2021.

El defensa inició su carrera en CRB y acumuló pasos por clubes como Vitória-PE, Murici, Bonsucesso, Criciúma, Volta Redonda y, posteriormente, llegó al fútbol europeo con Sheriff. Tras su experiencia en Moldavia, regresó a Brasil para jugar en Fluminense, Chapecoense y Goiás. En 2025 militó en Operario, donde sumó 22 partidos y una asistencia.

La directiva de Sporting Cristal apostó por da Silva para cubrir la posición que dejó vacante el argentino Nicolás Pasquini. El club espera que el lateral se consolide como titular y aporte su experiencia internacional en torneos continentales.

Cristiano Da Silva fue compañero
Cristiano Da Silva fue compañero de Gustavo Dulanto en Sheriff de Moldavia

