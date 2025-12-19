Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal ya tiene en el horizonte a su potencial adversario para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo realizado para las etapas previas realizado el pasado jueves 18 de diciembre. El cuadro celeste deberá esperar el resultado del cruce entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo de Paraguay para conocer a su oponente.

Existe la posibilidad concreta de un enfrentamiento entre equipos peruanos en esta instancia, un escenario que suma atractivo al certamen continental. No sería la primera vez que ambos conjuntos se ven las caras recientemente, ya que en los ‘play offs’ de la Liga1 2025 se midieron con saldo favorable para el equipo de Paulo Autuori, que avanzó de fase.

Sin embargo, se anticipan cambios significativos en las plantillas de ambos equipos para la siguiente temporada, lo que abre la puerta a nuevos desenlaces en caso de que vuelvan a encontrarse en el torneo internacional.

Estos duelos representarán una exigencia considerable para el plantel, que en caso de avanzar deberá afrontar la Fase 3 contra el ganador del duelo entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile. Solo superando ambos obstáculos Cristal podrá acceder a la etapa de grupos y obtener los tres millones de dólares que la Conmebol destina a los clasificados.

Sporting Cristal enfrentará al ganador entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. (Movistar Deportes)

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día y hora de los duelos por la Fase 2

La Conmebol confirmó el fixture que tendrán los ‘cerveceros’ en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Una vez conocido al ganador del Alianza Lima vs 2 de Mayo, el equipo de Paulo Autuori jugará el primer duelo el próximo martes 17 de febrero en la localidad del vencedor de la Fase 1.

El horario establecido será a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:30 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:30 horas.

Fixture de Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Mientras que la definición de la serie se llevará a cabo el martes 24 de febrero a las 19:30 horas en Lima. Los rimenses deberán definir el escenario que podría ser el estadio Nacional.

Dónde ver los duelos por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Los partidos entre Sporting Cristal y el ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondientes a la Copa Libertadores 2026, contarán con transmisión de ESPN, canal oficial del torneo, tanto en Perú como en el resto de Latinoamérica.

Además, toda la cobertura minuto a minuto y los pormenores de los encuentros tanto en Lima como de visita estarán disponibles a través de Infobae Perú.

¿Cuándo arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Los equipos clasificados a la etapa principal de la Copa Libertadores -veintiocho ya definidos y cuatro que accederán desde las fases previas- descubrirán sus emparejamientos el próximo dieciocho de marzo, cuando se realice el sorteo oficial. La competencia dará inicio la semana del siete de abril y continuará hasta el veintiocho de mayo.

Finalizada esta etapa, el certamen detendrá su curso debido a la celebración del Mundial 2026. Tras la pausa, los octavos de final comenzarán el once de agosto.