Juan Cruz González reveló detalles de su contrato con Sporting Cristal y de su adaptación a la altura: “Se me hizo muy fácil jugar en Ecuador”

El lateral argentino se pronunció por su llegada al cuadro ‘celeste’, expresó cuál es su estilo de juego y relató su experiencia en Aucas

El lateral argentino contó cómo se dio su llegada al cuadro 'celeste', de su estilo de juego y la experiencia en la altitud. (Video: Exitosa Deportes)

La directiva de Sporting Cristal ha tenido mucho trabajo en los últimos días pese a las Fiestas Navideñas. Y es que dejó salir a varios canteranos e incorporó a dos jugadores extranjeros, entre ellos, Juan Cruz González, que significó una gran sorpresa. En ese sentido, el lateral argentino reveló detalles de su contrato con el club ‘celeste’ y de su adaptación a la altura.

¿Mi contrato? Es por esta temporada, por el momento. Ahí irán evaluando porque es obvio, cuando alguien contrata al jugador no le puede hacer un contrato largo sin antes tenerlo, verlo, conocerlo el día a día, cómo es como persona, como compañero. ¿Contrato por un año con opción a extenderlo? Sí”, fueron sus primeras palabras en ‘Exitosa Deportes’.

El paso del defensa argentino al conjunto ‘rimense’ se concretó tras quedar libre de Chacarita Juniors. El futbolista subrayó que la condición de agente libre facilitó el acuerdo, agilizando la negociación entre su entorno y el club peruano. Además, mencionó que existieron conversaciones entre su representante y Sebastián Gálvez, scout de Sporting Cristal, desde el año pasado, aunque la operación se terminó concretando en este mercado de pases.

El anuncio del fichaje de
El anuncio del fichaje de Juan Cruz González por Sporting Cristal. - captura: Twitter Sporting Cristal

¿Cómo juega Juan Cruz González?

Consultado sobre su estilo de juego, Juan Cruz González se definió como un jugador sacrificado y solidario con el equipo. “Soy un jugador muy sacrificado por mis compañeros, por el equipo, y que corre mucho por la banda. Yo mucho no hablo, sino demuestro adentro de la cancha para ir ganando la confianza de la gente, para que vean la clase de jugador y que obvio voy a dejar todo por el club”, describió.

Eso sí, remarcó que la formación en el fútbol argentino le permitió fortalecer su faceta defensiva, aunque su tendencia natural prioriza la proyección ofensiva. “Obvio que en Argentina siempre priorizan la marca, que es algo que lo mejoré muchísimo, porque soy un jugador que ataca mucho, me gusta llegar mucho al área rival, patear de media distancia, tirar centros, asociarme con mis compañeros volantes, extremos. Soy un jugador que le gusta mucho jugar y estar en contacto todo el tiempo con la pelota”, detalló, agregando que no tiene miedo de encarar en el 1 vs 1.

Recopilado de las acciones más destacadas del lateral derecho argentino. (Video: Kingdom Ediciones)

Juan Cruz González sobre su experiencia en la altura

La experiencia de Juan Cruz González en la altura de Ecuador resultó positiva y superó sus propias expectativas. En Aucas, jugó en estadios ubicados entre los 2,400 y 2,600 m.s.n.m. “Hasta me sorprendí yo mismo porque me pude adaptar bastante rápido porque nunca había jugado en la altura, fue mi primera experiencia en el extranjero y más con altura”, relató.

En eso, el argentino sorprendió con una declaración acerca de su adaptación a la altura, considerando que la Liga 1 tiene varias plazas por encima del nivel del mar. “Me sentí muy bien, muy cómodo. Se demostró porque jugué de titular todo el año. Por ahí se interpreta mal o está mal, pero se me hizo muy fácil jugar en Ecuador, porque el fútbol argentino es muy aguerrido, muy friccionado, se corre todo el tiempo, se presiona mucho. Cuando me tocó jugar afuera, me encontré con que tenía muchos espacios, los rivales no te presionan como se presiona en Argentina. Creo que por ahí eso me jugó también un poco a favor porque estaba acostumbrado a tomar decisiones muy rápidas, pero ahí te dan un tiempo más para tomar esa decisión y poder elegir mejor”, explicó.

Juan Cruz González militó en
Juan Cruz González militó en Aucas de Ecuador en 2024, donde disputó 31 partidos, en los que anotó 2 goles y brindó 3 asistencias. - créditos: Difusión

La charla con jugador de Sporting Cristal

Antes de sumarse a Sporting Cristal, Juan Cruz González buscó referencias en el plantel. El futbolista de 29 años mantuvo un diálogo con Santiago González para interiorizarse sobre la institución y el entorno. “Estuve hablando un poco con ‘Santi’ González, que es argentino. Él es de Mendoza y yo soy de Buenos Aires. Estuvimos un poquito hablando, preguntándole algunas cosas para que él me vaya guiando porque es algo nuevo para mí”, señaló.

