Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano

A poco menos de un mes para el inicio proyectado de la Liga 1 2026, la organización del torneo nacional se encuentra en pleno proceso de revisión de su reglamento. Uno de los asuntos prioritarios es la cantidad de jugadores extranjeros permitidos por equipo en cada encuentro.

Los representantes de los dieciocho clubes participantes se reunieron en asamblea para debatir los términos del nuevo reglamento. Según información, los equipos acordaron por mayoría permitir la presencia de siete futbolistas extranjeros en cancha al mismo tiempo, incrementando así el límite que hasta 2025 se fijaba en seis.

La modificación propuesta deberá recibir aún el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol antes de ser incorporada oficialmente al reglamento de la temporada 2026. Cabe destacar que la gestión de la competición ha pasado a manos de la recientemente constituida Junta Directiva de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, organismo que asume la responsabilidad de la organización del campeonato a partir de este año.

¿Cómo se definirá al campeón de la Liga 1 2026?

El primer paso para la temporada será el sorteo del fixture, programado para el viernes 9 de enero en la sede de la Videna. Durante ese evento se definirán los cruces iniciales, estableciendo el recorrido de cada equipo en una competición que prevé alta paridad y retos en la organización.

El torneo se dividirá en dos fases: el Apertura y el Clausura, cada uno con 17 jornadas. El club que encabece la tabla en cualquiera de estos certámenes obtendrá el título de ese tramo del campeonato.

Si un mismo conjunto conquista ambos torneos cortos, será proclamado automáticamente campeón nacional. En ese caso, el subcampeón surgirá de un ‘play offs’ entre los equipos que terminen en el segundo y cuarto puesto de la tabla general.

Por el contrario, si dos clubes diferentes se reparten los títulos, el campeonato se definirá en una serie de encuentros decisivos: el primero de la tabla acumulada enfrentará al cuarto y el segundo al tercero. El equipo mejor posicionado en la clasificación disfrutará la ventaja de disputar el partido decisivo en su estadio.

Universitario y el tricampeonato de 2025: una temporada marcada por cambios, consolidaciones y una histórica clasificación continental. - créditos: Universitario

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026

Una nueva disputa podría surgir en el fútbol profesional peruano tras la postura adoptada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) frente a los incumplimientos de 1190 Sports, la empresa responsable de los derechos de transmisión de la Liga 1. Según información difundida en el programa Vamos al Var de RPP, 1190 Sports ha superado los 60 días de plazo contractual sin abonar los pagos acordados a varios clubes.

Esta situación ha provocado el descontento de la FPF, que encabeza Agustín Lozano, y que responde a las quejas de los equipos afectados. La federación ha establecido una condición firme para la compañía: debe garantizar la transmisión de todos los partidos, sin excluir a ningún club, a través del canal L1 Max. Solo bajo este compromiso se dará luz verde para que continúe la cobertura de los encuentros del campeonato nacional.

El club Melgar se ha mostrado especialmente activo al expresar su inconformidad ante la situación. Ricardo Bettocchi, administrador de la institución, ha aprovechado cada oportunidad para referirse a los retrasos en los pagos de 1190 Sports.

Según ha manifestado Bettocchi, el equipo no ha recibido ningún desembolso de parte de la empresa desde 2023, lo que agudiza el malestar en la interna del club arequipeño.