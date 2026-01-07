Perú Deportes

Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano

El campeonato nacional iniciará a fines de enero y el sorteo del fixture se realizará este viernes 9 de enero en la Videna. Los equipos conocerán a sus rivales

Guardar
Liga 1 2026: nuevas reglas
Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano

A poco menos de un mes para el inicio proyectado de la Liga 1 2026, la organización del torneo nacional se encuentra en pleno proceso de revisión de su reglamento. Uno de los asuntos prioritarios es la cantidad de jugadores extranjeros permitidos por equipo en cada encuentro.

Los representantes de los dieciocho clubes participantes se reunieron en asamblea para debatir los términos del nuevo reglamento. Según información, los equipos acordaron por mayoría permitir la presencia de siete futbolistas extranjeros en cancha al mismo tiempo, incrementando así el límite que hasta 2025 se fijaba en seis.

La modificación propuesta deberá recibir aún el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol antes de ser incorporada oficialmente al reglamento de la temporada 2026. Cabe destacar que la gestión de la competición ha pasado a manos de la recientemente constituida Junta Directiva de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, organismo que asume la responsabilidad de la organización del campeonato a partir de este año.

¿Cómo se definirá al campeón de la Liga 1 2026?

El primer paso para la temporada será el sorteo del fixture, programado para el viernes 9 de enero en la sede de la Videna. Durante ese evento se definirán los cruces iniciales, estableciendo el recorrido de cada equipo en una competición que prevé alta paridad y retos en la organización.

El torneo se dividirá en dos fases: el Apertura y el Clausura, cada uno con 17 jornadas. El club que encabece la tabla en cualquiera de estos certámenes obtendrá el título de ese tramo del campeonato.

Si un mismo conjunto conquista ambos torneos cortos, será proclamado automáticamente campeón nacional. En ese caso, el subcampeón surgirá de un ‘play offs’ entre los equipos que terminen en el segundo y cuarto puesto de la tabla general.

Por el contrario, si dos clubes diferentes se reparten los títulos, el campeonato se definirá en una serie de encuentros decisivos: el primero de la tabla acumulada enfrentará al cuarto y el segundo al tercero. El equipo mejor posicionado en la clasificación disfrutará la ventaja de disputar el partido decisivo en su estadio.

Universitario y el tricampeonato de
Universitario y el tricampeonato de 2025: una temporada marcada por cambios, consolidaciones y una histórica clasificación continental. - créditos: Universitario

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026

Una nueva disputa podría surgir en el fútbol profesional peruano tras la postura adoptada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) frente a los incumplimientos de 1190 Sports, la empresa responsable de los derechos de transmisión de la Liga 1. Según información difundida en el programa Vamos al Var de RPP, 1190 Sports ha superado los 60 días de plazo contractual sin abonar los pagos acordados a varios clubes.

Esta situación ha provocado el descontento de la FPF, que encabeza Agustín Lozano, y que responde a las quejas de los equipos afectados. La federación ha establecido una condición firme para la compañía: debe garantizar la transmisión de todos los partidos, sin excluir a ningún club, a través del canal L1 Max. Solo bajo este compromiso se dará luz verde para que continúe la cobertura de los encuentros del campeonato nacional.

El club Melgar se ha mostrado especialmente activo al expresar su inconformidad ante la situación. Ricardo Bettocchi, administrador de la institución, ha aprovechado cada oportunidad para referirse a los retrasos en los pagos de 1190 Sports.

Según ha manifestado Bettocchi, el equipo no ha recibido ningún desembolso de parte de la empresa desde 2023, lo que agudiza el malestar en la interna del club arequipeño.

Temas Relacionados

Liga 1Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting Cristalperu-deportes

Más Noticias

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Melgar anunció su Tarde Rojinegra

Clubes de Liga 1 tomaron drástica medida contra 1190 Sports tras falta de pagos por derechos de TV

8 equipos del campeonato peruano respaldaron a la FPF en el conflicto con la organización internacional. ¿Se puede atrasar el inicio del certamen?

Clubes de Liga 1 tomaron

Cómo se jugará la Liga 1 2026: nuevo formato y definición del campeón del torneo peruano

La competición está a punto de empezar: el sorteo del fixture se realizará este viernes 9 de enero en la Videna. Entérate todos los detalles del campeonato

Cómo se jugará la Liga

Pedro García lanzó dura crítica a los 7 extranjeros en Liga 1 2026: “¿A quién va a convocar el próximo DT de Perú?”

El periodista deportivo mostró su desacuerdo por ampliación de cupo de foráneos en el torneo nacional: “Están declarando que no tenemos jugadores”

Pedro García lanzó dura crítica

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Julio César Uribe dio a conocer a los fichajes extranjeros del conjunto ‘cervecero’ para buscar el título nacional. Conoce más información

Sporting Cristal presentó a sus
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Deudos de víctimas de protestas

Deudos de víctimas de protestas en gobierno de Dina Boluarte anuncian posibles medidas de fuerza tras desactivación del Eficavip

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Desactivación del equipo especial Lava Jato es el pago de Tomás Gálvez al Congreso tras librarlo de investigación, aseguró exfiscal Martín Salas

PJ admite demanda de Delia Espinoza para anular su arbitraria inhabilitación por 10 años

José Luna busca el respaldo de transportistas a costa de la amnistía de multas al 98%: detalles y condiciones del proyecto de ley

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano celebrará su aniversario

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Melendi en Lima: fecha oficial y cuánto cuestan las entradas para su esperado concierto

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

DEPORTES

Melgar anunció su Tarde Rojinegra

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Clubes de Liga 1 tomaron drástica medida contra 1190 Sports tras falta de pagos por derechos de TV

Cómo se jugará la Liga 1 2026: nuevo formato y definición del campeón del torneo peruano

Pedro García lanzó dura crítica a los 7 extranjeros en Liga 1 2026: “¿A quién va a convocar el próximo DT de Perú?”

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’