Perú Deportes

Joao Grimaldo concluye su experiencia con Riga FC en la Conference League: quedó eliminado en ronda preliminar

El joven extremo peruano no pudo superar el play-off que garantizaba el acceso al cuadro principal del 3er torneo europeo. El enfoque, ahora, será ubicarse netamente en Letonia

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Joao Grimaldo en su última
Joao Grimaldo en su última aparición con Sparta Praga. - Crédito: Riga FC

Joao Grimaldo ha dicho adiós a su participación a la UEFA Conference League con Riga FC. El paradero final fue el partido contra Sparta Praga, por la revancha del play-off a la Fase de Grupos. Por más que el campeón de Letonia ganó por la cuota mínima (1-0), no pudo levantar el score global (1-2) y con ello consumó su amarga despedida.

No fue una presentación sencilla para el conjunto local, que sufrió más de la cuenta para demostrar su auténtico nivel. Recién a los 37′ minutos, después de una notable recuperación en el campo, logró dar los primeros zarpazos, pero hubo una importante labor del portero Peter Vindahl para resolver las acciones.

El plantel letón desfilando por
El plantel letón desfilando por última vez en la Conference League 2025/26. - Crédito: Riga FC

El complemento se llevó la tenacidad y energía de Riga FC, que comenzó a verse relegado en su propio estadio por el equilibrio y acoso del Sparta Praga. Aun así, en medio de las tribulaciones, logró recuperar el pulso y asestar el tan ansiado golpe, a los 67′ minutos, por intermedio de un remate lejano de Iago Siqueira.

Minutos más tarde, el peruano Joao Grimaldo tuvo que abandonar el campo por disposición técnica dejándole su lugar Marko Regža para ofrecer un mayor peso en la ofensiva. El movimiento, conviene mencionar, por poco funciona, dado que, en tiempo añadido, se perdió el gol de la prórroga con un tiro apenas elevado.

Grimaldo inicia la acción que define Siqueira contra Sparta Praga. | VIDEO: Riga FC

Silbatazo final que significó la marcha, con una pena honda, de un corajudo Riga FC que se superó en la UEFA Conference League. Lo que le toca, ahora, es centrarse en el campeonato doméstico, donde deberá cuidar el liderato para así configurar en bicampeonato.

“En el partido contra el Sparta, intentamos mejorar el rendimiento del fútbol letón. Intentamos hacer algo por el fútbol letón”, dijo de manera escueta el entrenador Adriāns Guļa, una de las piezas capitales del cambio deportivo del club.

Joao Grimaldo abrazando a Anthony
Joao Grimaldo abrazando a Anthony Contreras, autor del gol de la clasificación contra Beitar Jerusalén. - Crédito: Riga FC

Grimaldo robustecido

Joao Grimaldo ha tenido un impacto notable en el rendimiento del Riga FC en las rondas preliminares de la UEFA Conference League. Desde su llegada en febrero de 2025, logró aportar múltiples asistencias decisivas en partidos clave contra Dila Gori y Beitar Jerusalén, contribuyendo significativamente al avance del equipo a las instancias siguientes.

Su impacto se tradujo en un total de cuatro asistencias en solo seis juegos, además de acumular minutos clave en cancha representando al monarca de Letonia. Titularidad justificada que responde al alza de su estado de momento. En concreto, Grimaldo demostró ser una pieza ofensiva valiosa y constante en su etapa europea.

Joao Grimaldo comienza a recuperar
Joao Grimaldo comienza a recuperar brillantez en Letonia. - Crédito: Riga FC

Por su significativa producción en los frentes disputados, Joao Grimaldo fue citado a la selección peruana para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El llamamiento, a cargo del interino Óscar Ibáñez, será una revancha para el joven puntual, dado que estuvo aislado desde hace un buen tiempo por no convencer al antiguo entrenador Juan Reynoso.

Ahora, dentro de un plan de renovación, Grimaldo puede considerarse como uno de los abanderados que viene haciendo bien las cosas en Europa, después de una etapa más que funesta en FK Partizán.

