Perú Deportes

Universitario lidera tabla de asistencias en Liga 1 por cuarto año consecutivo: ¿Cuántos hinchas llevaron Alianza Lima y Sporting Cristal?

Los ‘cremas’ volvieron a encabezar el ranking. La presencia de sus fanáticos en el estadio Monumental de Ate fue crucial para el tricampeonato

Algo más para celebrar. Ya estamos en el 2026, pero el 2025 no ha quedado atrás para Universitario de Deportes, con la reciente publicación de la tabla del hincha, en la cual lidera por cuarto año consecutivo gracias al apoyo de su apasionada fanaticada.

La ‘U’ lidera este ránking con 660 mil 153 hinchas, lo que da un promedio de 38 mil 833 por los 17 partidos que jugó el club de local en el estadio Monumental de Ate o en el estadio Nacional de Lima. Cifras descomunales.

No es la primera vez que el elenco ‘merengue’ consigue esta distinción. Lleva cuatro temporadas lográndolo post pandemia de COVID 19, donde se restringió el ingreso del público. El compromiso de la ‘doce’ con la institución, claramente, se ve reflejada en su asistencia.

Estos años fueron los siguientes: en el 2022, llevó un total de 222 mil 749 hinchas. A partir de esa temporada, no bajó de los 600 mil, coincidiendo con el éxito deportivo alcanzado por el tricampeonato nacional. En 2023, llevó 667 mil 285 espectadores, mientras que en 2024, totalizó 681 mil 972 fanáticos.

El número de hinchas que llevaron Alianza y Cristal en el 2025

Alianza Lima, clásico rival de la ‘U’ y otro de los clubes más grandes del Perú, se ubicó en el segundo lugar de la tabla del hincha, aunque la distancia entre los dos fue amplia. Los ‘blanquiazules’ llevaron un total de 441 mil 871 seguidores al estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Por su parte, Sporting Cristal totalizó 180 mil 240 hinchas durante el desarrollo del Torneo Apertura y Clausura, en los cuales hizo de local en el estadio Alberto Gallardo y el Nacional. Una cifra muy baja a comparación de otras temporadas.

La falta de apoyo estuvo vinculada a la desazón del hincha con el presidente Joel Raffo. Incluso, la barra se puso se acuerdo para no asistir a varios encuentros del campeonato para de esta manera no generar ingresos para el mandamás del cuadro ‘bajopontino’.

Tabla del hincha de Liga 1 2025 completa

  1. Universitario: 660 mil 153 hinchas
  2. Alianza Lima: 441 mil 871 hinchas
  3. Sporting Cristal: 180 mil 240 hinchas
  4. FBC Melgar: 155 mil 493 hinchas
  5. Cienciano: 138 mil 241 hinchas
  6. Sport Boys: 122 mil 851 hinchas
  7. Alianza UDH: 86 mil 335 hinchas
  8. Deportivo Garcilaso: 78 mil 685 hinchas
  9. Cusco FC: 45 mil 562 hinchas
  10. Juan Pablo II: 43 mil 890 hinchas
  11. ADT: 43 mil 680 hinchas
  12. Los Chankas: 41 mil 698 hinchas
  13. Comerciantes Unidos: 41 mil 492 hinchas
  14. Alianza Sullana: 36 mil 550 hinchas
  15. Sport Huancayo: 28 mil 824 hinchas
  16. Ayacucho FC: 25 mil 824 hinchas
  17. Atlético Grau: 23 mil 538 hinchas
  18. Club UTC: 11 mil 064 hinchas

Lo que viene para Universitario en la pretemporada

Universitario disputará un único amistoso con público durante su pretemporada. Según informó el administrador Franco Velazco, el entrenador español Javier Rabanal optó por limitar la cantidad de partidos de preparación, priorizando los entrenamientos para afianzar su propuesta táctica.

Así, el vigente tricampeón se medirá únicamente ante Universidad de Chile en la ‘Noche Crema’, el evento de presentación que se realizará el sábado 24 de enero a las 20:00 en el estadio Monumental de Ate. El encuentro se transmitirá en señal abierta por TV Perú (canal 7), permitiendo que la presentación sea vista por todo el país por primera vez.

