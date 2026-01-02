Perú Deportes

Universitario, el club que rompió el maleficio de Perú en la Copa Libertadores y quedó ubicado entre los mejores del continente

Los ‘cremas’ clasificaron a los octavos de final en un grupo complicado y recaudaron monto económico histórico

Guardar
Universitario, el club que rompió
Universitario, el club que rompió el maleficio de Perú en la Copa Libertadores este 2025 y quedó ubicado entre los mejores del continente.

Universitario de Deportes logró cortar una racha de 12 años sin presencia peruana en los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar 1-1 ante River Plate en Buenos Aires y clasificar por diferencia de gol en el Grupo B. El resultado marcó un momento clave para el fútbol nacional durante el presente año, que había visto cómo equipos nacionales quedaban relegados sistemáticamente desde la hazaña de Real Garcilaso en 2013.

Dicho año en mención, el club provinciano ahora conocido como Cusco FC sorprendió al llegar incluso a cuartos de final. Desde entonces, el fútbol de Perú acumuló frustraciones y eliminaciones tempranas en la Libertadores. Ningún cuadro ‘incaico’ superó la fase de grupos durante más de una década. El contexto regional reflejaba el dominio de conjuntos argentinos, brasileños y ecuatorianos, mientras la ‘U’ y otros representantes enfrentaban cada edición con el peso de una historia adversa.

Universitario clasificó a los octavos
Universitario clasificó a los octavos de final de la última edición de la Copa Libertadores.

La campaña de la ‘U’ en la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la Libertadores 2025 ubicó a Universitario en el Grupo B junto a River Plate, Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club. Desde el inicio, señalaron al club peruano como el más débil de la serie. Se preveía un avance cómodo del equipo argentino y de los ecuatorianos, relegando a los ‘cremas’ a un rol secundario.

El primer golpe de autoridad se dio cuando la ‘U’ visitó a Barcelona en Ecuador y consiguió una victoria por 1-0. Esta actuación rompió pronósticos y colocó al combinado de Ate en el radar del continente. El triunfo fue celebrado ampliamente en Lima y dio un indicio de que la campaña podía ser diferente.

En otra presentación, recibió a Independiente del Valle en el Estadio Monumental. El empate dejó a los peruanos en una buena posición, igualando a los favoritos del grupo y manteniendo intactas sus opciones. El rendimiento defensivo y la capacidad para resistir los ataques ecuatorianos fueron subrayados por la prensa internacional

El cotejo que consolidó la candidutura ‘merengue’ fue el triunfo por la mínima diferencia ante Barcelona en Lima, sumando siete puntos y ubicándose en zona de clasificación. La afición celebró la efectividad del equipo, que transformó su única oportunidad y mostró solidez en todas sus líneas.

La definición del Grupo B quedó sellada en el estadio Monumental. River Plate abrió el marcador con gol de Facundo Colidio a los 35 minutos, tras un rebote del arquero peruano. Antes del descanso, Jairo Concha igualó el partido con un remate de larga distancia que sorprendió a Franco Armani. El segundo tiempo mostró a los ‘millonarios’ dominando la posesión, pero sin poder vulnerar otra vez la portería rival. El juvenil Franco Mastantuono se destacó en el conjunto argentino, aunque Universitario defendió el empate que aseguró el pase a octavos por mejor diferencia de gol.

Los peruanos consiguieron el empate 1-1 y clasificaron a octavos del certamen internacional. (Video: ESPN)

Sueño terminado

El sorteo determinó que Universitario enfrentaría en octavos a Palmeiras, uno de los favoritos al título. El partido de ida, jugado en Lima, finalizó con un contundente 4-0 a favor de los brasileños, que mostraron jerarquía y efectividad. La vuelta en Brasil tuvo un desarrollo menos intenso, terminando sin goles. La eliminación marcó el cierre de la campaña internacional para los peruanos, que no pudieron superar el desafío ante el futuro finalista del torneo.

Universitario empató sin goles con
Universitario empató sin goles con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 - Crédito: Conmebol.

Impacto económico: premios y recaudación histórica

La histórica campaña de Universitario de Deportes no solo trajo reconocimiento deportivo. El club aseguró una base de 3 millones de dólares por su acceso a la fase de grupos, cifra incrementada por premios por victorias y la clasificación a octavos. La suma total alcanzó aproximadamente 4 millones 910 de dólares en premios distribuidos por la CONMEBOL. Este ingreso permitió fortalecer las finanzas del club y proyectar nuevas inversiones.

Va con todo en el 2026

Al asegurar el tricampeonato en la Liga 1, Universitario selló una nueva clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club inicia el ciclo internacional con renovadas expectativas y la ambición de superar el desempeño alcanzado en 2025. El avance hasta los octavos de final y la solidez mostrada a lo largo de la temporada han permitido que el equipo escale al bombo 2 del sorteo, lo que podría traducirse en un grupo más accesible y mayores opciones de avanzar. Con una base deportiva fortalecida y el respaldo de su afición, se prepara para afrontar el desafío continental con el objetivo de llegar lo más lejos posible en la próxima edición del torneo.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

“Un verdadero depredador”, el contundente anuncio de FC Cajamarca para oficializar a Hernán Barcos

El cuadro cajamarquino presentó al ‘Pirata’ como flamante refuerzo con bombos y platillos. El exAlianza Lima comandará el ataque del recién ascendido

“Un verdadero depredador”, el

Personajes que marcaron el deporte peruano en 2025: campeones, talentos y fenómenos virales

Desde la racha de Universitario hasta los títulos en surf y el crecimiento del tenis, el país celebró un año de logros y revelaciones

Personajes que marcaron el deporte

2025, el año del adiós de la ‘selección dorada’ de Perú: los que ya no vestirían más la ‘bicolor’ pero hicieron historia

La ‘blanquirroja’ quedó penúltima en las Eliminatorias 2026, lo que conllevaría a la salida de varios futbolistas que fueron parte del éxito reciente y abrirían paso para nuevos valores

2025, el año del adiós

Universitario y el tricampeonato de 2025: una temporada marcada por cambios, consolidaciones y una histórica clasificación continental

La ‘U’ celebró su tercer título consecutivo tras una campaña con diversas modificaciones, relevos dirigenciales y una actuación significativa en la Copa Libertadores

Universitario y el tricampeonato de

La selección peruana tocó fondo en el 2026: su peor Eliminatoria desde el nuevo formato

La ‘bicolor’ tuvo hasta tres técnicos, con los cuales no consiguió encontrar una identidad de juego. Los resultados fueron trágicos, sin goles de visitante, pocos puntos y sobre todo sin Mundial

La selección peruana tocó fondo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Alvarez asegura que Petroperú

Ernesto Alvarez asegura que Petroperú no será privatizada: “Debe mantenerse como una empresa pública”

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

MEF descarta privatización de Petroperú: “No es una venta ni una entrega de la empresa, es una reorganización necesaria”

José Jerí y el 2025: oportunidades, agenda y un nuevo ritmo en el Ejecutivo

Francisco Sagasti afirma que el Estado está sometido por grupos que “pretenden imponernos su voluntad a la fuerza”

ENTRETENIMIENTO

‘Carlos Miguel y Orquesta’ exige

‘Carlos Miguel y Orquesta’ exige seguridad tras ataque armado en concierto: “La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente”

Jorge Luna sorprendió a su madre con el regalo de una casa y recordó el préstamo que inició su carrera en la comedia

El emotivo adiós de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras el final de ‘Todo se filtra’ en Panamericana Televisión

El hermano de Christian Cueva expresa su deseo de reunirse con los hijos de Pamela López mediante un mensaje emotivo

Preocupación en redes por Alejandra Baigorria y Said Palao tras tragedia en Suiza: la pareja confirma que se encuentran a salvo

DEPORTES

2025, el año de la

2025, el año de la raqueta peruana: clasificación a la Copa Davis y los nuevos talentos con proyección internacional

El surf peruano brilló y se subió a lo más alto con una nueva campeona mundial en 2025: la coronación de Vania Torres en El Salvador

De vuelta al equipo nacional y al podio continental: el 2025 de Ángela Leyva con la selección peruana

“Un verdadero depredador”, el contundente anuncio de FC Cajamarca para oficializar a Hernán Barcos

Personajes que marcaron el deporte peruano en 2025: campeones, talentos y fenómenos virales