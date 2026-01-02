Universitario, el club que rompió el maleficio de Perú en la Copa Libertadores y quedó ubicado entre los mejores del continente

Universitario, el club que rompió el maleficio de Perú en la Copa Libertadores este 2025 y quedó ubicado entre los mejores del continente.

Universitario de Deportes logró cortar una racha de 12 años sin presencia peruana en los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar 1-1 ante River Plate en Buenos Aires y clasificar por diferencia de gol en el Grupo B. El resultado marcó un momento clave para el fútbol nacional durante el presente año, que había visto cómo equipos nacionales quedaban relegados sistemáticamente desde la hazaña de Real Garcilaso en 2013.

Dicho año en mención, el club provinciano ahora conocido como Cusco FC sorprendió al llegar incluso a cuartos de final. Desde entonces, el fútbol de Perú acumuló frustraciones y eliminaciones tempranas en la Libertadores. Ningún cuadro ‘incaico’ superó la fase de grupos durante más de una década. El contexto regional reflejaba el dominio de conjuntos argentinos, brasileños y ecuatorianos, mientras la ‘U’ y otros representantes enfrentaban cada edición con el peso de una historia adversa.

Universitario clasificó a los octavos de final de la última edición de la Copa Libertadores.

La campaña de la ‘U’ en la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la Libertadores 2025 ubicó a Universitario en el Grupo B junto a River Plate, Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club. Desde el inicio, señalaron al club peruano como el más débil de la serie. Se preveía un avance cómodo del equipo argentino y de los ecuatorianos, relegando a los ‘cremas’ a un rol secundario.

El primer golpe de autoridad se dio cuando la ‘U’ visitó a Barcelona en Ecuador y consiguió una victoria por 1-0. Esta actuación rompió pronósticos y colocó al combinado de Ate en el radar del continente. El triunfo fue celebrado ampliamente en Lima y dio un indicio de que la campaña podía ser diferente.

En otra presentación, recibió a Independiente del Valle en el Estadio Monumental. El empate dejó a los peruanos en una buena posición, igualando a los favoritos del grupo y manteniendo intactas sus opciones. El rendimiento defensivo y la capacidad para resistir los ataques ecuatorianos fueron subrayados por la prensa internacional

El cotejo que consolidó la candidutura ‘merengue’ fue el triunfo por la mínima diferencia ante Barcelona en Lima, sumando siete puntos y ubicándose en zona de clasificación. La afición celebró la efectividad del equipo, que transformó su única oportunidad y mostró solidez en todas sus líneas.

La definición del Grupo B quedó sellada en el estadio Monumental. River Plate abrió el marcador con gol de Facundo Colidio a los 35 minutos, tras un rebote del arquero peruano. Antes del descanso, Jairo Concha igualó el partido con un remate de larga distancia que sorprendió a Franco Armani. El segundo tiempo mostró a los ‘millonarios’ dominando la posesión, pero sin poder vulnerar otra vez la portería rival. El juvenil Franco Mastantuono se destacó en el conjunto argentino, aunque Universitario defendió el empate que aseguró el pase a octavos por mejor diferencia de gol.

Los peruanos consiguieron el empate 1-1 y clasificaron a octavos del certamen internacional. (Video: ESPN)

Sueño terminado

El sorteo determinó que Universitario enfrentaría en octavos a Palmeiras, uno de los favoritos al título. El partido de ida, jugado en Lima, finalizó con un contundente 4-0 a favor de los brasileños, que mostraron jerarquía y efectividad. La vuelta en Brasil tuvo un desarrollo menos intenso, terminando sin goles. La eliminación marcó el cierre de la campaña internacional para los peruanos, que no pudieron superar el desafío ante el futuro finalista del torneo.

Universitario empató sin goles con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 - Crédito: Conmebol.

Impacto económico: premios y recaudación histórica

La histórica campaña de Universitario de Deportes no solo trajo reconocimiento deportivo. El club aseguró una base de 3 millones de dólares por su acceso a la fase de grupos, cifra incrementada por premios por victorias y la clasificación a octavos. La suma total alcanzó aproximadamente 4 millones 910 de dólares en premios distribuidos por la CONMEBOL. Este ingreso permitió fortalecer las finanzas del club y proyectar nuevas inversiones.

Va con todo en el 2026

Al asegurar el tricampeonato en la Liga 1, Universitario selló una nueva clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club inicia el ciclo internacional con renovadas expectativas y la ambición de superar el desempeño alcanzado en 2025. El avance hasta los octavos de final y la solidez mostrada a lo largo de la temporada han permitido que el equipo escale al bombo 2 del sorteo, lo que podría traducirse en un grupo más accesible y mayores opciones de avanzar. Con una base deportiva fortalecida y el respaldo de su afición, se prepara para afrontar el desafío continental con el objetivo de llegar lo más lejos posible en la próxima edición del torneo.