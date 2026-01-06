Con Ignacio Buse a la cabeza, Perú confirma equipo con el que enfrentará a Alemania en la Copa Davis

Ignacio Buse con la bandera peruana celebrando el gran triunfo

El triunfo de Perú ante Portugal en septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión para el tenis nacional. Ese resultado permitió a la selección peruana ubicarse entre las treinta mejores del mundo y regresar a los Qualifiers del Grupo Mundial de la Copa Davis después de dieciocho años.

El conjunto peruano, dirigido por el capitán Luis Horna, viajará a Düsseldorf con el objetivo de alcanzar la élite del tenis internacional. El enfrentamiento se disputará el 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, un recinto con capacidad para más de 3.000 espectadores.

La Federación Peruana de Tenis nombró a Ignacio Buse como la principal raqueta nacional. El tenista, de veintiún años, ocupa este puesto tras ingresar recientemente al Top 100 del ranking ATP y posicionarse entre los mejores jugadores del circuito.

Ignacio Buse feliz con triunfo y clasificación de Perú a la Copa Davis | TV Perú

Junto a Buse, el equipo estará conformado por Gonzalo Bueno (214 ATP), Juan Pablo Varillas (253 ATP) y Arklon Huertas del Pino (881 ATP). Todos iniciarán los entrenamientos en los próximos días bajo la dirección de Horna, detalló Andina.

Por su parte, Alemania contará con figuras de relevancia. El capitán Michael Kohlmann convocó a Jan-Lennard Struff (82 ATP), Yannick Hanfmann (102 ATP) y a los especialistas en dobles Kevin Krawietz y Tim Pütz, ambos situados en el puesto once del ranking ATP de dobles.

El regreso de Perú a esta instancia internacional ha generado expectativas. El principal objetivo es retornar a la máxima categoría del tenis mundial, un reto que exige preparación y concentración absolutas.

Juan Pablo Varillas debutó con éxito en el último Challenger limeño de la temporada. Crédito: Igma Open

Ignacio Buse, entre los 100 mejores

El ingreso de Ignacio Buse al Top 100 del ranking ATP representa un hito para el deporte nacional. Con apenas veintiún años, el tenista limeño vivió un 2025 excepcional: ganó su primer título Challenger en Heilbronn y sumó otro en Sevilla, además de alcanzar los cuartos de final en el ATP 250 de Gstaad, donde demostró su nivel frente a rivales ubicados entre los cien mejores del mundo.

Este crecimiento lo consolidó como la raqueta más destacada del país y le permitió debutar en el cuadro principal de un Grand Slam, en el US Open. Tras conocer su nueva posición en el ranking, Buse compartió su emoción en redes sociales. “Desde pequeño, nunca pensé que este momento llegaría. Toda la vida pensando en llegar al Top 100, pero recién te das cuenta que lo vas a conseguir cuando estás muy cerca. Me siento nostálgico con este video, ya que es inevitable mirar hacia atrás y pensar en todos los momentos que hemos atravesado, sobre todo duros, pero que han valido la pena cada segundo para hacerme más fuerte”, afirmó Ignacio Buse.

El tenista también agradeció a su equipo y a su entorno más cercano, destacando el apoyo recibido en su carrera. “Hoy no sería la persona que soy sin todos ustedes, ya que se han vuelto parte de mi familia y me hacen una mejor persona. Una vez más, espero que esto sea solo el comienzo y hay que seguir soñando en grande”, expresó Buse.

El peruano Ignacio Buse entra por primera vez al Top 100 de los mejores tenistas profesionales. Instagram

A pesar de cerrar el año con una lesión que comprometió parte de su pretemporada y puso en duda su participación en el Australian Open 2026, Buse se mantiene como la principal referencia del tenis peruano. Su resiliencia y proyección alimentan la expectativa de que su ascenso internacional sea solo el inicio de una nueva etapa para el deporte nacional.