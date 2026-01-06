Perú Deportes

Con Ignacio Buse a la cabeza, Perú confirma equipo con el que enfrentará a Alemania en la Copa Davis

El equipo peruano buscará ante Alemania su regreso a la élite de la Copa Davis, impulsado por el ascenso de Ignacio Buse y el esfuerzo colectivo de una generación que apunta a consolidar el crecimiento del tenis nacional

Guardar
Ignacio Buse con la bandera
Ignacio Buse con la bandera peruana celebrando el gran triunfo

El triunfo de Perú ante Portugal en septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión para el tenis nacional. Ese resultado permitió a la selección peruana ubicarse entre las treinta mejores del mundo y regresar a los Qualifiers del Grupo Mundial de la Copa Davis después de dieciocho años.

El conjunto peruano, dirigido por el capitán Luis Horna, viajará a Düsseldorf con el objetivo de alcanzar la élite del tenis internacional. El enfrentamiento se disputará el 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, un recinto con capacidad para más de 3.000 espectadores.

La Federación Peruana de Tenis nombró a Ignacio Buse como la principal raqueta nacional. El tenista, de veintiún años, ocupa este puesto tras ingresar recientemente al Top 100 del ranking ATP y posicionarse entre los mejores jugadores del circuito.

Ignacio Buse feliz con triunfo y clasificación de Perú a la Copa Davis | TV Perú

Junto a Buse, el equipo estará conformado por Gonzalo Bueno (214 ATP), Juan Pablo Varillas (253 ATP) y Arklon Huertas del Pino (881 ATP). Todos iniciarán los entrenamientos en los próximos días bajo la dirección de Horna, detalló Andina.

Por su parte, Alemania contará con figuras de relevancia. El capitán Michael Kohlmann convocó a Jan-Lennard Struff (82 ATP), Yannick Hanfmann (102 ATP) y a los especialistas en dobles Kevin Krawietz y Tim Pütz, ambos situados en el puesto once del ranking ATP de dobles.

El regreso de Perú a esta instancia internacional ha generado expectativas. El principal objetivo es retornar a la máxima categoría del tenis mundial, un reto que exige preparación y concentración absolutas.

Juan Pablo Varillas debutó con
Juan Pablo Varillas debutó con éxito en el último Challenger limeño de la temporada. Crédito: Igma Open

Ignacio Buse, entre los 100 mejores

El ingreso de Ignacio Buse al Top 100 del ranking ATP representa un hito para el deporte nacional. Con apenas veintiún años, el tenista limeño vivió un 2025 excepcional: ganó su primer título Challenger en Heilbronn y sumó otro en Sevilla, además de alcanzar los cuartos de final en el ATP 250 de Gstaad, donde demostró su nivel frente a rivales ubicados entre los cien mejores del mundo.

Este crecimiento lo consolidó como la raqueta más destacada del país y le permitió debutar en el cuadro principal de un Grand Slam, en el US Open. Tras conocer su nueva posición en el ranking, Buse compartió su emoción en redes sociales. “Desde pequeño, nunca pensé que este momento llegaría. Toda la vida pensando en llegar al Top 100, pero recién te das cuenta que lo vas a conseguir cuando estás muy cerca. Me siento nostálgico con este video, ya que es inevitable mirar hacia atrás y pensar en todos los momentos que hemos atravesado, sobre todo duros, pero que han valido la pena cada segundo para hacerme más fuerte”, afirmó Ignacio Buse.

El tenista también agradeció a su equipo y a su entorno más cercano, destacando el apoyo recibido en su carrera. “Hoy no sería la persona que soy sin todos ustedes, ya que se han vuelto parte de mi familia y me hacen una mejor persona. Una vez más, espero que esto sea solo el comienzo y hay que seguir soñando en grande”, expresó Buse.

El peruano Ignacio Buse entra
El peruano Ignacio Buse entra por primera vez al Top 100 de los mejores tenistas profesionales. Instagram

A pesar de cerrar el año con una lesión que comprometió parte de su pretemporada y puso en duda su participación en el Australian Open 2026, Buse se mantiene como la principal referencia del tenis peruano. Su resiliencia y proyección alimentan la expectativa de que su ascenso internacional sea solo el inicio de una nueva etapa para el deporte nacional.

Temas Relacionados

Ignacio BuseCopa DavisAlemaniaFederación Peruana de TenisLuis Hornaperu-deportes

Más Noticias

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

El duelo por la supervivencia en el Grupo D de la Kings League enfrenta a una selección peruana con bajas y urgencias frente a una España en estado de gracia

Perú vs España EN VIVO

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

El periodista deportivo de RPP, Mario Pinedo, reveló los problemas que hay entre la Federación y la empresa extranjera a poco del inicio del torneo local

Nuevo conflicto por derechos de

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ terminaron líderes en la primera etapa y querrán repetirlo en esta nueva instancia para emparejarse con un rival más accesible en cuartos de final. Conoce todos los detalles de este enfrentamiento

Universitario vs Soan: día, hora

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

El periodista deportivo se refirió al canal TV que difundirá los duelos del cuadro ‘crema’ en 2026 en medio de las deudas de 1190 Sports con algunos clubes

Pedro García hizo crucial revelación

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

El mediocentro argentino, recién llegado tras la compra de su carta pase desde Godoy Cruz, habla en exclusiva con este sitio digital acerca de su retorno a Alianza Lima, el cariño del público, las exigencias de Pablo Guede, la admiración por Paolo Guerrero, el respeto a Federico Girotti y el sueño de medirse ante Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Alan Cantero con Infobae Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mario Vizcarra anuncia apelación tras

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez se sincera, entre

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

El solista surcoreano Jin Denim muere a los 29 años: familia descarta suicidio y pide respeto

Usuarios piden que la Fiscalía y el MIMP intervenga a Moca por decir que no quiere tener a su hijo: “Este mocoso no va a arruinar mis planes”

Thamara Gómez se ausenta de conciertos de Son del Duke: ¿cuál es la razón?

Sam Smith agradecido con Perú tras su reciente visita: “Mi corazón está desbordado de gratitud, este viaje ha sido pura magia”

DEPORTES

Perú vs España EN VIVO

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”