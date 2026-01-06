Perú Deportes

Ignacio Buse comparte emotivo mensaje tras llegar al Top 100 del ranking ATP: “Espero que esto sea solo el comienzo”

El ‘Colorado’ registró un hito en su trepidante trayectoria pese a que, recientemente, sufrió una dura lesión que lo ha obligado a detener su pretemporada y emplear una bota ortopédica

Ignacio Buse es más que una realidad. Desde que irrumpió, allá por febrero del 2024 llevándose por delante a Nicolás Jarry en un frenético lance por la Copa Davis, se sabía que tenía todas las condiciones para apuntarse el rótulo de primera raqueta del Perú, aunque tan solo le hacía falta más trabajo en ese sendero del anhelo.

A partir de entonces, el ‘Colorado’ comprendió que el camino del éxito debía forjarse con esmero, sacrificio y fuerza. Solo así pudo superar toda clase de obstáculos al tiempo que fue elevándose, con demasiada propulsión, en el ranking ATP dejando así la casilla 400° hasta asomarse a la zona de privilegio para los inicialistas.

No fue iniciando el 2026 cuando vio los frutos de su esfuerzo reflejados en su ingreso al Top 100 de la clasificación ATP, una verdadera hazaña para un ‘NachoBuse ejemplar, que puede presumir de codearse, de ahora en adelante, con los mejores.

Enterado de esa gratísima noticia, el representante del tenis en Perú empleó su cuenta oficial de Instagram para compartir su felicidad, junto a un video que recorre toda su trayectoria entre infantil y profesional, recordando que ese siempre fue su sueño desde que era un niño amante del deporte que hoy le da tantas satisfacciones tanto a su círculo cercano como al país.

Desde pequeño, nunca pensé que este momento llegaría. Toda la vida pensando en llegar al top 100, pero recién te das cuenta que lo vas a conseguir cuando estás muy cerca. Me siento muy nostálgico con este video, ya que es inevitable mirar hacia atrás y pensar en todos los momentos que hemos atravesado, sobre todo duros, pero que han valido la pena cada segundo para hacerme más fuerte", escribió.

También estoy muy contento de que Dios haya puesto personas tan buenas en mi camino. A parte de las que mencioné en el video, quiero agradecer profundamente a mi equipo, a mi entrenador, a toda la familia Sastre Alsina, a mi novia, a mi fisio, a mi preparador físico, a mi psicólogo y todas las marcas que me han apoyado”, continuó.

Ignacio Buse feliz con triunfo y clasificación de Perú a la Copa Davis | TV Perú

“Hoy no sería la persona que soy sin todos ustedes, ya que se han vuelto parte mi familia y me hacen una mejor persona. Una vez más, espero que esto sea sólo el comienzo y hay que seguir soñando en grande. Los quiero a todos. Hoy y siempre, arriba Perú”, concluyó Buse.

Ignacio Buse vivió un 2025 excepcional que lo consolidó como la raqueta más destacada del tenis peruano. Ganó su primer título Challenger en Heilbronn y sumó otro en Sevilla, además de avanzar hasta los cuartos de final en el ATP 250 de Gstaad, mostrando su mejor tenis ante rivales top 100.

También consiguió su debut en el cuadro principal de un Grand Slam en el US Open y escaló posiciones en el ranking mundial. Sin embargo, el año cerró con un golpe duro para el ‘Colorado’: una lesión lo obligó a frenar su pretemporada, poniendo en duda su clasificación y participación en el Australian Open 2026, comprometiendo también su presencia en Copa Davis.

