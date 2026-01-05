Perú Deportes

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

El tenista limeño alcanzó el puesto 100 tras sumar 627 puntos en la última actualización del ranking, consolidándose como la principal raqueta nacional

Guardar
El peruano Ignacio Buse entra
El peruano Ignacio Buse entra por primera vez al Top 100 de los mejores tenistas profesionales. Instagram

El ingreso de Ignacio Buse al Top 100 del ranking ATP representa un hito para el tenis nacional y marca el regreso de Perú a la élite mundial después de más de tres años. Según información de Ovación, el joven tenista peruano acumuló 627 puntos, lo que le permitió alcanzar el puesto número 100 en la actualización semanal del 5 de enero de 2026. Este avance lo convierte en la principal figura del país dentro del circuito profesional.

El ascenso de Buse adquiere mayor relevancia al considerar que se encuentra en pleno proceso de recuperación de una lesión, hecho que no ha impedido su progreso ni su consolidación entre los mejores. Para la historia del tenis peruano, este logro se produce luego de un intervalo que comenzó el 1 de agosto de 2022, fecha en que Juan Pablo Varillas fue el último representante nacional en integrar el Top 100, rompiendo en ese entonces una sequía de trece años sin presencia peruana en el grupo de elite. Ahora, tras 3 años, 5 meses y 4 días, el país vuelve a situarse en ese espacio de privilegio, reflejando un recambio generacional y nuevas expectativas para el futuro.

Ignacio Buse, el máximo representante
Ignacio Buse, el máximo representante del tenis en Perú. - Crédito: Difusión

La situación del resto de los tenistas peruanos muestra también movimientos significativos en el ranking. Gonzalo Bueno avanzó una posición y se consolida como la segunda raqueta nacional, ubicándose en el puesto 214 con 271 puntos, mientras que Juan Pablo Varillas experimentó una leve mejoría al ascender dos lugares, situándose ahora en el puesto 253 con 213 puntos. Estos resultados confirman el crecimiento sostenido de ambos jugadores a lo largo del último año, según detalló Ovación.

Otros representantes peruanos también experimentaron variaciones en sus posiciones: Conner Huertas del Pino permanece en el puesto 729 del ranking ATP, su hermano Arklon Huertas del Pino subió cinco escalones hasta la posición 881, Christopher Li avanzó un puesto y se encuentra en el lugar 1032, y Alberto Alvarado mejoró dos ubicaciones para situarse en el puesto 1626.

Ignacio Buse se medirá ante
Ignacio Buse se medirá ante Román Andrés Burruchaga en la semifinal del Challenger 100 de Montevideo. Crédito: Difusión

Lleno de felicitaciones

Las muestras de reconocimiento hacia Ignacio Buse no se hicieron esperar en redes sociales tras su entrada al Top 100 del ranking ATP. La escuela TEC Carles Ferrer Salat, fundamental en la etapa formativa del tenista peruano, utilizó su cuenta de Instagram para destacar los logros del deportista y expresar su satisfacción: “Estamos muy orgullosos de formar parte de tu crecimiento profesional y llegar contigo hasta aquí. El Top 100 es solo el comienzo. Mucho más está por venir”, se lee en la publicación citada por Ovación.

El logro de Buse generó reacciones entre diversas figuras del deporte y la cultura, quienes aprovecharon la ocasión para felicitarlo públicamente. Entre los comentarios destacan nombres como el chef James Berkemeyer, el extenista argentino y actual comentarista Daniel Orsanic, la periodista Mávila Huertas, el piloto Matías Zagazeta, así como los tenistas Luciano Darderi de Italia y Henrique Rocha de Portugal, junto a la entrenadora italiana Roberta Burzagli. Estas voces reflejan el impacto positivo que ha tenido el avance de Ignacio Buse en distintos ámbitos, consolidando su posición como referente del tenis nacional y motivo de orgullo para quienes han acompañado su desarrollo.

Copa Davis a la visa

Ignacio Buse con la bandera
Ignacio Buse con la bandera peruana celebrando el gran triunfo

Perú, con la duda de Buse, se medirá ante Alemania en condición de visitante en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026, tras el sorteo realizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF). El encuentro está programado para los días 6 y 8 de febrero, siendo la primera vez que ambos equipos se enfrentarán en esta competición. Alemania, semifinalista reciente y con Alexander Zverev como máxima figura, definirá la superficie del enfrentamiento.

El equipo alemán cuenta con figuras de alto nivel, como Alexander Zverev (número 3 del mundo), Daniel Altmaier (46° ATP) y Jan-Lennard Struff (84° ATP), además de la dupla de dobles Kevin Krawietz y Tim Puetz, posicionados en el puesto 11 del ranking mundial. Por parte de Perú, destacan Buse, Bueno y Varillas, quienes avanzaron a esta instancia tras vencer 3-1 a Portugal en septiembre.

Ignacio Buse será el número
Ignacio Buse será el número 105 del mundo desde el lunes 17 de noviembre del 2025. Crédito: Difusión.

Si Perú logra superar a Alemania, deberá enfrentar al ganador de la serie entre Dinamarca y Croacia en la segunda ronda de los Qualifiers. El vencedor de esa eliminatoria accederá al grupo de los ocho finalistas que competirán por el título de la Copa Davis 2026.

Temas Relacionados

Ignacio BuseTenisRanking ATPperu-deportes

Más Noticias

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

El entrenador de Alianza Lima ha convocado a los actores principales de la LPV a defender con fuerza y responsabilidad a todas las voleibolistas ante execrables ataques en plataformas sociales

Facundo Morando alza la voz

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

El delantero peruano contó detalles de sus primeros momentos en el cuadro ‘blanquiazul’ y cómo decidió su llegada. También lanzó una advertencia a sus competidores

Luis Ramos reveló que jugar

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales

Alianza Lima anunció que eliminará comentarios ofensivos y bloqueará a usuarios que insulten o amenacen a sus jugadoras y comando técnico, reafirmando su compromiso con el respeto dentro y fuera de la cancha

La fuerte medida que tomará

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Todo lo que debes saber sobre esta etapa del campeonato

Esta etapa inicia el 10 de enero y reúne a los diez mejores equipos de la temporada, que lucharán en una ronda todos contra todos por un lugar en los playoffs, mientras que los clubes en zona baja enfrentarán el temido cuadrangular de permanencia

Fase 2 de la Liga

Se filtró que Luis Advíncula fichará por Alianza Lima y ya tiene fecha de anuncio: “Con su entorno están últimando detalles”

El lateral peruano se desvinculará de Boca Juniors tras no estar en los planes del comando técnico y está a poco de firmar por el cuadro ‘blanquiazul’

Se filtró que Luis Advíncula
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga plantea retenes

Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso “carecen de sustento jurídico”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Tomás Gálvez hará oficial el fin de los Equipos Especiales de la Fiscalía este 6 de enero, en Bajada de Reyes

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza aclara los rumores

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Samahara Lobatón pone en venta una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores: “solo gente seria”

Nelly Rossinelli muestra su exclusivo departamento de dos pisos: jacuzzi, huerto, terraza, parrilla y hasta juegos para sus gatos

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

DEPORTES

Facundo Morando alza la voz

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Todo lo que debes saber sobre esta etapa del campeonato

Se filtró que Luis Advíncula fichará por Alianza Lima y ya tiene fecha de anuncio: “Con su entorno están últimando detalles”