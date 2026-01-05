Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

El periodista deportivo explicó por qué está en contra del arribo del lateral derecho argentino para el cuadro 'celeste'. (Video: Radio Nacional)

Luego de quedar en el tercer lugar de la Liga 1 2025, la directiva Sporting Cristal llevó a cabo una revolución en el plantel que ya estaba prevista, incluso si clasificaban directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Y uno de los jugadores que ficharon fue Juan Cruz González, quien llega libre de Chacarita Juniors de la Segunda División de Argentina. En ese sentido, Giancarlo Granda apuntó contra los altos mandos del club ‘rimense’ por la contratación del lateral derecho argentino.

El comunicador expresó su preocupación por el perfil de los refuerzos extranjeros que se suman al equipo ‘celeste’. “Llega este chico lateral argentino Juan Cruz, que decidió no renovar con Chacarita. Tuvo unos temas ahí internos con Chacarita. He visto algunos videos... Me sorprende, la verdad. Esta política de incorporar jugadores libres no me gusta. Si quieres traer futbolistas extranjeros que marquen la diferencia, hay que ponerla, hay que poner la plata en la mesa y decir ‘te quiero contratar’”, dijo en primera instancia en ‘Radio Nacional’.

La dirigencia del club ‘bajopontino’ optó por fichar al futbolista de 29 años ante la salida de Jhilmar Lora y que competirá por el titularato con el polifuncional Leandro Sosa. “Han traído un lateral derecho extranjero que va a competir con Sosa, que para mí es el lateral derecho de Cristal, a menos que Cristal juegue con línea de tres el próximo año. Yo hubiera traído un lateral derecho suplente para Sosa”, afirmó.

El anuncio del fichaje de Juan Cruz González por Sporting Cristal. - captura: Twitter Sporting Cristal

En su análisis, el ‘Flaco’ también se refirió a las versiones que circularon sobre la posible llegada de Luis Advíncula a Sporting Cristal. El periodista descartó esa opción con la llegada de Cruz González y sugirió que el jugador de Boca Juniors tendría más posibilidades de sumarse a Alianza Lima. “¿Advíncula descartado? Sí, ya está descartado. ¿Jugará en Alianza Lima? Sí, seguramente”, indicó.

El caso de Juan Cruz González representa para el periodista una muestra de una estrategia que prioriza la disponibilidad de mercado por encima de la calidad comprobada. “He visto algunos videos... Me sorprende, la verdad”, sostuvo Granda a modo de pesimismo por lo que pueda rendir el defensa argentino.

Juan Cruz González sobre su estilo de juego y su experiencia en la altura

El propio Juan Cruz González ofreció detalles sobre sus características futbolísticas en una reciente entrevista para ‘Exitosa Deportes’. El lateral explicó que su formación en Argentina le permitió perfeccionar la marca, pero que su vocación ofensiva, priorizando el 1 vs 1, sigue siendo un rasgo distintivo. “En Argentina siempre priorizan la marca, que es algo que lo mejoré muchísimo, porque soy un jugador que ataca mucho, me gusta llegar mucho al área rival, patear de media distancia, tirar centros, asociarme con mis compañeros volantes, extremos. Soy un jugador que le gusta mucho jugar y estar en contacto todo el tiempo con la pelota”, detalló.

Recopilado de las acciones más destacadas del lateral derecho argentino. (Video: Kingdom Ediciones)

Por otro lado, el futbolista nacido en Ciudad de Córdoba resaltó que su experiencia en el fútbol ecuatoriano de la mano de Aucas (2024) le ayudó a adaptarse con rapidez a las exigencias físicas y tácticas de la altura, criterio clave en la Liga 1, considerando que la mayoría de las plazas se juegan en ese tipo de escenarios.

“Me sentí muy bien, muy cómodo. Se demostró porque jugué de titular todo el año. Por ahí se interpreta mal o está mal, pero se me hizo muy fácil jugar en Ecuador, porque el fútbol argentino es muy aguerrido, muy friccionado, se corre todo el tiempo, se presiona mucho. Cuando me tocó jugar afuera, me encontré con que tenía muchos espacios, los rivales no te presionan como se presiona en Argentina. Creo que por ahí eso me jugó también un poco a favor porque estaba acostumbrado a tomar decisiones muy rápidas, pero ahí te dan un tiempo más para tomar esa decisión y poder elegir mejor”, acotó.