Se filtró la decisión de Luis Advíncula tras el fichaje de lateral argentino por Sporting Cristal e interés de Alianza Lima

Se filtró el deseo de Luis Advíncula tras el fichaje de lateral argentino por Sporting Cristal e interés de Alianza Lima.

El nombre de Luis Advíncula ha sonado con mucha fuerza en los últimos días. Y es que pese a que se conoce que su cláusula de salida de Boca Juniors supera el millón de dólares, tanto Sporting Cristal como Alianza Lima han permanecido atentos por si había otra posibilidad más viable. Aunque los ‘celestes’ no esperaron mucho tiempo y ficharon a Juan Cruz González para esa posición. En ese sentido, se filtró la decisión de jugador peruano ante este panorama.

De acuerdo con el periodista argentino, Nicolás Ambrogui, la institución ‘rimense’ y ‘Bolt’ conversaron para tratar un posible regreso, pero el factor económico con los ‘xeneizes’ habría hecho que la chance no sea tan favorable. "Sporting Cristal mantuvo charlas con Luis Advíncula“, dijo en primera instancia en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el comunicador manifestó la postura que habría tomado el seleccionado nacional y no sería otra que esperar a cumplir su contrato con Boca pese a que implicaría quedarse en la banca de suplentes. "Desde el entorno del jugador dicen que Advincula prefiere cumplir su contrato con Boca hasta diciembre de 2026 aunque sea suplente a tener que salir por la clausula“, sostuvo.

La información del periodista Nicolás Ambrogi respecto al futuro de Luis Advíncula. - captura: Twitter

Esta información fue validada por el periodista Denilson Barrenechea, quien aseguró que sí hubo charlas entre Luis Advíncula y la dirigencia de Sporting Cristal. No obstante, en una conversación reciente, el peruano reconoció que desligarse de Boca Juniors iba a tomar más tiempo, motivo por el cual los altos mandos ‘bajopontinos’ determinaron buscar otro jugador para el lateral derecho y contrataron a Juan Cruz González.

“Luis Advíncula, en la última charla que tuvo con la gerencia deportiva de Sporting Cristal, comentó que el tema de su liberación iba a tardar un poco más de lo esperado. En Sporting Cristal la intención era una: tener el plantel completo para el inicio de la pretemporada”, indicó en la misma red social.

Eso no fue todo, ya que el futbolista que proviene de Chacarita Juniors tendrá que competir el puesto con Leandro Sosa, quien alcanzó a renovar su vínculo con la entidad ‘cervecera’ por una temporada más. El ‘Lobo’, habitualmente mediocampista, fue reconvertido a la defensa y aportó con creces: disputó un total de 34 partidos en los que anotó cinco goles y repartió tres asistencias.

Recopilado de las acciones más destacadas del lateral derecho argentino. (Video: Kingdom Ediciones)

Cabe mencionar, que Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, expresó que quiere el retorno de Luis Advíncula al club con el que salió campeón nacional en 2012 y 2014. "Advíncula es un jugador identificado con nuestra institución. Nosotros lo queremos obviamente muchísimo y esperamos en algún momento poder abrazarnos con su aporte", declaró para ‘Fútbol Como Cancha’.

A ello se le suma lo que comentó Diego Penny, al manifestar que ‘Lucho’ tendría que ver lo mejor para su futuro y en la institución del Rímac podría retirarse, ser un ídolo e incluso tener un cargo más adelante, desechando así la opción de Alianza Lima.

¿Alianza Lima sigue interesado en Luis Advíncula?

Por su parte, en Alianza Lima no tiran la toalla por la posibilidad de incorporar a Luis Advíncula. El hecho de contar con jugadores de selección peruana como Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Sergio Peña, Pedro Aquino y Paolo Guerrero; es un argumento que quieren utilizar para convencerlo, teniendo en cuenta la buena convivencia que tuvieron bajo el mando de Ricardo Gareca.

El ‘Kaiser’ admitió que habló con él y espera que pueda mudarse a La Victoria. En tanto, Franco Navarro, director deportivo ‘aliancista’, remarcó que la operación “no es imposible, lo queremos y lo hemos manifestado abiertamente. Luis tiene contrato con Boca Juniors, así que debe resolver esa situación para que podamos incorporarlo".

El director deportivo de Alianza Lima manifestó su deseo de contar con el lateral derecho. (José Varela)