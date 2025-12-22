Sporting Cristal sorprendió con fichaje de lateral derecho Juan Cruz González: ¿Luis Advíncula quedó descartado?

El club 'celeste' sorprendió con la contratación del lateral argentino de Chacarita Juniors. (Video: Sporting Cristal)

Sporting Cristal tuvo una temporada 2025 que fue de menos a más, aunque eso no le alcanzó para luchar por el título nacional. De todos modos, consiguió un cupo a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026, donde intentará trascender para alcanzar la zona de grupos y hacer historia. Para ello, la contratación de jugadores era una necesidad expuesta por la misma dirigencia. Justamente, el club ‘rimense’ sorprendió con el fichaje de Juan Cruz González, lateral derecho argentino que podría bloquear la llegada de Luis Advíncula.

Por intermedio de sus redes sociales, la institución ‘celeste’ emitió una publicación donde le dio la bienvenida al futbolista que proviene de Chacarita Juniors de la Primera Nacional de Argentina (Segunda División). Eso sí, dejó en claro que la firma está sujeta a las revisiones médicas y otros asuntos contractuales.

"¡Bienvenido al Rímac, Juan! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador argentino Juan Cruz González para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡Muchos éxitos defendiendo la Celeste!“, indicó.

El anuncio del fichaje de Juan Cruz González por Sporting Cristal. - captura: Twitter Sporting Cristal

