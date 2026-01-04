Partidos de hoy, domingo 4 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

El domingo 4 de enero tendrá mucho acción. En el fútbol, los principales torneos de Europa contarán con partidos atractivos. Mientras que en el vóley, la primera fase de la Liga Peruana llegará a su fin con la fecha 11. Revisa la programación para este último día de la semana.

En LaLiga de España, Real Madrid enfrentará a Real Betis como parte de la jornada 18. Los ‘blancos’ están obligados a ganar en condición de local para acortar distancias con el líder y su clásico rival, Barcelona, que le lleva siete puntos actualmente.

En la Premier League, se llevará a cabo lo que -en el papel- será el mejor partido del fin de semana: Chelsea vs Manchester City. Los ‘citizens’ buscan una victoria para acercarse a Arsenal, mientras que los ‘blues’ querrán dar el golpe de visita para colocarse entre los primeros lugares de la tabla.

Manchester City se medirá con Chelsea este domingo 4 de enero.

En cuanto a la Liga Peruana de vóley, Alianza Lima y Regatas Lima protagonizarán un partidazo en el Polideportivo Lucha Fuentes, aunque el resultado no servirá de mucho luego del triunfo de Universitario de Deportes sobre Deportivo Wanka.

Asimismo, Deportivo Soan vs Olva Latino definirá al último club que afrontará el cuadrangular de revalidación. En caso que el primer club obtenga la victoria, Kazoku No Perú se verá forzado a disputar esta instancia para mantener la categoría.

Con una actuación dominante y el remate decisivo de Coraima Gómez, Universitario se impuso a Deportivo Wanka. El equipo celebra junto a su hinchada el liderato de la liga, cerrando una primera fase perfecta| Latina TV

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

Partidos de la Premier League

Leeds United vs Manchester United (7:30 horas / ESPN y Disney Plus)

Everton vs Brentford (10:00 horas / Disney Plus)

Fulham vs Liverpool (10:00 horas / Disney Plus)

Newcastle United vs Crystal Palace (10:00 horas / Disney Plus)

Tottenham Hotspur vs Sunderland (10:00 horas / Disney Plus)

Manchester City vs Chelsea (12:30 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de LaLiga

Sevilla vs Levante (8:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

Real Madrid vs Real Betis (10:15 horas / ESPN Colombia y Disney Plus)

Deportivo Alavés vs Real Oviedo (12:30 horas / ESPN 3 y Disney Plus)

Mallorca vs Girona (12:30 horas / DIRECTV Sports Peru y DGO)

Real Sociedad vs Atlético Madrid (15:00 horas / DIRECTV Sports Peru y DGO)

Partidos de la Serie A

Lazio vs Napoli (6:30 horas / Disney Plus)

Fiorentina vs Cremonese (9:00 horas / Disney Plus)

Verona vs Torino (12:00 horas / Disney Plus)

Inter de Milán vs Bologna (14:45 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de la Ligue 1

Olympique Marseille vs Nantes (9:00 horas / ESPN 3 y Disney Plus)

Le Havre vs Angers SCO (11:15 horas / Disney Plus)

Brest vs Auxerre (11:15 horas / Disney Plus)

Lorient vs Metz (11:15 horas / Disney Plus)

PSG vs Paris (14:45 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

Partidos de la Primeira Liga

Rio Ave vs Casa Pia (10:30 horas)

Santa Clara vs Porto (13:00 horas)

Alverca vs Famalicão (15:30 horas)

Partidos de la Copa Africana de Naciones

Marruecos vs Tanzania (11:00 horas)

Sur África vs Camerún (14:00 horas)