Perú destaca en la FIL Buenos Aires 2026 con literatura vanguardista de Puno, Arequipa y Cusco y textos en lengua originaria

Perú en la FIL Buenos Aires - MINCUL

Por primera vez en la historia de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un país ha sido designado como País Invitado de Honor. En su 50.° edición, la FIL Buenos Aires recibe a Perú, que despliega una ambiciosa muestra de su producción editorial, con especial énfasis en la literatura vanguardista del sur andino y la diversidad de textos en lenguas originarias. La feria, que se desarrolla en el predio ferial La Rural del 21 de abril al 11 de mayo, reúne a más de un millón de visitantes y posiciona a la industria editorial peruana en un escenario de alcance global.

La presencia de Perú en la FIL Buenos Aires 2026 constituye un hito cultural y profesional. Según Leonardo Dolores, director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, “es bastante importante para el ámbito cultural, por supuesto. Cumple la Feria de Buenos Aires cincuenta años este año 2026. Y además es la primera vez que invita a un país”. El evento, que tradicionalmente elegía ciudades invitadas, marca así un cambio de paradigma al reconocer a Perú como referente regional.

Perú en la FIL Buenos Aires - MINCUL

Perú exhibe más de 770 títulos provenientes de 130 editoriales y fondos editoriales de instituciones públicas y privadas, lo que permite la exhibición de más de 4.300 ejemplares. Esta selección abarca narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, cómic y publicaciones en lenguas originarias, reflejando la amplitud y riqueza del ecosistema del libro peruano. La muestra ha sido coordinada con la Cámara Peruana del Libro y se articula bajo el concepto “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapaq Ñan, la red vial andina que históricamente ha conectado territorios y culturas en América del Sur.

El pabellón peruano: espacio de bibliodiversidad y diálogo

El pabellón de Perú en la FIL Buenos Aires se extiende sobre 500 metros cuadrados y cuenta con áreas diferenciadas: librería, zona infantil, espacio de promoción turística, área gastronómica, rueda de negocios y auditorio. Allí, editoriales y fondos editoriales peruanos presentan su catálogo ante el público argentino y compradores internacionales. Dolores detalla: “En esta librería se exponen más de setecientos títulos de ciento treinta editoriales peruanas, para que el público argentino y demás visitantes puedan adquirir los libros también, puedan comprarlos”.

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Además, se han programado más de 100 actividades en el auditorio, entre conversatorios, charlas magistrales y presentaciones literarias, que buscan propiciar el encuentro entre autores, editores, ilustradores y mediadores de lectura. La programación cultural incluye presentaciones de libros, recitales en lenguas originarias, encuentros de narración oral y muestras de danza y música a cargo del Ballet Folklórico Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional.

Vanguardias del Sur: literatura de Puno, Arequipa y Cusco

Uno de los ejes centrales de la participación peruana es la exposición “Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes”, desarrollada por la Casa de la Literatura Peruana. Esta muestra explora los movimientos de vanguardia surgidos en las regiones de Puno, Arequipa y Cusco entre 1920 y 1940, y resalta el papel del grupo Orkopata y del Boletín Titicaca como motores de intercambio artístico y literario en la región.

Leonardo Dolores subraya la importancia de este legado: “La muestra cae muy bien, porque nos dice que hay un intercambio con la intelectualidad argentina, con las letras, las palabras, no solo desde hoy, sino que este grupo Orkopata y este Boletín Titicaca transcurre su actividad entre 1926 y 1930”. Por las páginas de esta publicación circularon autores como Borges y Oliverio Girondo, evidenciando la conexión histórica entre Perú y Argentina en el ámbito literario.

Perú en la FIL Buenos Aires - MINCUL

La exposición permite al público conocer la influencia de estos movimientos en la literatura contemporánea y su impacto en el desarrollo de redes culturales que trascienden fronteras nacionales.

Lenguas originarias y diversidad editorial

La bibliodiversidad es un sello distintivo de la delegación peruana en la FIL Buenos Aires. Parte de la muestra bibliográfica y de la programación cultural está dedicada a la literatura en lenguas originarias como el quechua, con la participación de editoriales y autores que producen y difunden textos en quechua, aimara y otras lenguas andinas. “Hay sellos editoriales que ahora mismo están publicando en lenguas originarias (como Pakarina Ediciones de Dante Gonzáles). Tenemos integrantes de la delegación que escriben en lengua originaria, como Dina Nancho”, explica Dolores.

Este enfoque responde al objetivo de visibilizar la pluralidad de voces y territorios que conforman el panorama literario peruano, y de fortalecer los lazos con comunidades y mercados editoriales del continente. Se estima que más del 50% de la delegación proviene de regiones fuera de Lima, abarcando 17 regiones y manteniendo un equilibrio de género: “Intentamos también demostrar la variedad, la bibliodiversidad que tiene la publicación en el Perú”, sostiene Dolores.

Delegación y profesionalización del sector

La delegación peruana está integrada por 60 agentes del ecosistema del libro y la lectura, incluyendo escritores, editores, ilustradores, narradores orales, mediadores, traductores e influencers. Entre ellos se cuentan seis ganadores del Premio Nacional de Literatura (2022–2025) y un ganador del Concurso Nacional de Narrativa Gráfica 2025. La selección de los delegados responde a criterios de diversidad regional, trayectoria profesional, equilibrio de género y capacidad de generar intercambios internacionales.

Según Dolores, “la feria tiene programas sobre mediación, sobre bibliotecas. También sobre el impacto en redes sociales. Entonces se requiere personas con ese perfil, personas que vean el tema académico, ensayístico, traducción o mediación de lectura en bibliotecas. Es una delegación amplia, diversa y profesional”.

Además de la presencia en la feria, la participación peruana se extiende a espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, con charlas, conferencias y clases magistrales sobre literatura peruana, así como ciclos de cine, exposiciones y espectáculos artísticos coordinados con el Gobierno de la Ciudad, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Embajada de Perú.

Comercio, industria y nuevos públicos

El Estado peruano, a través de Promperú y el Ministerio de Cultura, facilita el contacto directo entre agentes peruanos y profesionales internacionales del libro, promoviendo oportunidades de negocio, compra y venta de derechos y distribución. Del 21 al 23 de abril, el pabellón peruano alberga ruedas de negocios orientadas a consolidar la internacionalización del sector editorial.

La FIL Buenos Aires 2026 representa, así, una plataforma para que la bibliodiversidad peruana gane presencia en el mercado internacional y fortalezca los vínculos con otras industrias culturales de la región.