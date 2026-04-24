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Agustín Lozano confirma obligatoriedad de menores y recorte de cupos de extranjeros en Liga 1 y Liga 2 2027

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol anunció una serie de medidas en aras de mejorar el desarrollo de juveniles en el balompié nacional

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Agustín Lozano anunció una serie de medidas y torneos para el desarrollo del fútbol juvenil en el Perú. Crédito: FPF.
Agustín Lozano anunció una serie de medidas y torneos para el desarrollo del fútbol juvenil en el Perú. Crédito: FPF.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, anunció un paquete de medidas estructurales que buscan revertir el estancamiento en el desarrollo de futbolistas juveniles en el país. Tras cuatro años de ausencia, la bolsa de minutos regresará en la Liga 1 y la Liga 2 a partir de la temporada 2027, en respuesta a la alarmante falta de oportunidades para jóvenes talento, reflejada en la reciente eliminación de la selección peruana Sub 17.

En declaraciones a ’Radio Ovación’, Lozano confirmó la creación de la Liga Nacional Juvenil, que arrancará con competencias en las categorías Sub 18 y Sub 16 y contará con la dirección de entrenadores peruanos. “Nace con el proyecto de la Sub 18 y Sub 16, que competirán durante siete meses con la participación de entrenadores peruanos”, afirmó el dirigente, quien detalló que la estructura se expandirá progresivamente. “A partir del año 2027 no solo serán las categorías Sub 18 y Sub 16, sino que se sumará también la Sub 14”, precisó.

La reactivación de la bolsa de minutos responde a una demanda histórica de entrenadores y formadores. Durante los últimos años, la ausencia de esta política dejó en evidencia la falta de una estrategia a largo plazo para nutrir la base del fútbol profesional. El reciente fracaso de la Sub 17, que cerró el Sudamericano sin victorias ni goles, puso en primer plano la urgencia de reformular el modelo de competencia y promoción de juveniles.

En los minutos finales del partido entre Perú y Venezuela por el Sudamericano Sub-17, la frustración se apoderó de los jugadores peruanos. Este video captura el momento exacto en que José Aranda agrede a un rival en el suelo, ganándose la tercera tarjeta roja para su equipo. | X / @AlexYanezFC

Lozano subrayó la necesidad de vincular la Liga Nacional Juvenil con la participación obligatoria de menores en los equipos profesionales. “La Liga Nacional Juvenil tiene que ir amarrada con la participación de los menores en la Liga 2 y Liga 1, por eso a partir del año 2027 la inclusión de menores en estas dos primeras categorías será obligatoria, acompañada del recorte de la participación de jugadores extranjeros”, anunció el presidente de la FPF.

La nueva normativa prevé, además, la reducción de cupos para futbolistas extranjeros en ambos torneos, una medida que busca abrir más espacios a los juveniles peruanos y fomentar la competitividad interna. El objetivo es claro: revertir la tendencia que ha priorizado la contratación de foráneos en detrimento de la formación local, un fenómeno que, según los especialistas, ha frenado la consolidación de talento propio en el fútbol nacional.

En ese sentido, la FPF apuesta por un cambio de paradigma, donde la inversión en divisiones menores y la exposición temprana de jóvenes futbolistas en el ámbito profesional se conviertan en políticas innegociables. La creación de la Liga Nacional Juvenil y el regreso de la bolsa de minutos marcan el inicio de una etapa que, según Lozano, debe estar orientada a “la formación integral y la proyección internacional de nuestros jugadores”.

El cuadro filial de Sport Huancayo celebró ante los suyos la clasificación a la final de la Liga 3. Crédito: Facebook Sport Huancayo.
El cuadro filial de Sport Huancayo celebró ante los suyos la clasificación a la final de la Liga 3. Crédito: Facebook Sport Huancayo.

Cusco, cada vez más cerca de ser sede del equipo masculino

En paralelo a los cambios en el sistema de competencia juvenil, Lozano se refirió a la posibilidad de que la selección mayor dispute partidos de local en altitud durante las próximas Eliminatorias sudamericanas. El presidente de la FPF destacó el recibimiento positivo que ha tenido el fútbol femenino en Cusco y adelantó que la ’Ciudad Imperial’ es una de las principales candidatas para convertirse en sede de la selección nacional.

“Sobre jugar en altura, ya lo analizamos desde el año pasado y lo vemos hoy en día con el fútbol femenino que ha sido recibida de la mejor manera por Cusco. Por ello, se convierte en una potente candidata para ser sede para que nuestra Selección de mayores juegue ahí algunos partidos de local en las Clasificatorias”, sostuvo Lozano. Además, confirmó que se visitarán próximamente los estadios de Puno y Juliaca para evaluar su idoneidad como posibles escenarios para las Eliminatorias, tal como lo adelantó el director de selecciones, Jean Ferrari.

El director de la FPF visitará estadios con el técnico Mano Menezes. Créditos: Jax Latin Media / X.

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